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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240901/مقتل-مدني-واحد-وإصابة-ثلاثة-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1092266868.html
مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T02:33+0000
2024-09-01T02:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف
قصف بالمدفعية
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 18 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 3 منها على محور دونيتسك و15 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 64 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 13 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240831/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-عشرات-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-فوق-موسكو-وبريانسك-وليبيتسك-1092266098.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف, قصف بالمدفعية, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف, قصف بالمدفعية, القوات الأوكرانية

مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك

02:33 GMT 01.09.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 18 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 64 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 18 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 3 منها على محور دونيتسك و15 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 64 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق موسكو وبريانسك وليبيتسك
أمس, 23:26 GMT
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 13 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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Палестинец проходит мимо горящих шин во время столкновений с израильскими войсками в городе Дженин на Западном Берегу, - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الضفة تنتفض ردا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي على جنين ونابلس00:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة أمس, 14:14 GMT
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