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وزير إسرائيلي: علينا ألا نستسلم لـ"حماس" وملاحقة قادتها
وزير إسرائيلي: علينا ألا نستسلم لـ"حماس" وملاحقة قادتها
سبوتنيك عربي
طالب عميحاي شيكلي، وزير التراث الإسرائيلي، اليوم الأحد، بملاحقة قادة حركة حماس، ردا على العثور على جثث 6 محتجزين إسرائيليين داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح... 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T09:56+0000
2024-09-01T09:56+0000
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن شيكلي مطالبته بعدم الاستسلام لقادة حماس، بل وملاحقتهم وقتل من تبقى من قادة الحركة، التي وصفهم بـ"القتلة".وأكد الوزير الإسرائيلي أنه يشد على أزر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، بدعوى أن موقفه ثابتا أمام حركة حماس، خاصة في هذا الوقت العصيب على دولة إسرائيل.وشدد الوزير شيكلي على عدم الخروج من محور فيلادلفيا جنوبي غزة بدعوى أنه شريان الحياة لحماس، زاعما أنه جاء أحد إنجازات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة.في وقت سابق من اليوم الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".وأضاف: "عثرت قوات جيش الدفاع، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين المحتجزين، كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو، وأعادتهم إلى إسرائيل".وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطنا أمريكيا وهو هيرش غولدبرغ بولين".وعبر بايدن عن حزنه لوفاة هيرش، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بقية المحتجزين.وأوضحت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا خاريس، أن "بايدن وأنا لن نتخلى أبدا عن التزامنا بتحرير الأمريكيين والرهائن المحتجزين في غزة".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240901/نتنياهو-جهود-إطلاق-سراح-المحتجزين-متواصلة-منذ-ديسمبر-1092271890.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى

وزير إسرائيلي: علينا ألا نستسلم لـ"حماس" وملاحقة قادتها

09:56 GMT 01.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovالوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
طالب عميحاي شيكلي، وزير التراث الإسرائيلي، اليوم الأحد، بملاحقة قادة حركة حماس، ردا على العثور على جثث 6 محتجزين إسرائيليين داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن شيكلي مطالبته بعدم الاستسلام لقادة حماس، بل وملاحقتهم وقتل من تبقى من قادة الحركة، التي وصفهم بـ"القتلة".
وأكد الوزير الإسرائيلي أنه يشد على أزر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، بدعوى أن موقفه ثابتا أمام حركة حماس، خاصة في هذا الوقت العصيب على دولة إسرائيل.
وشدد الوزير شيكلي على عدم الخروج من محور فيلادلفيا جنوبي غزة بدعوى أنه شريان الحياة لحماس، زاعما أنه جاء أحد إنجازات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
نتنياهو: جهود إطلاق سراح المحتجزين متواصلة منذ ديسمبر
09:14 GMT
في وقت سابق من اليوم الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".
وأضاف: "عثرت قوات جيش الدفاع، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين المحتجزين، كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو، وأعادتهم إلى إسرائيل".
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطنا أمريكيا وهو هيرش غولدبرغ بولين".
وعبر بايدن عن حزنه لوفاة هيرش، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بقية المحتجزين.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
مسؤول إسرائيلي بـ"الكابينيت": اقتراح غالانت بشأن فيلادلفيا يبعث برسالة إلى "حماس"
09:47 GMT
وأوضحت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا خاريس، أن "بايدن وأنا لن نتخلى أبدا عن التزامنا بتحرير الأمريكيين والرهائن المحتجزين في غزة".
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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