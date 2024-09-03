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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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زيلينسكي يقيل نائب رئيس مكتبه من منصبه
زيلينسكي يقيل نائب رئيس مكتبه من منصبه
سبوتنيك عربي
أصدر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقيل بموجبه نائب رئيس مكتبه روستيسلاف شورما، من منصبه. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "إقالة روستيسلاف إيغوريفيتش شورما، من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، نقلاً عن مصادر، أن نائب رئيس مكتب زيلينسكي، شورما، قد تتم إقالته في المستقبل القريب.وفي وقت سابق، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، بأنه قد تكون هناك تغييرات وإقالات للموظفين، هذا الأسبوع، في مجلس وزراء أوكرانيا، وقد يفقد وزير الخارجية دميتري كوليبا، ووزير العدل دينيس ماليوسكا، منصبيهما.
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

زيلينسكي يقيل نائب رئيس مكتبه من منصبه

20:04 GMT 03.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أصدر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقيل بموجبه نائب رئيس مكتبه روستيسلاف شورما، من منصبه.
وجاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "إقالة روستيسلاف إيغوريفيتش شورما، من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، نقلاً عن مصادر، أن نائب رئيس مكتب زيلينسكي، شورما، قد تتم إقالته في المستقبل القريب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
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أمس, 05:42 GMT

ووفقاً للبيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي، هناك إلى جانب شورما، 10 نواب آخرين تحت طائلة الإقالة.

وفي وقت سابق، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، بأنه قد تكون هناك تغييرات وإقالات للموظفين، هذا الأسبوع، في مجلس وزراء أوكرانيا، وقد يفقد وزير الخارجية دميتري كوليبا، ووزير العدل دينيس ماليوسكا، منصبيهما.
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