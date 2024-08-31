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30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240831/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كيروفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---عاجل-1092251153.html
القوات الروسية تحرر بلدة كيروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة كيروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من مجموعة "تسينتر" (المركز) نجحت بتحرير بلدة كيروفو الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T09:36+0000
2024-08-31T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الدفاع الروسية، في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أن "قوات مجموعة سيفير (الشمال) قضت على 125 عسكريا أوكرانيا، بينما قامت وحدات من مجموعة قوات زاباد (الغرب) بتحسين الوضع التكتيكي وصدت هجومين مضادين أوكرانيين، وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 460 عسكريا، وتم تدمير 6 مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات الأوكرانية".وأضافت الدفاع الروسية أن "وحدات مجموعة قوات يوغ (الجنوب) سيطرت على مواقع أكثر فائدة وخسر العدو أكثر من 780 جنديا، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة"، مشيرة إلى أن "وحدات مجموعة قوات فوستوك (الشرق) قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 125 عسكريا، كما هزمت فرق من مجموعة قوات دنيبر تشكيلات أوكرانية وفقد العدو ما يصل إلى 80 عسكريا".كما أعلنت الدفاع الروسية تدمير قاذفة صواريخ "إم- 270" أمريكية الصنع و4 صواريخ من طراز "أتاكمز" و6 قنابل موجهة من طراز "هامر" الفرنسية و6 صواريخ "فامبير" و48 طائرة مسيرة، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240831/خوفا-على-مصيرهم-الولايات-المتحدة-ترفض-إرسال-تقنيين-إلى-كييف-لصيانة-طائرات-إف-16-1092247812.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة كيروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:36 GMT 31.08.2024 (تم التحديث: 09:50 GMT 31.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من مجموعة "تسينتر" (المركز) نجحت بتحرير بلدة كيروفو الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أن "قوات مجموعة سيفير (الشمال) قضت على 125 عسكريا أوكرانيا، بينما قامت وحدات من مجموعة قوات زاباد (الغرب) بتحسين الوضع التكتيكي وصدت هجومين مضادين أوكرانيين، وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 460 عسكريا، وتم تدمير 6 مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات الأوكرانية".
وأضافت الدفاع الروسية أن "وحدات مجموعة قوات يوغ (الجنوب) سيطرت على مواقع أكثر فائدة وخسر العدو أكثر من 780 جنديا، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة"، مشيرة إلى أن "وحدات مجموعة قوات فوستوك (الشرق) قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 125 عسكريا، كما هزمت فرق من مجموعة قوات دنيبر تشكيلات أوكرانية وفقد العدو ما يصل إلى 80 عسكريا".
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خوفا على مصيرهم.. الولايات المتحدة ترفض إرسال تقنيين إلى كييف لصيانة طائرات "إف-16"
05:38 GMT
كما أعلنت الدفاع الروسية تدمير قاذفة صواريخ "إم- 270" أمريكية الصنع و4 صواريخ من طراز "أتاكمز" و6 قنابل موجهة من طراز "هامر" الفرنسية و6 صواريخ "فامبير" و48 طائرة مسيرة، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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