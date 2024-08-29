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زورق تابع للشرطة الإسبانية يدهس قاربا يحمل "مهاجرين غير شرعيين"... فيديو
زورق تابع للشرطة الإسبانية يدهس قاربا يحمل "مهاجرين غير شرعيين"... فيديو
سبوتنيك عربي
تناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر زورقا تابعا للشرطة الإسبانية وهو يدهس قاربا صغيرا يحمل 4 أشخاص، قالت الشرطة الإسبانية إنهم "يريدون الدخول... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T07:58+0000
2024-08-29T07:58+0000
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ويظهر الفيديو المتداول مطاردة قصيرة بين زورق الشرطة والقارب الصغير، الذي حاول قائده الهروب من زورق الشرطة، إلا أن الغلبة جاءت لصالح الزورق الأخير، الذي تمكن قائده من دهس القارب وإسقاط شخص واحد على الأقل ممن كانوا على متنه.أعقب الحادث مطالبات أطلقها نشطاء حقوقيون وساسة في المغرب وإسبانيا، دعوا فيها سلطات مدريد إلى فتح تحقيق حول الحادث، الذي وقع يوم الأحد الماضي، عندما اقترب القارب الصغير من جيب مليلية.ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن الشرطة، قولها إن "أحدا لم يصب بأذى في الحادث"، مشيرة إلى أن "الأربعة الذين كانوا على متن القارب الأصغر كانوا يحاولون دخول إسبانيا بشكل غير قانوني، وأُلقي القبض عليهم".من جانبها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "الشرطة في المغرب أكدت عدم وقوع وفيات ناجمة عن الحادث"، واصفة تدخل الزورق الإسباني بأنه "عنيف وخطير"؛ مطالبة بفتح تحقيق في الواقعة من جانب إسبانيا، كما أشارت إلى أن الأشخاص الأربعة سُلّموا إلى المغرب.وفي يونيو/ حزيران الماضي، أفاد تقرير بأن "الإجراءات الأمنية المغربية نجحت في منع تجمع المهاجرين بالقرب من الجيوب الموجودة في المناطق الشمالية للمغرب، خلال السنوات الأخيرة".وأوضح أن "السلطات المغربية أغلقت طرق الهجرة وكثّفت مراقبة سواحل البلاد خلال المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا، وهو ما أسهم في زيادة التقارب بين الرباط ومدريد".ونوّه التقرير إلى أن "المناطق التي كانت تمثل نقاط انطلاق للمهاجرين في شمالي البلاد، سجلت استقرارا كبيرا، بينما تم تسجيل انتعاش في عدد الوافدين من المغرب إلى جزر الكناري خلال، العام الماضي".
https://sarabic.ae/20240531/رئيس-وزراء-فنلندا-يقترح-إرسال-طالبي-اللجوء-والمهاجرين-إلى-المغرب-وألبانيا-1089386690.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا

زورق تابع للشرطة الإسبانية يدهس قاربا يحمل "مهاجرين غير شرعيين"... فيديو

07:58 GMT 29.08.2024
© AP Photo / Uncredited / LEBANON EUROPE MIGRANTSمهاجرون من لبنان - قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)
مهاجرون من لبنان - قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Uncredited / LEBANON EUROPE MIGRANTS
تابعنا عبر
تناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر زورقا تابعا للشرطة الإسبانية وهو يدهس قاربا صغيرا يحمل 4 أشخاص، قالت الشرطة الإسبانية إنهم "يريدون الدخول إلى البلاد بشكل غير قانوني".
ويظهر الفيديو المتداول مطاردة قصيرة بين زورق الشرطة والقارب الصغير، الذي حاول قائده الهروب من زورق الشرطة، إلا أن الغلبة جاءت لصالح الزورق الأخير، الذي تمكن قائده من دهس القارب وإسقاط شخص واحد على الأقل ممن كانوا على متنه.
أعقب الحادث مطالبات أطلقها نشطاء حقوقيون وساسة في المغرب وإسبانيا، دعوا فيها سلطات مدريد إلى فتح تحقيق حول الحادث، الذي وقع يوم الأحد الماضي، عندما اقترب القارب الصغير من جيب مليلية.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن الشرطة، قولها إن "أحدا لم يصب بأذى في الحادث"، مشيرة إلى أن "الأربعة الذين كانوا على متن القارب الأصغر كانوا يحاولون دخول إسبانيا بشكل غير قانوني، وأُلقي القبض عليهم".
من جانبها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "الشرطة في المغرب أكدت عدم وقوع وفيات ناجمة عن الحادث"، واصفة تدخل الزورق الإسباني بأنه "عنيف وخطير"؛ مطالبة بفتح تحقيق في الواقعة من جانب إسبانيا، كما أشارت إلى أن الأشخاص الأربعة سُلّموا إلى المغرب.
طالبو لجوء، مهاجرون من هايتي، يعبرون نهر ريو غراندي لعبور الحدود بين سيوداد أكونا بالمكسيك وديل ريو، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، بعد شراء الإمدادات من الجانب المكسيكي، في سيوداد أكونا، المكسيك، 19 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
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وفي يونيو/ حزيران الماضي، أفاد تقرير بأن "الإجراءات الأمنية المغربية نجحت في منع تجمع المهاجرين بالقرب من الجيوب الموجودة في المناطق الشمالية للمغرب، خلال السنوات الأخيرة".
وأوضح أن "السلطات المغربية أغلقت طرق الهجرة وكثّفت مراقبة سواحل البلاد خلال المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا، وهو ما أسهم في زيادة التقارب بين الرباط ومدريد".
ونوّه التقرير إلى أن "المناطق التي كانت تمثل نقاط انطلاق للمهاجرين في شمالي البلاد، سجلت استقرارا كبيرا، بينما تم تسجيل انتعاش في عدد الوافدين من المغرب إلى جزر الكناري خلال، العام الماضي".
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