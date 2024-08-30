https://sarabic.ae/20240830/إعلام-إسرائيلي-العملية-العسكرية-في-جنين-غير-محددة-بزمن-وستنتهي-بعد-تحقيق-أهدافها-1092234965.html
إعلام إسرائيلي: العملية العسكرية في جنين غير محددة بزمن وستنتهي بعد تحقيق أهدافها
إعلام إسرائيلي: العملية العسكرية في جنين غير محددة بزمن وستنتهي بعد تحقيق أهدافها
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن العملية العسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية ليست محددة بزمن وستنتهي بعد تحقيق أهدافها. 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T12:48+0000
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وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية التي بدأها الجيش قبل عدة أيام في مدينة جنين لن تنتهي قريبا، وأنه محدد لها مجموعة من الأهداف لابد من تحقيقها.ونقل هود بارئيل، مراسل الإذاعة، عن مصادر أمنية إسرائيلية نفي ما تردد عن أن الموعد النهائي للعملية العسكرية في المدينة سيكون مطلع الأسبوع المقبل، حيث أكدت المصادر أنه ليس لتلك العملية في الضفة الغربية أي موعد محدد على أن تنتهي بتحقيق أهدافها.ويتزامن ذلك مع ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ظهر اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يداهم مسجد "الأنصار" في مخيم جنين، وذلك في اليوم الثالث على التوالي، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تدميرها للشوارع والبنية التحتية وفرض حصار مشدد على مداخل المدينة.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أول أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم في الضفة الغربية في فلسطين.يشار إلى أنه منذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
إعلام إسرائيلي: العملية العسكرية في جنين غير محددة بزمن وستنتهي بعد تحقيق أهدافها
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن العملية العسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية ليست محددة بزمن وستنتهي بعد تحقيق أهدافها.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية التي بدأها الجيش قبل عدة أيام في مدينة جنين لن تنتهي قريبا، وأنه محدد لها مجموعة من الأهداف لابد من تحقيقها.
ونقل هود بارئيل، مراسل الإذاعة، عن مصادر أمنية إسرائيلية نفي ما تردد عن أن الموعد النهائي للعملية العسكرية في المدينة سيكون مطلع الأسبوع المقبل، حيث أكدت المصادر أنه ليس لتلك العملية في الضفة الغربية
أي موعد محدد على أن تنتهي بتحقيق أهدافها.
ويتزامن ذلك مع ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ظهر اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يداهم مسجد "الأنصار" في مخيم جنين، وذلك في اليوم الثالث على التوالي، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تدميرها للشوارع والبنية التحتية وفرض حصار مشدد على مداخل المدينة.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أول أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم في الضفة الغربية في فلسطين.
يشار إلى أنه منذ عملية "طوفان الأقصى
"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.