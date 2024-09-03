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https://sarabic.ae/20240903/شركة-بحرية-سعودية-تكشف-ما-حدث-للناقلة-أمجاد-خلال-هجوم-في-البحر-الأحمر-1092343089.html
شركة بحرية سعودية تكشف ما حدث للناقلة "أمجاد" خلال هجوم في البحر الأحمر
شركة بحرية سعودية تكشف ما حدث للناقلة "أمجاد" خلال هجوم في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
كشفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"،‭‭ ‬‬اليوم الثلاثاء، عما حدث للناقلة "أمجاد" التابعة للشركة، التي كانت تبحر في البحر الأحمر أمس الاثنين. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T09:35+0000
2024-09-03T09:35+0000
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ونقلت قناة "العربية" عن شركة "البحري"، بيانا أكدت فيه أن الناقة "أمجاد" كانت تبحر قرب ناقلة أخرى، حين تعرضت لهجوم لكنها لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي أضرار أو إصابات.وأوضح بيان الشركة أن "أمجاد" لا تزال تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها دون انقطاع"، وتابع: "أبلغت البحري جميع السلطات المعنية على الفور وتظل على اتصال مستمر مع طاقمنا ونحن نراقب الوضع عن كثب".يذكر أن هيئة تنسيق عمليات التجارة في البحرية البريطانية كانت قد أعلنت، أمس الاثنين، عن تعرض سفينة أخرى لهجوم قبالة سواحل اليمن، وقالت في بيان: "تلقت هيئة تنسيق عمليات التجارة بلاغاً عن حادث على بعد 58 ميلاً بحرياً غربي الحديدة".وناشدت الهيئة الطواقم قرب السفينة التزام الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة، ولم تذكر الهيئة أي تفاصيل أخرى.واتهمت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، جماعة "أنصار الله" اليمنية، بمهاجمة ناقلتي نفط إحداهما سعودية في البحر الأحمر، بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة، مؤكدةً إصابة الناقلتين.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، عبر منصة "إكس"، إنه "في صباح يوم الثاني من سبتمبر(أيلول) الجاري، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران ناقلتي نفط خام؛ "بلو لاجون ون" التي ترفع علم بنما وتديرها اليونان، و"أمجاد" التي ترفع علم السعودية وتديرها، بصاروخين باليستيين وطائرة دون طيار، مما أصاب السفينتين".وأضافت: "كلتا السفينتان محملتان بالنفط الخام. تحمل السفينة (أمجاد) ما يقرب من مليوني برميل من النفط، أي ما يقرب من ضعف الكمية الموجودة على متن السفينة اليونانية (سونيون)، التي هاجمها الحوثيون في 21 أغسطس الماضي".وأشارت إلى "أنه تجري حالياً جهود الإنقاذ في جنوب البحر الأحمر للسفينة المعطلة (سونيون)، والتي لا تزال مشتعلة وتهدد بإمكانية وقوع كارثة بيئية كبرى".وأدانت القيادة المركزية الأمريكية، هجمات "أنصار الله" البحرية، بالقول: "تستمر هذه الأعمال الإرهابية المتهورة التي يرتكبها الحوثيون في زعزعة استقرار التجارة الإقليمية والعالمية، فضلاً عن تعريض حياة البحارة المدنيين والنظم البيئية البحرية للخطر".
https://sarabic.ae/20240902/أنصار-الله-تعلن-عن-استهداف-سفينة-بلو-لاغون-في-البحر-الأحمر-1092326946.html
https://sarabic.ae/20240822/إنقاذ-طاقم-السفينة-اليونانية-سونيون-بعد-تعرضها-لهجوم-في-البحر-الأحمر-1091999220.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, الأخبار

شركة بحرية سعودية تكشف ما حدث للناقلة "أمجاد" خلال هجوم في البحر الأحمر

09:35 GMT 03.09.2024
© AP Photo / Robert F. Bukatyسفينة حاويات
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Robert F. Bukaty
تابعنا عبر
كشفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"،‭‭ ‬‬اليوم الثلاثاء، عما حدث للناقلة "أمجاد" التابعة للشركة، التي كانت تبحر في البحر الأحمر أمس الاثنين.
ونقلت قناة "العربية" عن شركة "البحري"، بيانا أكدت فيه أن الناقة "أمجاد" كانت تبحر قرب ناقلة أخرى، حين تعرضت لهجوم لكنها لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي أضرار أو إصابات.
وأوضح بيان الشركة أن "أمجاد" لا تزال تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها دون انقطاع"، وتابع: "أبلغت البحري جميع السلطات المعنية على الفور وتظل على اتصال مستمر مع طاقمنا ونحن نراقب الوضع عن كثب".
يذكر أن هيئة تنسيق عمليات التجارة في البحرية البريطانية كانت قد أعلنت، أمس الاثنين، عن تعرض سفينة أخرى لهجوم قبالة سواحل اليمن، وقالت في بيان: "تلقت هيئة تنسيق عمليات التجارة بلاغاً عن حادث على بعد 58 ميلاً بحرياً غربي الحديدة".
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"أنصار الله" تعلن عن استهداف سفينة "بلو لاغون" في البحر الأحمر
أمس, 20:05 GMT
وناشدت الهيئة الطواقم قرب السفينة التزام الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة، ولم تذكر الهيئة أي تفاصيل أخرى.
واتهمت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، جماعة "أنصار الله" اليمنية، بمهاجمة ناقلتي نفط إحداهما سعودية في البحر الأحمر، بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة، مؤكدةً إصابة الناقلتين.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، عبر منصة "إكس"، إنه "في صباح يوم الثاني من سبتمبر(أيلول) الجاري، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران ناقلتي نفط خام؛ "بلو لاجون ون" التي ترفع علم بنما وتديرها اليونان، و"أمجاد" التي ترفع علم السعودية وتديرها، بصاروخين باليستيين وطائرة دون طيار، مما أصاب السفينتين".
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إنقاذ طاقم السفينة اليونانية "سونيون" بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر
22 أغسطس, 13:00 GMT
وأضافت: "كلتا السفينتان محملتان بالنفط الخام. تحمل السفينة (أمجاد) ما يقرب من مليوني برميل من النفط، أي ما يقرب من ضعف الكمية الموجودة على متن السفينة اليونانية (سونيون)، التي هاجمها الحوثيون في 21 أغسطس الماضي".
وأشارت إلى "أنه تجري حالياً جهود الإنقاذ في جنوب البحر الأحمر للسفينة المعطلة (سونيون)، والتي لا تزال مشتعلة وتهدد بإمكانية وقوع كارثة بيئية كبرى".
وأدانت القيادة المركزية الأمريكية، هجمات "أنصار الله" البحرية، بالقول: "تستمر هذه الأعمال الإرهابية المتهورة التي يرتكبها الحوثيون في زعزعة استقرار التجارة الإقليمية والعالمية، فضلاً عن تعريض حياة البحارة المدنيين والنظم البيئية البحرية للخطر".
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