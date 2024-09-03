الخارجية البوليفية: بوليفيا مهتمة للغاية بالانضمام إلى "بريكس"

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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
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الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
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مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
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30 د
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
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الخارجية البوليفية: بوليفيا مهتمة للغاية بالانضمام إلى "بريكس"
الخارجية البوليفية: بوليفيا مهتمة للغاية بالانضمام إلى "بريكس"
سبوتنيك عربي
أعربت وزيرة الخارجية البوليفية، سيليندا سوسا، اليوم الأربعاء، عن اهتمام بلادها الكبير بالانضمام إلى مجموعة "بريكس". 03.09.2024, سبوتنيك عربي
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بوليفيا
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وقالت سوسا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بوليفيا لديها اهتمام كبير وحافز قوي لتكون جزءاً من بريكس".وأضافت أنها تأمل أن تتمكن بوليفيا من الاعتماد على الدعم اللازم لتصبح جزءاً من بريكس، مشيرة إلى أن "بريكس" تبني بديلاً اقتصادياً مهماً للغاية".ولفتت سوسا إن الرئيس البوليفي لويس آرسي قبل دعوة لحضور قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية وأكد مشاركته في القمة.وكانت بوليفيا قد قدمت في وقت سابق طلباً للانضمام إلى بريكس. وستُعقد قمة "بريكس" المقبلة في مدينة كازان الروسية في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.وتتكون مجموعة بريكس من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة.
https://sarabic.ae/20240903/رئيس-الوزراء-الماليزي-يعتزم-الإعراب-لبوتين-عن-اهتمام-بلاده-بالانضمام-إلى-بريكس-1092364089.html
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بوليفيا, أخبار بوليفيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
بوليفيا, أخبار بوليفيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس

الخارجية البوليفية: بوليفيا مهتمة للغاية بالانضمام إلى "بريكس"

22:59 GMT 03.09.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
أعربت وزيرة الخارجية البوليفية، سيليندا سوسا، اليوم الأربعاء، عن اهتمام بلادها الكبير بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وقالت سوسا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بوليفيا لديها اهتمام كبير وحافز قوي لتكون جزءاً من بريكس".
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
رئيس الوزراء الماليزي يعتزم الإعراب لبوتين عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى "بريكس"
16:36 GMT
وأضافت أنها تأمل أن تتمكن بوليفيا من الاعتماد على الدعم اللازم لتصبح جزءاً من بريكس، مشيرة إلى أن "بريكس" تبني بديلاً اقتصادياً مهماً للغاية".
ولفتت سوسا إن الرئيس البوليفي لويس آرسي قبل دعوة لحضور قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية وأكد مشاركته في القمة.
وكانت بوليفيا قد قدمت في وقت سابق طلباً للانضمام إلى بريكس. وستُعقد قمة "بريكس" المقبلة في مدينة كازان الروسية في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.
وتتكون مجموعة بريكس من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة.
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