تونس... المحكمة الإدارية تعيد المرشح عماد الدايمي للسباق الرئاسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تُصر على تصفية الوجود الفلسطيني تماما
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:17 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:03 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مسؤول ليبي: نطالب الأمم المتحدة بحماية منابع النفط
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
جدل حول هدنة إنسانية في غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال، الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في جنين وطولكرم
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240830/تونس-المحكمة-الإدارية-تعيد-المرشح-عماد-الدايمي-للسباق-الرئاسي-1092235156.html
تونس... المحكمة الإدارية تعيد المرشح عماد الدايمي للسباق الرئاسي
تونس... المحكمة الإدارية تعيد المرشح عماد الدايمي للسباق الرئاسي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية بتونس فيصل بوقرة، في تصريح لسبوتنيك، أن المحكمة الإدارية قررت اليوم الجمعة قبول طعن المرشح عماد الدايمي القيادي السابق في حزب... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T13:13+0000
2024-08-30T13:13+0000
حصري
العالم العربي
الأخبار
تونس
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104307/59/1043075938_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_811e1d1f98f1e480ff2c5aa9b4b0cd7e.jpg
يذكر أن المحكمة الإدارية قررت أمس تمديد المفاوضات الى اليوم الجمعة لإعلان قرارها بشأن طعن المترشح عماد الدايميوكانت المحكمة الإدارية تلقت 6 طعون في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024 في طورها الاستئنافي. وبذلك يرتفع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية الى 6 مترشحين وهم كل من الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة عازمون العياشي زمال والأمين العام لحزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي والوزير الأسبق منذر الزنايدي والقيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي.وفي وقت سابق، قررت المحكمة الإدارية التونسية، أمس الخميس، إعادة المرشح الرئاسي منذر الزنايدي لسباق الانتخابات.وأوضحت قناة "نسمة" التونسية أن المحكمة قبلت الطعن الذي تقدم به منذر الزنادي، شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يعني عودة الزنايدي للسباق الانتخابي.في السياق ذاته رفضت المحكمة ذاتها طعن عبير موسي شكلا، حسبما قضت الجلسة العامة للمحكمة، ما يعني تأكيد قرار استبعادها من الانتخابات. وكان المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس، فيصل بوقرة، قد أكد أن المحكمة قررت يوم الثلاثاء الماضي، قبول طعن المرشح الرئاسي عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب "العمل والإنجاز"، شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي. يشار إلى أن المحكمة الإدارية بتونس كانت قد تلقت 6 طعون في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، في طورها الاستئنافي من قبل كل من المرشحين الأمين العام لحزب "الائتلاف الوطني" ناجي جلول، والأمين العام لحزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، ورئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، والوزير الأسبق منذر الزنايدي، والقيادي السابق بحزب "المؤتمر" عماد الدائمي، وبشير العواني.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قد أعلنت في وقت سابق، عن قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة "الشعب" زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" عياشي زمال.
https://sarabic.ae/20240827/تونس-المحكمة-الإدارية-تقرر-إعادة-المرشح-عبد-اللطيف-المكي-إلى-سباق-الانتخابات-الرئاسية-1092135904.html
https://sarabic.ae/20240826/تنبيهان-في-ظرف-أسبوع-ما-الذي-يخفيه-اصرار-الرئيس-التونسي-على-رفض-التدخل-الأجنبي-في-شؤون-بلاده-1092104392.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104307/59/1043075938_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_1b7c174e5e19d494095bcb2d0f60ed2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم
حصري, العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم

تونس... المحكمة الإدارية تعيد المرشح عماد الدايمي للسباق الرئاسي

13:13 GMT 30.08.2024
© Sputnik . Mariem Gdiraمؤتمر لهيئة الانتخابات التونسية
مؤتمر لهيئة الانتخابات التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© Sputnik . Mariem Gdira
تابعنا عبر
حصري
أكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية بتونس فيصل بوقرة، في تصريح لسبوتنيك، أن المحكمة الإدارية قررت اليوم الجمعة قبول طعن المرشح عماد الدايمي القيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ونقض قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء ترشحه، وبالتالي عودته للسباق الرئاسي.
يذكر أن المحكمة الإدارية قررت أمس تمديد المفاوضات الى اليوم الجمعة لإعلان قرارها بشأن طعن المترشح عماد الدايمي
وكانت المحكمة الإدارية تلقت 6 طعون في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024 في طورها الاستئنافي.
وبذلك يرتفع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية الى 6 مترشحين وهم كل من الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة عازمون العياشي زمال والأمين العام لحزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي والوزير الأسبق منذر الزنايدي والقيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي.
انتخابات البرلمان - تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
تونس... المحكمة الإدارية تقرر إعادة المرشح عبد اللطيف المكي إلى السباق الرئاسي
27 أغسطس, 12:01 GMT
وفي وقت سابق، قررت المحكمة الإدارية التونسية، أمس الخميس، إعادة المرشح الرئاسي منذر الزنايدي لسباق الانتخابات.
وأوضحت قناة "نسمة" التونسية أن المحكمة قبلت الطعن الذي تقدم به منذر الزنادي، شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يعني عودة الزنايدي للسباق الانتخابي.
في السياق ذاته رفضت المحكمة ذاتها طعن عبير موسي شكلا، حسبما قضت الجلسة العامة للمحكمة، ما يعني تأكيد قرار استبعادها من الانتخابات.
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
تنبيهان في ظرف أسبوع.. ما الذي يخفيه إصرار الرئيس التونسي على رفض التدخل الأجنبي في شؤون بلاده؟
26 أغسطس, 12:13 GMT
وكان المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس، فيصل بوقرة، قد أكد أن المحكمة قررت يوم الثلاثاء الماضي، قبول طعن المرشح الرئاسي عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب "العمل والإنجاز"، شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بتونس كانت قد تلقت 6 طعون في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، في طورها الاستئنافي من قبل كل من المرشحين الأمين العام لحزب "الائتلاف الوطني" ناجي جلول، والأمين العام لحزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، ورئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، والوزير الأسبق منذر الزنايدي، والقيادي السابق بحزب "المؤتمر" عماد الدائمي، وبشير العواني.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قد أعلنت في وقت سابق، عن قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة "الشعب" زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" عياشي زمال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الصحة العالمية تتفق مع إسرائيل على "هدنات إنسانية" في غزة14:04 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала