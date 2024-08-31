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https://sarabic.ae/20240831/رئيس-البرلمان-اللبناني-القرى-الحدودية-الجنوبية-حولتها-إسرائيل-إلى-أرض-محروقة-1092257275.html
رئيس البرلمان اللبناني: القرى الحدودية الجنوبية حولتها إسرائيل إلى "أرض محروقة"
رئيس البرلمان اللبناني: القرى الحدودية الجنوبية حولتها إسرائيل إلى "أرض محروقة"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم السبت، أن "الطرف الوحيد المطلوب إلزامه بالقرار 1701 هو إسرائيل، التي سجلت رقما قياسيا بانتهاك القرارات الدولية". 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T13:34+0000
2024-08-31T13:34+0000
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وقال بري، في كلمة له، إن "القرى الحدودية الجنوبية حولتها إسرائيل إلى أرض محروقة"، مؤكدا أن ما يحدث في الجنوب ليس حوادث فقط وإنّما هو عدوان إسرائيلي مكتمل الأركان.وشدد على ضرورة وقف المذبحة فوق رمال غزة التي تحولت إلى قبور جماعية، مؤكدا التمسك بمبدأ أن إسرائيل شر مطلق وأن التعامل معها حرام.وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني، أن "الوقوف مع قطاع غزة وفلسطين هو امتحان للإنسانية في نيتها والعرب في عروبتهم والمسلمين في إسلامهم والمسيحيين في مسيحيتهم"، متابعا: "إنقاذ المقدسات في فلسطين هو سعي للّه وتنازله هو تنازل عن قيم المسلمين والميسحيين".وأكد بري، أن "الإبادة التي تشنّها آلة القتل الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في الضفة ليس أقل خطورة ممّا يحصل في غزّة"، مشيرا إلى أنه إذا سقطت غزة كما يُخطط، سيكون هذا السقوط مدوّياً للأمة كلّها تمهيداً لتقسيم المنطقة إلى دويلات تكون فيها إسرائيل هي الأقوى.تأتي هذه التطورات، فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، علاوة على قيام إسرائيل بشكل متكرر، باستهداف عناصر وقادة ميدانيين في حزب الله.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب، وآلاف المفقودين لازالوا تحت الأنقاض.
https://sarabic.ae/20240831/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092247339.html
https://sarabic.ae/20240827/رئيس-حزب-إسرائيلي-يدعو-إلى-عمل-عسكري-موسع-ضد-لبنان-1092143394.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس البرلمان اللبناني: القرى الحدودية الجنوبية حولتها إسرائيل إلى "أرض محروقة"

13:34 GMT 31.08.2024
© Sputnik . abedal kader albaiإحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري
إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© Sputnik . abedal kader albai
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أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم السبت، أن "الطرف الوحيد المطلوب إلزامه بالقرار 1701 هو إسرائيل، التي سجلت رقما قياسيا بانتهاك القرارات الدولية".
وقال بري، في كلمة له، إن "القرى الحدودية الجنوبية حولتها إسرائيل إلى أرض محروقة"، مؤكدا أن ما يحدث في الجنوب ليس حوادث فقط وإنّما هو عدوان إسرائيلي مكتمل الأركان.
وشدد على ضرورة وقف المذبحة فوق رمال غزة التي تحولت إلى قبور جماعية، مؤكدا التمسك بمبدأ أن إسرائيل شر مطلق وأن التعامل معها حرام.
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
03:35 GMT
وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني، أن "الوقوف مع قطاع غزة وفلسطين هو امتحان للإنسانية في نيتها والعرب في عروبتهم والمسلمين في إسلامهم والمسيحيين في مسيحيتهم"، متابعا: "إنقاذ المقدسات في فلسطين هو سعي للّه وتنازله هو تنازل عن قيم المسلمين والميسحيين".
وأكد بري، أن "الإبادة التي تشنّها آلة القتل الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في الضفة ليس أقل خطورة ممّا يحصل في غزّة"، مشيرا إلى أنه إذا سقطت غزة كما يُخطط، سيكون هذا السقوط مدوّياً للأمة كلّها تمهيداً لتقسيم المنطقة إلى دويلات تكون فيها إسرائيل هي الأقوى.
تأتي هذه التطورات، فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 10 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، علاوة على قيام إسرائيل بشكل متكرر، باستهداف عناصر وقادة ميدانيين في حزب الله.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
رئيس حزب إسرائيلي يدعو إلى عمل عسكري موسع ضد لبنان
27 أغسطس, 15:21 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب، وآلاف المفقودين لازالوا تحت الأنقاض.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة 06:13 GMTРазминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMT
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