https://sarabic.ae/20240901/النيابة-المصرية-تأمر-بحبس-إسرائيليين-اثنين-في-واقعة-التعدي-على-عاملين-بفندق-في-طابا-1092288425.html

النيابة المصرية تأمر بحبس إسرائيليين اثنين في واقعة التعدي على عاملين بفندق في طابا

النيابة المصرية تأمر بحبس إسرائيليين اثنين في واقعة التعدي على عاملين بفندق في طابا

سبوتنيك عربي

أمرت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الأحد، "بحبس متهمَيْن إسرائيليَّيْن في وقائع التعدي بالضرب على ثلاثة عاملين بفندق بمدينة طابا وإصابتهم واستعراض القوة... 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T19:08+0000

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وأشارت النيابة المصرية، في بيان لها، إلى أنها "تلقت يوم الجمعة الماضي إخطارًا بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بمدينة طابا بين المتهميْن –إسرائيليَّيْ الجنسية– وثلاثة من العاملين بالفندق، على إثرها قام المتهمان باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم والتعدي عليهم بالضرب، مما أدى إلى إصابتهم وإتلاف محتويات بالفندق". وأضاف البيان أن "النيابة العامة باشرت التحقيقات، واستهلتها بالانتقال للمستشفى وسؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات، والتي ثبت بالتقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية، كما استمعت لشهود الواقعة، وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها".وتابعت: أن "تحريات الشرطة أسفرت عن صحة ارتكاب المتهميْن للواقعة والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق، وذلك إثر خلاف على أحقيتهما وذويهما -وفق نظام الإقامة- في تناول المشروبات الكحولية". هذا، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن احتياطيًا؛ بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف، وجارٍ استكمال التحقيقات.وأفاد مصدر مصري رفيع المستوى، يوم الجمعة الماضي، عن وقوع حادث طعن لعدد من السائحين، في مدينة طابا المصرية.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن المصدر الرفيع المستوى، قوله إن "المشاجرة جرت بأحد فنادق مدينة طابا بين عامل مصري و4 سائحين من عرب 48، نتج عنها إصابة العامل المصري بجروح بالغة، ووقوع إصابات بثلاثة من السائحين".يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، قام شرطي مصري بفتح النار على مجموعة سياحية إسرائيلية، وقتل مواطنين اثنين وأصاب ثالثا في مدينة الإسكندرية، شمالي البلاد.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"(رسمية)، أن "شرطيا مصريا فتح النار على مجموعة من السياح الإسرائيليين، وقتل اثنين منهم في منطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، بعيار ناري".ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، مقتل سائحين إسرائيليين اثنين وإصابة ثالثا ضمن أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية في مدينة الإسكندرية".ويشار إلى أنه، في 3 من شهر يونيو/ حزيران 2023، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "شرطيا مصريا تسلل عبر الحدود وقتل على مرحلتين 3 جنود وأصاب ضابطا قبل أن يتم قتله"، فيما أعلن الجيش المصري، وقتها، أن "عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية".وقال الجيش المصري، في بيان، إنه "فجر يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2023، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، ما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

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