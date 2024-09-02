https://sarabic.ae/20240902/تقنية-جديدة-لتشخيص-نوع-من-السرطان-خلال-15-دقيقة-1092312826.html

تقنية جديدة لتشخيص نوع من السرطان... خلال 15 دقيقة

تقنية جديدة لتشخيص نوع من السرطان... خلال 15 دقيقة

سبوتنيك عربي

طوّر علماء متخصصون بالسرطانات اختبارا جديدا يمكنه الكشف عن سرطان البروستات في أقل من 15 دقيقة، إذ أثبت اختبار دم جديد قدرته على تشخيص العدوى بدقة تصل إلى 90... 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T13:43+0000

2024-09-02T13:43+0000

2024-09-02T13:43+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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وبحسب التقارير، استخدم الباحثون تقنية جديدة تحلل هياكل البروتينات في الدم المجفف، ما يسهل الكشف عن السرطان.وطور الباحثون في جامعة أستون في برمنغهام الاختبار الجديد غير الجراحي، ووفقا لهم، فإنه "دقيق بنسبة 90 في المئة".وقال البروفيسور إيغور ميغلينسكي، من معهد تكنولوجيا الضوء بجامعة أستون: "يفتح هذا الابتكار طرقا جديدة لتشخيص السرطان ومراقبته، ما يمثل قفزة نوعية إلى الأمام في الطب الشخصي والأورام".وفي دراسة نُشرت في مجلة "ساينتفك ريبورتز"، حلل فريق علمي 108 عينات من مسحات الدم الجاف من متطوعين أصحاء، وكذلك من أشخاص يعانون من سرطان البروستات.ويؤكد الباحثون أن هذه الخطوة ضرورية لتحديد الفروقات الكبيرة بين العينات السليمة والعينات السرطانية، وأضاف ميغلينسكي أن العملية كلها، بما في ذلك وقت جفاف العينة، تستغرق 15 دقيقة.وأوضح ميغلينسكي أن "دقة النتائج تصل إلى 90 % في تشخيص المراحل الأولية لسرطان البروستات، وهي أعلى بكثير من طرق الفحص الحالية، ويحمل إمكانات هائلة لثورة في تشخيص السرطان".ومع ذلك، فإن هذه النتائج أولية، وستكون هناك حاجة إلى تجارب سريرية أكبر لتأكيد إمكانات الاختبار الجديد.وقال الدكتور ماثيو هوبز، مدير الأبحاث في جمعية سرطان البروستات البريطانية، الذي لم يشارك في الدراسة: "يتم تشخيص المرض عند أكثر من 10 آلاف رجل كل عام عندما ينتشر السرطان بالفعل ويصبح غير قابل للشفاء، وهذه هي أهمية إيجاد اختبارات جديدة وأفضل لسرطان البروستات".علماء يكشفون عن طريقة لتدمير خلايا سرطان البنكرياس بشكل كاملما أهمية البعوض بالنسبة لكوكب الأرض.. باحثون يجيبون

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الصحة, علوم