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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 26 فلسطينيا خلال عمليته العسكرية في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 26 فلسطينيا خلال عمليته العسكرية في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "مغادرة مخيم طولكرم والتركيز على مدينة جنين خلال عملياته في الضفة الغربية". 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T12:44+0000
2024-08-31T12:44+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "جرى خلال كافة الأنشطة القتالية شمال الضفة الغربية مقتل 26 مسلحا واعتقال 30 مطلوبا، في حين يتواصل الضغط على مدينة جنين"، مشيرا إلى أنه "تم العثور على عشرات العبوات الناسفة عند مدخل المدينة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.وفي سياق متصل، أصيب أربعة إسرائيليين، مساء الجمعة، بجروح متفاوتة جراء انفجار مركبة عند مستوطنة غوش عتصيون وعملية إطلاق للنار ودهس عند مستوطنة كرمي تسور جنوبي الضفة الغربية.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "إصابة إسرائيليين اثنين بجراح خطيرة جراء انفجار مركبة في غوش عتصيون".من جانب آخر، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، "ورود تقارير عن مشتبه فيه فتح النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة عتصيون حيث تم تحييد مشتبه فيه في المنطقة. الحادث لا يزال مستمرًا".وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن "الأجهزة الأمنية تفحص إن كانت هناك علاقة بين تفجير المركبة في غوش عتصيون وبين إطلاق النار في كرمي تسور".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب، وآلاف المفقودين لازالوا تحت الأنقاض.
https://sarabic.ae/20240831/محافظ-جنين-يكشف-لـسبوتنيك-آخر-تطورات-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-الضفة-الغربية-1092251964.html
https://sarabic.ae/20240829/مسؤول-لـسبوتنيك-إسرائيل-تسعى-لاستدراج-قوات-الأمن-الفلسطينية-بالضفة-لمربع-الصدام-1092217767.html
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أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس
أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 26 فلسطينيا خلال عمليته العسكرية في الضفة الغربية

12:44 GMT 31.08.2024
© AP Photo / Nasser Nasserالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "مغادرة مخيم طولكرم والتركيز على مدينة جنين خلال عملياته في الضفة الغربية".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "جرى خلال كافة الأنشطة القتالية شمال الضفة الغربية مقتل 26 مسلحا واعتقال 30 مطلوبا، في حين يتواصل الضغط على مدينة جنين"، مشيرا إلى أنه "تم العثور على عشرات العبوات الناسفة عند مدخل المدينة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، أصيب أربعة إسرائيليين، مساء الجمعة، بجروح متفاوتة جراء انفجار مركبة عند مستوطنة غوش عتصيون وعملية إطلاق للنار ودهس عند مستوطنة كرمي تسور جنوبي الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "إصابة إسرائيليين اثنين بجراح خطيرة جراء انفجار مركبة في غوش عتصيون".
محافظ جنين، كمال أبو الرب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
محافظ جنين يكشف لـ"سبوتنيك" آخر تطورات العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية
11:04 GMT
من جانب آخر، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، "ورود تقارير عن مشتبه فيه فتح النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة عتصيون حيث تم تحييد مشتبه فيه في المنطقة. الحادث لا يزال مستمرًا".
وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن "الأجهزة الأمنية تفحص إن كانت هناك علاقة بين تفجير المركبة في غوش عتصيون وبين إطلاق النار في كرمي تسور".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".
اعتقال قوات الشرطة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال مواجهات في دير مشعل بالقرب من رام الله في الضفة الغربية، فلسطين 17 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
مسؤول لـ"سبوتنيك": إسرائيل تسعى لاستدراج قوات الأمن الفلسطينية بالضفة لمربع الصدام
29 أغسطس, 18:50 GMT
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب، وآلاف المفقودين لازالوا تحت الأنقاض.
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