https://sarabic.ae/20240902/نصف-الإيطاليين-يعتقدون-أن-إيطاليا-يجب-أن-تخفض-مساعداتها-لأوكرانيا-1092328307.html
نصف الإيطاليين يعتقدون أن إيطاليا يجب أن تخفض مساعداتها لأوكرانيا
نصف الإيطاليين يعتقدون أن إيطاليا يجب أن تخفض مساعداتها لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام إيطالية، ونشرت نتيجته يوم الاثنين، أن أكثر من 50% من الإيطاليين يعتقدون أن حكومتهم يجب أن تخفض مساعداتها لأوكرانيا. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T22:25+0000
2024-09-02T22:25+0000
2024-09-02T22:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روما
أخبار أوكرانيا
روسيا
نزاع
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وبحسب ذات الاستطلاع، يرى 40% من الإيطاليين، أن كييف وموسكو يجب أن تحلا النزاع بنفسيهما.فيما يرى 8.1% من المشاركين في الاستطلاع، أن حلف شمال الأطلسي يجب أن يتدخل بشكل مباشر في الصراع.تم إجراء الاستطلاع عبر الهاتف من 9 إلى 15 أغسطس/آب الجاري، مع استطلاع رأي 2000 شخص فوق سن 18 عامًا.تنظر روسيا إلى توريد الأسلحة إلى أوكرانيا على أنه عائق أمام حل النزاع، مؤكدة أن بعض دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تتورط بشكل مباشر في النزاع و"تلعب بالنار".وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، أن أية شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستعتبر أهدافا مشروعة بالنسبة لروسيا.
https://sarabic.ae/20240902/في-يوم-المعرفة-بيلوسؤف-أمن-البلاد-يعتمد-على-القدرة-القتالية-لقوات-الصواريخ-الاستراتيجية-1092320457.html
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إيطاليا, روما, أخبار أوكرانيا, روسيا, نزاع, الناتو
إيطاليا, روما, أخبار أوكرانيا, روسيا, نزاع, الناتو
نصف الإيطاليين يعتقدون أن إيطاليا يجب أن تخفض مساعداتها لأوكرانيا
أظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام إيطالية، ونشرت نتيجته يوم الاثنين، أن أكثر من 50% من الإيطاليين يعتقدون أن حكومتهم يجب أن تخفض مساعداتها لأوكرانيا.
وبحسب ذات الاستطلاع، يرى 40% من الإيطاليين، أن كييف وموسكو يجب أن تحلا النزاع بنفسيهما.
وفي الوقت نفسه، يعتقد 22.7% من الإيطاليين، أن أوكرانيا يجب أن تعطي جزءا من أراضيها لروسيا في مقابل السلام.
فيما يرى 8.1% من المشاركين في الاستطلاع، أن حلف شمال الأطلسي يجب أن يتدخل بشكل مباشر في الصراع.
تم إجراء الاستطلاع عبر الهاتف من 9 إلى 15 أغسطس/آب الجاري، مع استطلاع رأي 2000 شخص فوق سن 18 عامًا.
تنظر روسيا إلى توريد الأسلحة إلى أوكرانيا على أنه عائق أمام حل النزاع، مؤكدة أن بعض دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تتورط بشكل مباشر في النزاع و"تلعب بالنار".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، أن أية شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستعتبر أهدافا مشروعة بالنسبة لروسيا.