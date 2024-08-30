https://sarabic.ae/20240830/تونس-المحكمة-الإدارية-تعيد-المرشح-عماد-الدايمي-للسباق-الرئاسي-1092235156.html
تونس... المحكمة الإدارية تعيد المرشح عماد الدايمي للسباق الرئاسي
تونس... المحكمة الإدارية تعيد المرشح عماد الدايمي للسباق الرئاسي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية بتونس فيصل بوقرة، في تصريح لسبوتنيك، أن المحكمة الإدارية قررت اليوم الجمعة قبول طعن المرشح عماد الدايمي القيادي السابق في حزب... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
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يذكر أن المحكمة الإدارية قررت أمس تمديد المفاوضات الى اليوم الجمعة لإعلان قرارها بشأن طعن المترشح عماد الدايميوكانت المحكمة الإدارية تلقت 6 طعون في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024 في طورها الاستئنافي. وبذلك يرتفع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية الى 6 مترشحين وهم كل من الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة عازمون العياشي زمال والأمين العام لحزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي والوزير الأسبق منذر الزنايدي والقيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي.وفي وقت سابق، قررت المحكمة الإدارية التونسية، أمس الخميس، إعادة المرشح الرئاسي منذر الزنايدي لسباق الانتخابات.وأوضحت قناة "نسمة" التونسية أن المحكمة قبلت الطعن الذي تقدم به منذر الزنادي، شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يعني عودة الزنايدي للسباق الانتخابي.في السياق ذاته رفضت المحكمة ذاتها طعن عبير موسي شكلا، حسبما قضت الجلسة العامة للمحكمة، ما يعني تأكيد قرار استبعادها من الانتخابات. وكان المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس، فيصل بوقرة، قد أكد أن المحكمة قررت يوم الثلاثاء الماضي، قبول طعن المرشح الرئاسي عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب "العمل والإنجاز"، شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي. يشار إلى أن المحكمة الإدارية بتونس كانت قد تلقت 6 طعون في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، في طورها الاستئنافي من قبل كل من المرشحين الأمين العام لحزب "الائتلاف الوطني" ناجي جلول، والأمين العام لحزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، ورئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، والوزير الأسبق منذر الزنايدي، والقيادي السابق بحزب "المؤتمر" عماد الدائمي، وبشير العواني.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قد أعلنت في وقت سابق، عن قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة "الشعب" زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" عياشي زمال.
https://sarabic.ae/20240827/تونس-المحكمة-الإدارية-تقرر-إعادة-المرشح-عبد-اللطيف-المكي-إلى-سباق-الانتخابات-الرئاسية-1092135904.html
https://sarabic.ae/20240826/تنبيهان-في-ظرف-أسبوع-ما-الذي-يخفيه-اصرار-الرئيس-التونسي-على-رفض-التدخل-الأجنبي-في-شؤون-بلاده-1092104392.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم
حصري, العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم
تونس... المحكمة الإدارية تعيد المرشح عماد الدايمي للسباق الرئاسي
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أكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية بتونس فيصل بوقرة، في تصريح لسبوتنيك، أن المحكمة الإدارية قررت اليوم الجمعة قبول طعن المرشح عماد الدايمي القيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ونقض قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء ترشحه، وبالتالي عودته للسباق الرئاسي.
يذكر أن المحكمة الإدارية قررت أمس تمديد المفاوضات الى اليوم الجمعة لإعلان قرارها بشأن طعن المترشح عماد الدايمي
وكانت المحكمة الإدارية تلقت 6 طعون في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024 في طورها الاستئنافي.
وبذلك يرتفع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية الى 6 مترشحين وهم كل من الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة عازمون العياشي زمال والأمين العام لحزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي والوزير الأسبق منذر الزنايدي والقيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة الإدارية التونسية، أمس الخميس، إعادة المرشح الرئاسي منذر الزنايدي لسباق الانتخابات.
وأوضحت قناة
"نسمة" التونسية أن المحكمة قبلت الطعن الذي تقدم به منذر الزنادي، شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يعني عودة الزنايدي للسباق الانتخابي.
في السياق ذاته رفضت المحكمة ذاتها طعن عبير موسي شكلا، حسبما قضت الجلسة العامة للمحكمة، ما يعني تأكيد قرار استبعادها من الانتخابات.
وكان المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس، فيصل بوقرة، قد أكد أن المحكمة قررت يوم الثلاثاء الماضي، قبول طعن المرشح الرئاسي عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب "العمل والإنجاز"، شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بتونس كانت قد تلقت 6 طعون في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، في طورها الاستئنافي من قبل كل من المرشحين الأمين العام لحزب "الائتلاف الوطني" ناجي جلول، والأمين العام لحزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، ورئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، والوزير الأسبق منذر الزنايدي، والقيادي السابق بحزب "المؤتمر" عماد الدائمي، وبشير العواني.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قد أعلنت في وقت سابق، عن قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية
المقررة في 6 أكتوبر المقبل، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة "الشعب" زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" عياشي زمال.