بعدما أثار جدلا بالتلميح إلى الرحيل... ما شروط صلاح للتجديد مع ليفربول؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:19 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:31 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تل أبيب تصر على خمس نقاط مراقبة بمحور صلاح الدين.. وتصاعد العمليات الإسرائيليية في جنين وعموم الضفة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240902/بعدما-أثار-جدلا-بالتلميح-إلى-الرحيل-ما-شروط-صلاح-للتجديد-مع-ليفربول-1092321649.html
بعدما أثار جدلا بالتلميح إلى الرحيل... ما شروط صلاح للتجديد مع ليفربول؟
بعدما أثار جدلا بالتلميح إلى الرحيل... ما شروط صلاح للتجديد مع ليفربول؟
سبوتنيك عربي
أثار المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، جدلا بعدما قال إن "مسألة تجديد التعاقد متروكة للنادي بالكامل والذي عليه أن يقرر"، وذلك مع اقتراب انتهاء... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T16:43+0000
2024-09-02T16:43+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
منوعات
رياضة
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/02/1092320830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e59f81f4959ef33054ea08959cfee2f9.jpg
ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر، قوله إن "محمد صلاح، لا يمانع التجديد مع ليفربول، لكنه يريد أن يحدث ذلك بشروطه الخاصة، خاصة مع دخوله الموسم الأخير من عقده".وأضاف المصدر أن "صلاح، يرغب في تلبية الطلبات المالية التي يحددها من جانب ليفربول، إلى جانب التجديد لمدة موسمين على الأقل وليس لموسم واحد".وتألق المصري محمد صلاح، رفقة ليفربول أمام مانشستر يونايتيد، في مباراة أمس الأحد، على ملعب "الأولد ترافورد"، بعدما سجل هدفا وصنع 2 آخرين، ليمنح "الريدز" الانتصار في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.وكان نجم الكرة المصري، قد قال خلال مقابلة خاصة مع "سكاي سبورتس"، إنه "في ما يخص بشأن تمديد العقد مع ليفربول، لا أفكر في الأمر كثيرًا، لقد تبقى لي موسم واحد. دعونا نستمتع به".وأضاف صلاح، قائلا: "لا أفكر في العقد الجديد في الوقت الراهن، ولا أفكر في أي شيء، ولا أريد التفكير في العام المقبل أو المستقبل. دعونا نستمتع بالموسم، وسنرى".وتابع قائد المنتخب المصري، بالقول إنه "كل أسبوع، أهم شيء، فقط أفكر في كل مباراة تلو الأخرى لأشعر بالسعادة هنا، وهذا كل شيء".وفي وقت سابق، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، فوز النجم المصري محمد صلاح، بلقب أفضل لاعب في الفريق للموسم الحالي 2023/ 2024.ونشر ليفربول عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر لقطات من أفضل مساهمات صلاح مع الفريق خلال الموسم، وعلّق عليه قائلا: "أفضل ما قدم الملك المصري في موسم 2024/23".يأتي ذلك بعدما خرج صلاح من قائمة مرشحي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لجائزة أفضل لاعب في موسم 2023-2024.وكان محمد صلاح، قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2017-2018، وهو حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري، بفارق 7 أهداف خلف المتصدر، إرلينغ هالاند، كما أنه يحتل المركز الرابع في ترتيب أفضل صناع الأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة، بفارق تمريرتين خلف المتصدر، أولي واتكنز.
https://sarabic.ae/20240501/تقرير-ليفربول-أمام-4-خيارات-لحسم-مستقبل-محمد-صلاح-1088426287.html
https://sarabic.ae/20240510/محمد-صلاح-يخرج-من-قائمة-المرشحين-لجائزة-أفضل-لاعب-في-موسم-الدوري-الإنجليزي-1088710200.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/02/1092320830_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eaa6d88b1022b0691dcdac7b2fb67566.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اللاعب محمد صلاح, منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن
اللاعب محمد صلاح, منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن

بعدما أثار جدلا بالتلميح إلى الرحيل... ما شروط صلاح للتجديد مع ليفربول؟

16:43 GMT 02.09.2024
© AP Photo / Dave Thompsonالمصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول
المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Dave Thompson
تابعنا عبر
أثار المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، جدلا بعدما قال إن "مسألة تجديد التعاقد متروكة للنادي بالكامل والذي عليه أن يقرر"، وذلك مع اقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.
ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر، قوله إن "محمد صلاح، لا يمانع التجديد مع ليفربول، لكنه يريد أن يحدث ذلك بشروطه الخاصة، خاصة مع دخوله الموسم الأخير من عقده".
وأضاف المصدر أن "صلاح، يرغب في تلبية الطلبات المالية التي يحددها من جانب ليفربول، إلى جانب التجديد لمدة موسمين على الأقل وليس لموسم واحد".
لاعب فريق ليفربول المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
مجتمع
تقرير: ليفربول أمام 4 خيارات لحسم مستقبل محمد صلاح
1 مايو, 10:58 GMT
وتألق المصري محمد صلاح، رفقة ليفربول أمام مانشستر يونايتيد، في مباراة أمس الأحد، على ملعب "الأولد ترافورد"، بعدما سجل هدفا وصنع 2 آخرين، ليمنح "الريدز" الانتصار في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
وكان نجم الكرة المصري، قد قال خلال مقابلة خاصة مع "سكاي سبورتس"، إنه "في ما يخص بشأن تمديد العقد مع ليفربول، لا أفكر في الأمر كثيرًا، لقد تبقى لي موسم واحد. دعونا نستمتع به".
وأضاف صلاح، قائلا: "لا أفكر في العقد الجديد في الوقت الراهن، ولا أفكر في أي شيء، ولا أريد التفكير في العام المقبل أو المستقبل. دعونا نستمتع بالموسم، وسنرى".
وتابع قائد المنتخب المصري، بالقول إنه "كل أسبوع، أهم شيء، فقط أفكر في كل مباراة تلو الأخرى لأشعر بالسعادة هنا، وهذا كل شيء".
وفي وقت سابق، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، فوز النجم المصري محمد صلاح، بلقب أفضل لاعب في الفريق للموسم الحالي 2023/ 2024.
محمد صلاح خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإيطالي بين روما وإنتر ميلان في 19 مارس 2016 على الملعب الأولمبي في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
مجتمع
محمد صلاح يخرج من قائمة المرشحين لجائزة "أفضل لاعب" في موسم الدوري الإنجليزي
10 مايو, 13:52 GMT
ونشر ليفربول عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر لقطات من أفضل مساهمات صلاح مع الفريق خلال الموسم، وعلّق عليه قائلا: "أفضل ما قدم الملك المصري في موسم 2024/23".
يأتي ذلك بعدما خرج صلاح من قائمة مرشحي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لجائزة أفضل لاعب في موسم 2023-2024.
وكان محمد صلاح، قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2017-2018، وهو حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري، بفارق 7 أهداف خلف المتصدر، إرلينغ هالاند، كما أنه يحتل المركز الرابع في ترتيب أفضل صناع الأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة، بفارق تمريرتين خلف المتصدر، أولي واتكنز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إغلاق شوارع تل أبيب وتوقف العمل بالمطارات.. إضراب عام يشل إسرائيل16:55 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала