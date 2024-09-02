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كواليس السينما
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240902/نصف-الإيطاليين-يعتقدون-أن-إيطاليا-يجب-أن-تخفض-مساعداتها-لأوكرانيا-1092328307.html
نصف الإيطاليين يعتقدون أن إيطاليا يجب أن تخفض مساعداتها لأوكرانيا
نصف الإيطاليين يعتقدون أن إيطاليا يجب أن تخفض مساعداتها لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام إيطالية، ونشرت نتيجته يوم الاثنين، أن أكثر من 50% من الإيطاليين يعتقدون أن حكومتهم يجب أن تخفض مساعداتها لأوكرانيا. 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T22:25+0000
2024-09-02T22:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيطاليا
روما
أخبار أوكرانيا
روسيا
نزاع
الناتو
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وبحسب ذات الاستطلاع، يرى 40% من الإيطاليين، أن كييف وموسكو يجب أن تحلا النزاع بنفسيهما.فيما يرى 8.1% من المشاركين في الاستطلاع، أن حلف شمال الأطلسي يجب أن يتدخل بشكل مباشر في الصراع.تم إجراء الاستطلاع عبر الهاتف من 9 إلى 15 أغسطس/آب الجاري، مع استطلاع رأي 2000 شخص فوق سن 18 عامًا.تنظر روسيا إلى توريد الأسلحة إلى أوكرانيا على أنه عائق أمام حل النزاع، مؤكدة أن بعض دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تتورط بشكل مباشر في النزاع و"تلعب بالنار".وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، أن أية شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستعتبر أهدافا مشروعة بالنسبة لروسيا.
https://sarabic.ae/20240902/في-يوم-المعرفة-بيلوسؤف-أمن-البلاد-يعتمد-على-القدرة-القتالية-لقوات-الصواريخ-الاستراتيجية-1092320457.html
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إيطاليا, روما, أخبار أوكرانيا, روسيا, نزاع, الناتو
إيطاليا, روما, أخبار أوكرانيا, روسيا, نزاع, الناتو

نصف الإيطاليين يعتقدون أن إيطاليا يجب أن تخفض مساعداتها لأوكرانيا

22:25 GMT 02.09.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوركاتدرائية كاثوليكية في روما
كاتدرائية كاثوليكية في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© Sputnik . Stringer
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تابعنا عبر
أظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام إيطالية، ونشرت نتيجته يوم الاثنين، أن أكثر من 50% من الإيطاليين يعتقدون أن حكومتهم يجب أن تخفض مساعداتها لأوكرانيا.
وبحسب ذات الاستطلاع، يرى 40% من الإيطاليين، أن كييف وموسكو يجب أن تحلا النزاع بنفسيهما.

وفي الوقت نفسه، يعتقد 22.7% من الإيطاليين، أن أوكرانيا يجب أن تعطي جزءا من أراضيها لروسيا في مقابل السلام.

فيما يرى 8.1% من المشاركين في الاستطلاع، أن حلف شمال الأطلسي يجب أن يتدخل بشكل مباشر في الصراع.
تم إجراء الاستطلاع عبر الهاتف من 9 إلى 15 أغسطس/آب الجاري، مع استطلاع رأي 2000 شخص فوق سن 18 عامًا.
أندريه بيلوسوف يشارك في حفل بمناسبة الذكرى الخمسين لبدء بناء خط بايكال-أمور الرئيسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
في "يوم المعرفة"... بيلاؤوسوف: أمن روسيا يعتمد على القدرة القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية
16:05 GMT
تنظر روسيا إلى توريد الأسلحة إلى أوكرانيا على أنه عائق أمام حل النزاع، مؤكدة أن بعض دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تتورط بشكل مباشر في النزاع و"تلعب بالنار".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، أن أية شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستعتبر أهدافا مشروعة بالنسبة لروسيا.
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مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إغلاق شوارع تل أبيب وتوقف العمل بالمطارات.. إضراب عام يشل إسرائيل16:55 GMT
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