https://sarabic.ae/20240903/الرئيس-الإماراتي-يحسم-مصير-البنغاليين-المتهمين-في-قضية-التجمهر-1092331518.html
الرئيس الإماراتي يحسم مصير البنغاليين المتهمين في "قضية التجمهر"
الرئيس الإماراتي يحسم مصير البنغاليين المتهمين في "قضية التجمهر"
سبوتنيك عربي
حسم رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مصير مجموعة من حملة الجنسية البنغالية المتهمين بالتجمهر وإثارة الشغب في عدد من إمارات الدولة. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T07:07+0000
2024-09-03T07:07+0000
2024-09-03T07:07+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083809934_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_c4db3d934bb1fc9ee1efde2d8df8d056.jpg
وقالت وكالة "وام"، إن ابن زايد "قرر العفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين أثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة".وتابعت الوكالة: "إنه إنفاذاً لأمر رئيس الدولة، أصدر المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة، قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة".من جانبه، أهاب النائب العام الإماراتي بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها، مؤكدا أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، أشاد أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، بالدعوة التي أطلقها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، للتصدي للحسابات المسيئة التي تستهدف دول الخليج.وعبر قرقاش، عبر حسابه على موقع "إكس"، يوم الأحد الماضي، عن أهمية هذه الجهود الجادة في مواجهة الحسابات التي تسعى لنشر الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي الخليجي، وأكد أن هذه المبادرة تعكس حرصا مشتركا على توعية المجتمعات الخليجية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.وأشار تركي آل الشيخ إلى الانتشار الواسع لـ "الحسابات الوهمية" في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تروج للإساءات وتثير الفتن بين شعوب الخليج.وفي منشور عبر حسابه على "إكس"، حذر تركي آل الشيخ، من الانجرار وراء هذه الحسابات، مشددا على أن نجاح أي دولة خليجية هو نجاح لجميع دول الخليج.وأضاف آل الشيخ أن المنافسة الصحية بين دول الخليج تعزز من جودة الخدمات وترفع المستوى العام، وأكد أنه يشعر بالانتماء عندما يزور أي دولة خليجية، حيث يحظى بالترحاب وكرم الضيافة.واختتم بدعوة الجميع إلى التلاحم والتكاتف ضد محاولات زرع الفتنة بين دول الخليج، مؤكدا أن وحدة الخليج وقادته هي مصدر القوة والاستقرار للمنطقة.
https://sarabic.ae/20240826/الإمارات-تطالب-فرنسا-بتقديم-جميع-الخدمات-القنصلية-لمؤسس-تلغرام-المحتجز-لديها-1092118189.html
https://sarabic.ae/20240810/الإمارات-تعلن-إحباط-جرائم-مالية-تمس-أمن-الدولة-1091594113.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083809934_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_11187cb092ce3c8eb576064dec53ccbb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الأخبار
الرئيس الإماراتي يحسم مصير البنغاليين المتهمين في "قضية التجمهر"
حسم رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مصير مجموعة من حملة الجنسية البنغالية المتهمين بالتجمهر وإثارة الشغب في عدد من إمارات الدولة.
وقالت وكالة
"وام"، إن ابن زايد "قرر العفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية الذين أثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة".
وتابعت الوكالة: "إنه إنفاذاً لأمر رئيس الدولة، أصدر المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة، قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة".
من جانبه، أهاب النائب العام الإماراتي بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها، مؤكدا أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق، أشاد أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، بالدعوة التي أطلقها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، للتصدي للحسابات المسيئة التي تستهدف دول الخليج.
وعبر قرقاش، عبر حسابه على موقع "إكس"، يوم الأحد الماضي، عن أهمية هذه الجهود الجادة في مواجهة الحسابات التي تسعى لنشر الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي الخليجي، وأكد أن هذه المبادرة تعكس حرصا مشتركا على توعية المجتمعات الخليجية
بضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
وأشار تركي آل الشيخ إلى الانتشار الواسع لـ "الحسابات الوهمية" في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تروج للإساءات
وتثير الفتن بين شعوب الخليج.
وفي منشور عبر حسابه على "إكس"، حذر تركي آل الشيخ، من الانجرار وراء هذه الحسابات، مشددا على أن نجاح أي دولة خليجية هو نجاح لجميع دول الخليج.
وأضاف آل الشيخ أن المنافسة الصحية بين دول الخليج
تعزز من جودة الخدمات وترفع المستوى العام، وأكد أنه يشعر بالانتماء عندما يزور أي دولة خليجية، حيث يحظى بالترحاب وكرم الضيافة.
واختتم بدعوة الجميع إلى التلاحم والتكاتف ضد محاولات زرع الفتنة بين دول الخليج، مؤكدا أن وحدة الخليج وقادته هي مصدر القوة والاستقرار للمنطقة.