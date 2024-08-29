https://sarabic.ae/20240829/-ماكرون-لم-يتم-إبلاغي-مسبقا-بوصول-مؤسس-تلغرام-إلى-فرنسا-ولم-أخطط-لمقابلته-1092218599.html

ماكرون: لم يتم إبلاغي مسبقا بوصول مؤسس "تلغرام" إلى فرنسا ولم أخطط لمقابلته

ماكرون: لم يتم إبلاغي مسبقا بوصول مؤسس "تلغرام" إلى فرنسا ولم أخطط لمقابلته

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه لم يتم إبلاغه بصورة مسبقة، بوصول مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، إلى فرنسا، حيث تم إلقاء القبض عليه... 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T19:42+0000

2024-08-29T19:42+0000

2024-08-29T19:42+0000

إيمانويل ماكرون

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وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش: "لم أكن على علم على الإطلاق بوصول دوروف إلى فرنسا... وليس صحيحا أنني دعوت أحدا... لم يكن من المفترض أن ألتقي بدوروف، سواء في نهاية الأسبوع الماضي، أو في الأيام التالية، ولم أكن على علم بأنه سيصل إلى فرنسا".وكان مصدر قريب من التحقيقات، قال إن دوروف أكد خلال الاستجواب معه على صلاته بماكرون.من ناحية أخرى، دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى صربيا، عن قرار منح الجنسية الفرنسية لرئيس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف.وفي يوم السبت الماضي، تم احتجاز مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، المولود في روسيا، في مطار باريس بتهم تتعلق "بالاستخدام الإجرامي لتطبيق المراسلة الخاص به، بما في ذلك الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال والاحتيال".ويحمل الملياردير البالغ من العمر 39 عاما، جنسية العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا. ويوم أمس الأربعاء، تم الإفراج عن دوروف تحت إشراف قضائي، ومنعه من مغادرة فرنسا، وطلب منه دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو (5.5 مليون دولار).

https://sarabic.ae/20240828/محامي-دوروف-من-العبث-القول-إن-تلغرام-أو-مالكيه-مسؤولون-عن-الانتهاكات-التي-تحدث-عليها-1092186874.html

https://sarabic.ae/20240828/فرنسا-تطلق-سراح-دوروف-بكفالة-5-ملايين-يورو-1092184358.html

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إيمانويل ماكرون, تلغرام, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن