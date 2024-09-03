https://sarabic.ae/20240903/الخارجية-البوليفية-بوليفيا-مهتمة-للغاية-بالانضمام-إلى-بريكس-1092372470.html
الخارجية البوليفية: بوليفيا مهتمة للغاية بالانضمام إلى "بريكس"
الخارجية البوليفية: بوليفيا مهتمة للغاية بالانضمام إلى "بريكس"
سبوتنيك عربي
أعربت وزيرة الخارجية البوليفية، سيليندا سوسا، اليوم الأربعاء، عن اهتمام بلادها الكبير بالانضمام إلى مجموعة "بريكس". 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T22:59+0000
2024-09-03T22:59+0000
2024-09-03T22:59+0000
بوليفيا
أخبار بوليفيا
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
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وقالت سوسا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بوليفيا لديها اهتمام كبير وحافز قوي لتكون جزءاً من بريكس".وأضافت أنها تأمل أن تتمكن بوليفيا من الاعتماد على الدعم اللازم لتصبح جزءاً من بريكس، مشيرة إلى أن "بريكس" تبني بديلاً اقتصادياً مهماً للغاية".ولفتت سوسا إن الرئيس البوليفي لويس آرسي قبل دعوة لحضور قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية وأكد مشاركته في القمة.وكانت بوليفيا قد قدمت في وقت سابق طلباً للانضمام إلى بريكس. وستُعقد قمة "بريكس" المقبلة في مدينة كازان الروسية في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.وتتكون مجموعة بريكس من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة.
https://sarabic.ae/20240903/رئيس-الوزراء-الماليزي-يعتزم-الإعراب-لبوتين-عن-اهتمام-بلاده-بالانضمام-إلى-بريكس-1092364089.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
بوليفيا, أخبار بوليفيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
بوليفيا, أخبار بوليفيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
الخارجية البوليفية: بوليفيا مهتمة للغاية بالانضمام إلى "بريكس"
أعربت وزيرة الخارجية البوليفية، سيليندا سوسا، اليوم الأربعاء، عن اهتمام بلادها الكبير بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وقالت سوسا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك
": "بوليفيا لديها اهتمام كبير وحافز قوي لتكون جزءاً من بريكس".
وأضافت أنها تأمل أن تتمكن بوليفيا من الاعتماد على الدعم اللازم لتصبح جزءاً من بريكس، مشيرة إلى أن "بريكس" تبني بديلاً اقتصادياً مهماً للغاية".
ولفتت سوسا إن الرئيس البوليفي لويس آرسي قبل دعوة لحضور قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية وأكد مشاركته في القمة.
وكانت بوليفيا قد قدمت في وقت سابق طلباً للانضمام إلى بريكس
. وستُعقد قمة "بريكس" المقبلة في مدينة كازان الروسية في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.
وتتكون مجموعة بريكس من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة.