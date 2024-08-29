https://sarabic.ae/20240829/أمريكا-تبلغ-الدبيبة-بمخاوفها-من-التهديدات-المحيطة-بليبيا-1092208495.html

أمريكا تبلغ الدبيبة بمخاوفها من التهديدات المحيطة بليبيا

أمريكا تبلغ الدبيبة بمخاوفها من التهديدات المحيطة بليبيا

سبوتنيك عربي

أعربت القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، عن مخاوف أمريكا من التهديدات المحيطة بليبيا، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في عدد من الدول الإقليمية. 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T14:59+0000

2024-08-29T14:59+0000

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جاء ذلك خلال لقاء جمع بين قائد "أفريكوم"، الفريق أول مايكل لانغلي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، ووزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الخميس، وعُقد في ديوان مجلس الوزراء الليبي.وأشار لانغلي للدبيبة إلى "عدم الاستقرار الذي تعيشه دول الساحل بسبب وجود قوات لديها تحركات مشبوهة، وضرورة توحيد الجهود العسكرية والأمنية داخل ليبيا للوقوف أمام هذه الأوضاع"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.من ناحيته، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة "بالتعاون مع أمريكا، وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية في ليبيا لمواجهة أي أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار".وتابع مؤكدا "ضرورة العمل بشكل جاد مع الأطراف المحلية والدولية لتأمين الحدود بالجنوب الليبي والقضاء على التحركات المشبوهة مختلفة التوصيف والتبعية".واعتبر الجانبان "ذلك العمل امتدادا للتعاون لمواجهة الإرهاب". وناقش الاجتماع البرامج التدريبية المقترحة من "أفريكوم" للوحدات العسكرية برئاسة الأركان العامة بهدف رفع كفاءة عناصر الجيش الليبي.يشار إلى أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بطرابلس، جيريمي برنت، عقدا لقاء مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي شرقي ليبيا، الثلاثاء الماضي.وأضافت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن لانغلي وبرنت شددا على أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا وخفض التصعيد في ظل التوترات الحالية.كما قالت السفارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في حوار بدعم من المجتمع الدولي.ويأتي لقاء المسؤولين الأمريكيين بحفتر بعد إعلان الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب في شرق ليبيا إغلاق حقول النفط والغاز، احتجاجا على قرار المجلس الرئاسي الليبي تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بدلا من مجلس الإدارة الحالي الذي يرأسه الصديق الكبير.

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