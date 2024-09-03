https://sarabic.ae/20240903/زيلينسكي-يقيل-نائب-رئيس-مكتبه-من-منصبه-1092370175.html
زيلينسكي يقيل نائب رئيس مكتبه من منصبه
زيلينسكي يقيل نائب رئيس مكتبه من منصبه
سبوتنيك عربي
أصدر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقيل بموجبه نائب رئيس مكتبه روستيسلاف شورما، من منصبه. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T20:04+0000
2024-09-03T20:04+0000
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وجاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "إقالة روستيسلاف إيغوريفيتش شورما، من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، نقلاً عن مصادر، أن نائب رئيس مكتب زيلينسكي، شورما، قد تتم إقالته في المستقبل القريب.وفي وقت سابق، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، بأنه قد تكون هناك تغييرات وإقالات للموظفين، هذا الأسبوع، في مجلس وزراء أوكرانيا، وقد يفقد وزير الخارجية دميتري كوليبا، ووزير العدل دينيس ماليوسكا، منصبيهما.
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أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي يقيل نائب رئيس مكتبه من منصبه
أصدر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقيل بموجبه نائب رئيس مكتبه روستيسلاف شورما، من منصبه.
وجاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "إقالة روستيسلاف إيغوريفيتش شورما، من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، نقلاً عن مصادر، أن نائب رئيس مكتب زيلينسكي، شورما، قد تتم إقالته في المستقبل القريب.
ووفقاً للبيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي، هناك إلى جانب شورما، 10 نواب آخرين تحت طائلة الإقالة.
وفي وقت سابق، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، بأنه قد تكون هناك تغييرات وإقالات للموظفين، هذا الأسبوع، في مجلس وزراء أوكرانيا، وقد يفقد وزير الخارجية دميتري كوليبا، ووزير العدل دينيس ماليوسكا، منصبيهما.