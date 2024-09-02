تقنية جديدة لتشخيص نوع من السرطان... خلال 15 دقيقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:19 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إثيوبيا تدعو مصر للحوار وتجاوز خلافات سد النهضة، ما الأسباب؟
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:31 GMT
30 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تل أبيب تصر على خمس نقاط مراقبة بمحور صلاح الدين.. وتصاعد العمليات الإسرائيليية في جنين وعموم الضفة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
59 د
On air
17:03 GMT
29 د
On air
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240902/تقنية-جديدة-لتشخيص-نوع-من-السرطان-خلال-15-دقيقة-1092312826.html
تقنية جديدة لتشخيص نوع من السرطان... خلال 15 دقيقة
تقنية جديدة لتشخيص نوع من السرطان... خلال 15 دقيقة
سبوتنيك عربي
طوّر علماء متخصصون بالسرطانات اختبارا جديدا يمكنه الكشف عن سرطان البروستات في أقل من 15 دقيقة، إذ أثبت اختبار دم جديد قدرته على تشخيص العدوى بدقة تصل إلى 90... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T13:43+0000
2024-09-02T13:43+0000
مجتمع
الصحة
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048263569_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_79f041a56a1d360a010fd598bd6a829a.jpg
وبحسب التقارير، استخدم الباحثون تقنية جديدة تحلل هياكل البروتينات في الدم المجفف، ما يسهل الكشف عن السرطان.وطور الباحثون في جامعة أستون في برمنغهام الاختبار الجديد غير الجراحي، ووفقا لهم، فإنه "دقيق بنسبة 90 في المئة".وقال البروفيسور إيغور ميغلينسكي، من معهد تكنولوجيا الضوء بجامعة أستون: "يفتح هذا الابتكار طرقا جديدة لتشخيص السرطان ومراقبته، ما يمثل قفزة نوعية إلى الأمام في الطب الشخصي والأورام".وفي دراسة نُشرت في مجلة "ساينتفك ريبورتز"، حلل فريق علمي 108 عينات من مسحات الدم الجاف من متطوعين أصحاء، وكذلك من أشخاص يعانون من سرطان البروستات.ويؤكد الباحثون أن هذه الخطوة ضرورية لتحديد الفروقات الكبيرة بين العينات السليمة والعينات السرطانية، وأضاف ميغلينسكي أن العملية كلها، بما في ذلك وقت جفاف العينة، تستغرق 15 دقيقة.وأوضح ميغلينسكي أن "دقة النتائج تصل إلى 90 % في تشخيص المراحل الأولية لسرطان البروستات، وهي أعلى بكثير من طرق الفحص الحالية، ويحمل إمكانات هائلة لثورة في تشخيص السرطان".ومع ذلك، فإن هذه النتائج أولية، وستكون هناك حاجة إلى تجارب سريرية أكبر لتأكيد إمكانات الاختبار الجديد.وقال الدكتور ماثيو هوبز، مدير الأبحاث في جمعية سرطان البروستات البريطانية، الذي لم يشارك في الدراسة: "يتم تشخيص المرض عند أكثر من 10 آلاف رجل كل عام عندما ينتشر السرطان بالفعل ويصبح غير قابل للشفاء، وهذه هي أهمية إيجاد اختبارات جديدة وأفضل لسرطان البروستات".علماء يكشفون عن طريقة لتدمير خلايا سرطان البنكرياس بشكل كاملما أهمية البعوض بالنسبة لكوكب الأرض.. باحثون يجيبون
https://sarabic.ae/20231130/روسيا-ابتكار-دواء-يحتوي-على-الخلايا-الجذعية-لعلاج-إصابات-النخاع-الشوكي--1083616553.html
https://sarabic.ae/20240831/دراسة-تنصح-بالنوم-لساعات-أطول-في-عطلة-نهاية-الأسبوع-لفوائد-صحية-مهمة-1092260098.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048263569_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_c39f846393f81c8096dc95f6548a31f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, علوم
الصحة, علوم

تقنية جديدة لتشخيص نوع من السرطان... خلال 15 دقيقة

13:43 GMT 02.09.2024
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورممرضة تقوم بإطعام مريض في وحدة العناية المركزة بالمستشفى السريري "باسم أو. ام. فيلاتوف" رقم 15 في موسكو، 8 ديسمبر 2020
ممرضة تقوم بإطعام مريض في وحدة العناية المركزة بالمستشفى السريري باسم أو. ام. فيلاتوف رقم 15 في موسكو، 8 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© Sputnik . Iliya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
طوّر علماء متخصصون بالسرطانات اختبارا جديدا يمكنه الكشف عن سرطان البروستات في أقل من 15 دقيقة، إذ أثبت اختبار دم جديد قدرته على تشخيص العدوى بدقة تصل إلى 90 بالمئة.
وبحسب التقارير، استخدم الباحثون تقنية جديدة تحلل هياكل البروتينات في الدم المجفف، ما يسهل الكشف عن السرطان.

الطريقة المستخدمة حالياً للكشف عن سرطان البروستات هي اختبار الدم "PSA"، فإذا تبين أن رجلاً لديه مستويات عالية من "PSA"، يُرسل لإجراء اختبارات إضافية، مثل أخذ عينة من النسيج البشري لتشخيص السرطان. ومع ذلك، فإن نحو 25 في المئة فقط من الحالات تكون إيجابية.

وطور الباحثون في جامعة أستون في برمنغهام الاختبار الجديد غير الجراحي، ووفقا لهم، فإنه "دقيق بنسبة 90 في المئة".
وقال البروفيسور إيغور ميغلينسكي، من معهد تكنولوجيا الضوء بجامعة أستون: "يفتح هذا الابتكار طرقا جديدة لتشخيص السرطان ومراقبته، ما يمثل قفزة نوعية إلى الأمام في الطب الشخصي والأورام".
الخلايا العصبية في الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
روسيا.. ابتكار دواء يحتوي على خلايا جذعية لعلاج إصابات النخاع الشوكي
30 نوفمبر 2023, 08:36 GMT
وفي دراسة نُشرت في مجلة "ساينتفك ريبورتز"، حلل فريق علمي 108 عينات من مسحات الدم الجاف من متطوعين أصحاء، وكذلك من أشخاص يعانون من سرطان البروستات.

فحص الباحثون هياكل البروتينات في عينات الدم باستخدام تقنية تُعرف بـ"إعادة بناء الصورة بناءً على الاستقطاب"، تبحث هذه التقنية كيفية تغيير البروتينات لشكلها الثلاثي الأبعاد، واتحادها معاً خلال المراحل المبكرة للمرض، عن طريق إجراء تحليل مفصل طبقة بطبقة لمسحات الدم الجافة.

ويؤكد الباحثون أن هذه الخطوة ضرورية لتحديد الفروقات الكبيرة بين العينات السليمة والعينات السرطانية، وأضاف ميغلينسكي أن العملية كلها، بما في ذلك وقت جفاف العينة، تستغرق 15 دقيقة.
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
مجتمع
دراسة تنصح بالنوم لساعات أطول في عطلة نهاية الأسبوع "لفوائد صحية مهمة"
31 أغسطس, 15:35 GMT
وأوضح ميغلينسكي أن "دقة النتائج تصل إلى 90 % في تشخيص المراحل الأولية لسرطان البروستات، وهي أعلى بكثير من طرق الفحص الحالية، ويحمل إمكانات هائلة لثورة في تشخيص السرطان".

وأكد أن "سرطان البروستات يمثل نحو 10 % من وفيات السرطان لدى الرجال، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة لدى الرجال المسنين"، ويعتقد أن "متوسط العمر المتوقع لـ90 % من المرضى بعد تشخيص إصابتهم بسرطان البروستات، في المرحلة الأولى أو الثانية، هو 15 عاما أو أكثر"، بحسب قوله.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج أولية، وستكون هناك حاجة إلى تجارب سريرية أكبر لتأكيد إمكانات الاختبار الجديد.
وقال الدكتور ماثيو هوبز، مدير الأبحاث في جمعية سرطان البروستات البريطانية، الذي لم يشارك في الدراسة: "يتم تشخيص المرض عند أكثر من 10 آلاف رجل كل عام عندما ينتشر السرطان بالفعل ويصبح غير قابل للشفاء، وهذه هي أهمية إيجاد اختبارات جديدة وأفضل لسرطان البروستات".
علماء يكشفون عن طريقة لتدمير خلايا سرطان البنكرياس بشكل كامل
ما أهمية البعوض بالنسبة لكوكب الأرض.. باحثون يجيبون
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMTمظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إغلاق شوارع تل أبيب وتوقف العمل بالمطارات.. إضراب عام يشل إسرائيل07:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала