https://sarabic.ae/20240902/بعدما-أثار-جدلا-بالتلميح-إلى-الرحيل-ما-شروط-صلاح-للتجديد-مع-ليفربول-1092321649.html

بعدما أثار جدلا بالتلميح إلى الرحيل... ما شروط صلاح للتجديد مع ليفربول؟

بعدما أثار جدلا بالتلميح إلى الرحيل... ما شروط صلاح للتجديد مع ليفربول؟

سبوتنيك عربي

أثار المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، جدلا بعدما قال إن "مسألة تجديد التعاقد متروكة للنادي بالكامل والذي عليه أن يقرر"، وذلك مع اقتراب انتهاء... 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T16:43+0000

2024-09-02T16:43+0000

2024-09-02T16:43+0000

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ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر، قوله إن "محمد صلاح، لا يمانع التجديد مع ليفربول، لكنه يريد أن يحدث ذلك بشروطه الخاصة، خاصة مع دخوله الموسم الأخير من عقده".وأضاف المصدر أن "صلاح، يرغب في تلبية الطلبات المالية التي يحددها من جانب ليفربول، إلى جانب التجديد لمدة موسمين على الأقل وليس لموسم واحد".وتألق المصري محمد صلاح، رفقة ليفربول أمام مانشستر يونايتيد، في مباراة أمس الأحد، على ملعب "الأولد ترافورد"، بعدما سجل هدفا وصنع 2 آخرين، ليمنح "الريدز" الانتصار في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.وكان نجم الكرة المصري، قد قال خلال مقابلة خاصة مع "سكاي سبورتس"، إنه "في ما يخص بشأن تمديد العقد مع ليفربول، لا أفكر في الأمر كثيرًا، لقد تبقى لي موسم واحد. دعونا نستمتع به".وأضاف صلاح، قائلا: "لا أفكر في العقد الجديد في الوقت الراهن، ولا أفكر في أي شيء، ولا أريد التفكير في العام المقبل أو المستقبل. دعونا نستمتع بالموسم، وسنرى".وتابع قائد المنتخب المصري، بالقول إنه "كل أسبوع، أهم شيء، فقط أفكر في كل مباراة تلو الأخرى لأشعر بالسعادة هنا، وهذا كل شيء".وفي وقت سابق، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، فوز النجم المصري محمد صلاح، بلقب أفضل لاعب في الفريق للموسم الحالي 2023/ 2024.ونشر ليفربول عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر لقطات من أفضل مساهمات صلاح مع الفريق خلال الموسم، وعلّق عليه قائلا: "أفضل ما قدم الملك المصري في موسم 2024/23".يأتي ذلك بعدما خرج صلاح من قائمة مرشحي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لجائزة أفضل لاعب في موسم 2023-2024.وكان محمد صلاح، قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2017-2018، وهو حاليا يحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري، بفارق 7 أهداف خلف المتصدر، إرلينغ هالاند، كما أنه يحتل المركز الرابع في ترتيب أفضل صناع الأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة، بفارق تمريرتين خلف المتصدر، أولي واتكنز.

https://sarabic.ae/20240501/تقرير-ليفربول-أمام-4-خيارات-لحسم-مستقبل-محمد-صلاح-1088426287.html

https://sarabic.ae/20240510/محمد-صلاح-يخرج-من-قائمة-المرشحين-لجائزة-أفضل-لاعب-في-موسم-الدوري-الإنجليزي-1088710200.html

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اللاعب محمد صلاح, منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن