أمريكا تبلغ الدبيبة بمخاوفها من التهديدات المحيطة بليبيا
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
© Sputnik . Dmitriy Astakhov/
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أعربت القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، عن مخاوف أمريكا من التهديدات المحيطة بليبيا، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في عدد من الدول الإقليمية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين قائد "أفريكوم"، الفريق أول مايكل لانغلي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، ووزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الخميس، وعُقد في ديوان مجلس الوزراء الليبي.
وأشار لانغلي للدبيبة إلى "عدم الاستقرار الذي تعيشه دول الساحل بسبب وجود قوات لديها تحركات مشبوهة، وضرورة توحيد الجهود العسكرية والأمنية داخل ليبيا للوقوف أمام هذه الأوضاع"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.
#ليبيا | رئيس الوزراء وزير الدفاع "عبدالحميد الدبيبة" بحضور رئيس الأركان "محمد الحداد" ووكيل وزارة الدفاع "عبدالسلام زوبي" ووزير الدولة "عادل جمعة" يستقبل في #طرابلس قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا #أفريكوم "مايكل لانجلي" والقائم بأعمال السفارة الأمريكية "جيرمي برنت" pic.twitter.com/73QBRhDfAv— طه حديد Taha Hadeed (@taha_hadeed) August 29, 2024
من ناحيته، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة "بالتعاون مع أمريكا، وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية في ليبيا لمواجهة أي أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار".
وتابع مؤكدا "ضرورة العمل بشكل جاد مع الأطراف المحلية والدولية لتأمين الحدود بالجنوب الليبي والقضاء على التحركات المشبوهة مختلفة التوصيف والتبعية".
واعتبر الجانبان "ذلك العمل امتدادا للتعاون لمواجهة الإرهاب". وناقش الاجتماع البرامج التدريبية المقترحة من "أفريكوم" للوحدات العسكرية برئاسة الأركان العامة بهدف رفع كفاءة عناصر الجيش الليبي.
يشار إلى أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بطرابلس، جيريمي برنت، عقدا لقاء مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي شرقي ليبيا، الثلاثاء الماضي.
وأضافت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن لانغلي وبرنت شددا على أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا وخفض التصعيد في ظل التوترات الحالية.
التقى قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال لانغلي و القائم بالأعمال برنت اليوم بقائد الجيش الوطني الليبي حفتر في #بنغازي لمناقشة التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكتها مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى دعمها للجهود الليبية الرامية إلى حماية سيادة #ليبيا… pic.twitter.com/3x31HxRbKl— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) August 27, 2024
كما قالت السفارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في حوار بدعم من المجتمع الدولي.
ويأتي لقاء المسؤولين الأمريكيين بحفتر بعد إعلان الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب في شرق ليبيا إغلاق حقول النفط والغاز، احتجاجا على قرار المجلس الرئاسي الليبي تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بدلا من مجلس الإدارة الحالي الذي يرأسه الصديق الكبير.