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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240831/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-تبتز-موظفي-محطة-زابوروجيه-النووية-وتحثهم-على-ارتكاب-أعمال-إرهابية-1092246813.html
الخارجية الروسية: أوكرانيا تبتز موظفي محطة زابوروجيه النووية وتحثهم على ارتكاب أعمال إرهابية
الخارجية الروسية: أوكرانيا تبتز موظفي محطة زابوروجيه النووية وتحثهم على ارتكاب أعمال إرهابية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك. أكد سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن أوكرانيا تبتز موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية وتهددهم بقتل أقاربهم وتحثهم... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T02:13+0000
2024-08-31T02:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
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سبوتنيك. أكد سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن أوكرانيا تبتز موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية وتهددهم بقتل أقاربهم وتحثهم على ارتكاب أعمال إرهابية.وأضاف أن الأجهزة الروسية المختصة تراقب الوضع وتعمل على مواجهته.وفي وقت سابق، قال ميروشنيك، إن "هناك أدلة تفيد بأن مسلحين تابعين للجيش الأوكراني يقومون بأعمال سرقة للمنازل والممتلكات العامة في مقاطعة كورسك وهناك عمليات اختطاف للمدنيين إلى جهات مجهولة"، مضيفا أنه "في كثير من الأحيان يتم فقدان الاتصال بهم بعد عملية الاختطاف".
https://sarabic.ae/20240829/الخارجية-الروسية-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تختطف-مدنيين-في-مقاطعة-كورسك-1092188951.html
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الخارجية الروسية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: أوكرانيا تبتز موظفي محطة زابوروجيه النووية وتحثهم على ارتكاب أعمال إرهابية

02:13 GMT 31.08.2024
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مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
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سبوتنيك. أكد سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن أوكرانيا تبتز موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية وتهددهم بقتل أقاربهم وتحثهم على ارتكاب أعمال إرهابية.
وقال ميروشنيك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "هناك حرب أهلية مستمرة في أوكرانيا وقد انفصل عدد كبير من العائلات. أوكرانيا ليست ضد المجيء إلى عائلة وإخبارها أن زوجك أو أخاك أو قريبك يعمل، على سبيل المثال، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. إنهم يحددون هؤلاء الأشخاص من أجل الضغط عليهم أو استفزازهم لارتكاب عمل إرهابي، لنقل بعض المعلومات لصالح أوكرانيا".
وأضاف أن الأجهزة الروسية المختصة تراقب الوضع وتعمل على مواجهته.
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
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29 أغسطس, 06:10 GMT
وفي وقت سابق، قال ميروشنيك، إن "هناك أدلة تفيد بأن مسلحين تابعين للجيش الأوكراني يقومون بأعمال سرقة للمنازل والممتلكات العامة في مقاطعة كورسك وهناك عمليات اختطاف للمدنيين إلى جهات مجهولة"، مضيفا أنه "في كثير من الأحيان يتم فقدان الاتصال بهم بعد عملية الاختطاف".
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