https://sarabic.ae/20240902/تقنية-جديدة-لتشخيص-نوع-من-السرطان-خلال-15-دقيقة-1092312826.html
تقنية جديدة لتشخيص نوع من السرطان... خلال 15 دقيقة
تقنية جديدة لتشخيص نوع من السرطان... خلال 15 دقيقة
سبوتنيك عربي
طوّر علماء متخصصون بالسرطانات اختبارا جديدا يمكنه الكشف عن سرطان البروستات في أقل من 15 دقيقة، إذ أثبت اختبار دم جديد قدرته على تشخيص العدوى بدقة تصل إلى 90... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T13:43+0000
2024-09-02T13:43+0000
2024-09-02T13:43+0000
مجتمع
الصحة
علوم
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وبحسب التقارير، استخدم الباحثون تقنية جديدة تحلل هياكل البروتينات في الدم المجفف، ما يسهل الكشف عن السرطان.وطور الباحثون في جامعة أستون في برمنغهام الاختبار الجديد غير الجراحي، ووفقا لهم، فإنه "دقيق بنسبة 90 في المئة".وقال البروفيسور إيغور ميغلينسكي، من معهد تكنولوجيا الضوء بجامعة أستون: "يفتح هذا الابتكار طرقا جديدة لتشخيص السرطان ومراقبته، ما يمثل قفزة نوعية إلى الأمام في الطب الشخصي والأورام".وفي دراسة نُشرت في مجلة "ساينتفك ريبورتز"، حلل فريق علمي 108 عينات من مسحات الدم الجاف من متطوعين أصحاء، وكذلك من أشخاص يعانون من سرطان البروستات.ويؤكد الباحثون أن هذه الخطوة ضرورية لتحديد الفروقات الكبيرة بين العينات السليمة والعينات السرطانية، وأضاف ميغلينسكي أن العملية كلها، بما في ذلك وقت جفاف العينة، تستغرق 15 دقيقة.وأوضح ميغلينسكي أن "دقة النتائج تصل إلى 90 % في تشخيص المراحل الأولية لسرطان البروستات، وهي أعلى بكثير من طرق الفحص الحالية، ويحمل إمكانات هائلة لثورة في تشخيص السرطان".ومع ذلك، فإن هذه النتائج أولية، وستكون هناك حاجة إلى تجارب سريرية أكبر لتأكيد إمكانات الاختبار الجديد.وقال الدكتور ماثيو هوبز، مدير الأبحاث في جمعية سرطان البروستات البريطانية، الذي لم يشارك في الدراسة: "يتم تشخيص المرض عند أكثر من 10 آلاف رجل كل عام عندما ينتشر السرطان بالفعل ويصبح غير قابل للشفاء، وهذه هي أهمية إيجاد اختبارات جديدة وأفضل لسرطان البروستات".علماء يكشفون عن طريقة لتدمير خلايا سرطان البنكرياس بشكل كاملما أهمية البعوض بالنسبة لكوكب الأرض.. باحثون يجيبون
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الصحة, علوم
تقنية جديدة لتشخيص نوع من السرطان... خلال 15 دقيقة
طوّر علماء متخصصون بالسرطانات اختبارا جديدا يمكنه الكشف عن سرطان البروستات في أقل من 15 دقيقة، إذ أثبت اختبار دم جديد قدرته على تشخيص العدوى بدقة تصل إلى 90 بالمئة.
وبحسب التقارير، استخدم الباحثون تقنية جديدة تحلل هياكل البروتينات في الدم المجفف، ما يسهل الكشف عن السرطان.
الطريقة المستخدمة حالياً للكشف عن سرطان البروستات هي اختبار الدم "PSA"، فإذا تبين أن رجلاً لديه مستويات عالية من "PSA"، يُرسل لإجراء اختبارات إضافية، مثل أخذ عينة من النسيج البشري لتشخيص السرطان. ومع ذلك، فإن نحو 25 في المئة فقط من الحالات تكون إيجابية.
وطور الباحثون في جامعة أستون في برمنغهام الاختبار الجديد غير الجراحي، ووفقا لهم، فإنه "دقيق بنسبة 90 في المئة".
وقال البروفيسور إيغور ميغلينسكي، من معهد تكنولوجيا الضوء بجامعة أستون: "يفتح هذا الابتكار طرقا جديدة لتشخيص السرطان ومراقبته، ما يمثل قفزة نوعية إلى الأمام في الطب الشخصي والأورام".
30 نوفمبر 2023, 08:36 GMT
وفي دراسة نُشرت في مجلة "ساينتفك ريبورتز"، حلل فريق علمي 108 عينات من مسحات الدم الجاف من متطوعين أصحاء، وكذلك من أشخاص يعانون من سرطان البروستات.
فحص الباحثون هياكل البروتينات في عينات الدم باستخدام تقنية تُعرف بـ"إعادة بناء الصورة بناءً على الاستقطاب"، تبحث هذه التقنية كيفية تغيير البروتينات لشكلها الثلاثي الأبعاد، واتحادها معاً خلال المراحل المبكرة للمرض، عن طريق إجراء تحليل مفصل طبقة بطبقة لمسحات الدم الجافة.
ويؤكد الباحثون أن هذه الخطوة ضرورية لتحديد الفروقات الكبيرة بين العينات السليمة والعينات السرطانية، وأضاف ميغلينسكي أن العملية كلها، بما في ذلك وقت جفاف العينة، تستغرق 15 دقيقة.
وأوضح ميغلينسكي أن "دقة النتائج تصل إلى 90 % في تشخيص المراحل الأولية لسرطان البروستات، وهي أعلى بكثير من طرق الفحص الحالية، ويحمل إمكانات هائلة لثورة في تشخيص السرطان".
وأكد أن "سرطان البروستات يمثل نحو 10 % من وفيات السرطان لدى الرجال، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة لدى الرجال المسنين"، ويعتقد أن "متوسط العمر المتوقع لـ90 % من المرضى بعد تشخيص إصابتهم بسرطان البروستات، في المرحلة الأولى أو الثانية، هو 15 عاما أو أكثر"، بحسب قوله.
ومع ذلك، فإن هذه النتائج أولية، وستكون هناك حاجة إلى تجارب سريرية أكبر لتأكيد إمكانات الاختبار الجديد.
وقال الدكتور ماثيو هوبز، مدير الأبحاث في جمعية سرطان البروستات البريطانية، الذي لم يشارك في الدراسة: "يتم تشخيص المرض عند أكثر من 10 آلاف رجل كل عام عندما ينتشر السرطان بالفعل ويصبح غير قابل للشفاء، وهذه هي أهمية إيجاد اختبارات جديدة وأفضل لسرطان البروستات".