https://sarabic.ae/20240901/مقتل-مدني-واحد-وإصابة-ثلاثة-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1092266868.html
مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T02:33+0000
2024-09-01T02:33+0000
2024-09-01T02:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف
قصف بالمدفعية
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 18 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 3 منها على محور دونيتسك و15 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 64 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 13 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240831/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-عشرات-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-فوق-موسكو-وبريانسك-وليبيتسك-1092266098.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف, قصف بالمدفعية, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف, قصف بالمدفعية, القوات الأوكرانية
مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 18 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 64 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 18 حالة قصف
من قبل القوات الأوكرانية.. 3 منها على محور دونيتسك و15 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 64 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 13 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.