https://sarabic.ae/20240903/زيلينسكي-يقيل-نائب-رئيس-مكتبه-من-منصبه-1092370175.html

زيلينسكي يقيل نائب رئيس مكتبه من منصبه

زيلينسكي يقيل نائب رئيس مكتبه من منصبه

سبوتنيك عربي

أصدر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقيل بموجبه نائب رئيس مكتبه روستيسلاف شورما، من منصبه. 03.09.2024, سبوتنيك عربي

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وجاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "إقالة روستيسلاف إيغوريفيتش شورما، من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، نقلاً عن مصادر، أن نائب رئيس مكتب زيلينسكي، شورما، قد تتم إقالته في المستقبل القريب.وفي وقت سابق، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، بأنه قد تكون هناك تغييرات وإقالات للموظفين، هذا الأسبوع، في مجلس وزراء أوكرانيا، وقد يفقد وزير الخارجية دميتري كوليبا، ووزير العدل دينيس ماليوسكا، منصبيهما.

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