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https://sarabic.ae/20240825/الرئاسة-الفلسطينية-سنتواصل-مع-حماس-والفصائل-لترتيب-زيارة-عباس-إلى-غزة-1092092684.html
الرئاسة الفلسطينية: سنتواصل مع "حماس" والفصائل لترتيب زيارة عباس إلى غزة
الرئاسة الفلسطينية: سنتواصل مع "حماس" والفصائل لترتيب زيارة عباس إلى غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها "ستتواصل مع حركة حماس والفصائل الأخرى لترتيب زيارة الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة". 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T18:44+0000
2024-08-25T18:44+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
العالم العربي
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "ذلك جاء، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية من أجل وضع الترتيبات اللازمة لتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى غزة وأعضاء القيادة الفلسطينية بغرض تحقيق أهداف التوجه، وفي مقدمتها وقف الهجوم المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري للقوات الإسرائيلي والتأكيد أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين كاملة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".كما قررت اللجنة التحضيرية، الخطوات العملية للتحرك السياسي والقانوني وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي وتأمين دعم الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها لهذا التحرك، وقررت أيضا الاتصال مع المكتب السياسي مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى من أجل الاتفاق والتفاهم معها على الخطوات المشتركة، لتحقيق هذه المبادرة الوطنية.ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأسبوع الماضي، مرسوما أوعز فيه بالبدء بإجراء الترتيبات اللازمة لتوجهه وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وحدد المرسوم الرئاسي أهدافا عدة للزيارة المرتقبة، منها "وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة"، بحسب نص المرسوم.وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد قالت إن "توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى قطاع غزة يأتي تضامنا مع أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية".وأوضحت أن "القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس، إلى القطاع"، مؤكدة أن "توجه الرئيس عباس إلى غزة يؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة والعمل على استعادة الوحدة الوطنية".وأضافت أنه "تم التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن، وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك".وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة. وقال، في كلمة له أمام البرلمان التركي، إن "149 دولة اعترفت بفلسطين بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل"، داعيا مجلس الأمن لتأمين الوصول إلى غزة.وأكد عباس أن وجهته المقبلة ستكون هي "القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية"، مشيرًا إلى أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين".وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "إسرائيل تشن حرب إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا وآخرها الجريمة بحق القائد إسماعيل هنية"، مشيرًا إلى أن "هناك 150 ألفا بين شهيد وجريح ومفقود بغزة وتم تدمير ثلثي القطاع".وأكد أن "الهدف من الحرب التي تشنها إسرائيل هو التهجير القسري للفلسطينيين وهو ما لن يتحقق أبدا"، مشيدًا بمواقف مصر والأردن الرافضة لمخططات التهجير.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20240823/أمين-سر-حركة-فتح-في-شمال-لبنان-زيارة-عباس-إلى-غزة-تؤكد-وحدة-الأراضي-الفلسطينية--1092037646.html
https://sarabic.ae/20240822/قيادي-فلسطيني-لـسبوتنيك-عباس-يريد-زيارة-غزة-لحشد-الدعم-العربي-والدولي-لوقف-الحرب-1092013556.html
https://sarabic.ae/20240822/مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-يدعو-أعضاء-مجلس-الأمن-لمشاركة-عباس-في-زيارته-إلى-غزة-1092010269.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, العالم العربي

الرئاسة الفلسطينية: سنتواصل مع "حماس" والفصائل لترتيب زيارة عباس إلى غزة

18:44 GMT 25.08.2024
© Sputnikالرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة في البرلمان التركي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة في البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها "ستتواصل مع حركة حماس والفصائل الأخرى لترتيب زيارة الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "ذلك جاء، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية من أجل وضع الترتيبات اللازمة لتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى غزة وأعضاء القيادة الفلسطينية بغرض تحقيق أهداف التوجه، وفي مقدمتها وقف الهجوم المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري للقوات الإسرائيلي والتأكيد أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين كاملة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
أمين سر حركة "فتح" في شمال لبنان: زيارة عباس إلى غزة تؤكد وحدة الأراضي الفلسطينية
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كما قررت اللجنة التحضيرية، الخطوات العملية للتحرك السياسي والقانوني وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي وتأمين دعم الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها لهذا التحرك، وقررت أيضا الاتصال مع المكتب السياسي مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى من أجل الاتفاق والتفاهم معها على الخطوات المشتركة، لتحقيق هذه المبادرة الوطنية.
ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأسبوع الماضي، مرسوما أوعز فيه بالبدء بإجراء الترتيبات اللازمة لتوجهه وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وحدد المرسوم الرئاسي أهدافا عدة للزيارة المرتقبة، منها "وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة"، بحسب نص المرسوم.
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وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد قالت إن "توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى قطاع غزة يأتي تضامنا مع أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية".
وأوضحت أن "القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس، إلى القطاع"، مؤكدة أن "توجه الرئيس عباس إلى غزة يؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة والعمل على استعادة الوحدة الوطنية".
وأضافت أنه "تم التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأفريقي، وغيرها من الدول والقوى الهامة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن، وكذلك تم إبلاغ إسرائيل بذلك".
وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة. وقال، في كلمة له أمام البرلمان التركي، إن "149 دولة اعترفت بفلسطين بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل"، داعيا مجلس الأمن لتأمين الوصول إلى غزة.
وأكد عباس أن وجهته المقبلة ستكون هي "القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية"، مشيرًا إلى أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين".
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مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو أعضاء مجلس الأمن لمشاركة عباس في زيارته إلى غزة
22 أغسطس, 17:18 GMT
وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "إسرائيل تشن حرب إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا وآخرها الجريمة بحق القائد إسماعيل هنية"، مشيرًا إلى أن "هناك 150 ألفا بين شهيد وجريح ومفقود بغزة وتم تدمير ثلثي القطاع".
وأكد أن "الهدف من الحرب التي تشنها إسرائيل هو التهجير القسري للفلسطينيين وهو ما لن يتحقق أبدا"، مشيدًا بمواقف مصر والأردن الرافضة لمخططات التهجير.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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