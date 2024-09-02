https://sarabic.ae/20240902/نصف-الإيطاليين-يعتقدون-أن-إيطاليا-يجب-أن-تخفض-مساعداتها-لأوكرانيا-1092328307.html

نصف الإيطاليين يعتقدون أن إيطاليا يجب أن تخفض مساعداتها لأوكرانيا

نصف الإيطاليين يعتقدون أن إيطاليا يجب أن تخفض مساعداتها لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام إيطالية، ونشرت نتيجته يوم الاثنين، أن أكثر من 50% من الإيطاليين يعتقدون أن حكومتهم يجب أن تخفض مساعداتها لأوكرانيا. 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T22:25+0000

2024-09-02T22:25+0000

2024-09-02T22:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وبحسب ذات الاستطلاع، يرى 40% من الإيطاليين، أن كييف وموسكو يجب أن تحلا النزاع بنفسيهما.فيما يرى 8.1% من المشاركين في الاستطلاع، أن حلف شمال الأطلسي يجب أن يتدخل بشكل مباشر في الصراع.تم إجراء الاستطلاع عبر الهاتف من 9 إلى 15 أغسطس/آب الجاري، مع استطلاع رأي 2000 شخص فوق سن 18 عامًا.تنظر روسيا إلى توريد الأسلحة إلى أوكرانيا على أنه عائق أمام حل النزاع، مؤكدة أن بعض دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تتورط بشكل مباشر في النزاع و"تلعب بالنار".وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، أن أية شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستعتبر أهدافا مشروعة بالنسبة لروسيا.

https://sarabic.ae/20240902/في-يوم-المعرفة-بيلوسؤف-أمن-البلاد-يعتمد-على-القدرة-القتالية-لقوات-الصواريخ-الاستراتيجية-1092320457.html

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إيطاليا, روما, أخبار أوكرانيا, روسيا, نزاع, الناتو