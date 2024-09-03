لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع "بريكس"؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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14 د
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بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
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مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
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12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
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59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
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راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20240903/لماذا-تسعى-أنقرة-للانضمام-لتجمع-بريكس؟-1092367643.html
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع "بريكس"؟
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع "بريكس"؟
سبوتنيك عربي
تقدمت تركيا بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، سعيا منها لموازنة علاقاتها بين الشرق والغرب، إذ إنها عضو في منظمات غربية أخرى، منها حلف الناتو، ما يعني أنها سوف... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T18:19+0000
2024-09-03T18:19+0000
راديو
مساحة حرة
أخبار تركيا اليوم
مجموعة بريكس
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
سبوتنيك عربي
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
ومن المتوقع أن تنظر "بريكس" في توسيع المجموعة خلال القمة القادمة، التي ستعقد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بمدينة كازان الروسية.علاقات تركيا مع معظم دول المجموعة يجعل فرصها كبيرة في أن تكون عضوا قادما بقوة في "بريكس"، مع 22 دولة، تقدمت بطلبات أخرى، بما فيها الجزائر.الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال سابقا إن بلاده "يمكن أن تصبح دولة قوية ومزدهرة ومرموقة وفعالة، إذا حسّنت علاقاتها مع الشرق والغرب في آن واحد".عن هذا الموضوع، قال رئيس مركز "الاتحاد" للدراسات، محمود الهاشمي، إن "تقديم طلبات لتجمع بريكس من أجل انضمام الدول له يثبت أنه أصبح تواجده حقيقة"، مشيرًا إلى أن "تركيا دولة من حقها البحث عن نهضتها الاقتصادية والسياسية".وأرجع خطوة طلب تركيا الانضمام لـ"بريكس" إلى موقعها بين الشرق والغرب، لذلك بإمكانها أن "تكون لاعبا مهما وقوة اقتصادية فاعلة في المؤسسات الدولية".من جهته، ذكر الأكاديمي والباحث الاقتصادي، فراس شعبو، أن "الخطوة تؤكد رغبة تركيا في توسيع علاقاتها والتمدد شرقا تجاه الدول، التي تحاول التخلص من الهيمنة الأوروبية والأمريكية".ويرى الباحث في مركز "الأهرام" للدراسات، كرم سعيد، أن "انضمام تركيا لمجموعة "بريكس" يأتي ضمن محفزات مرتبطة بحرصها على تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على الاقتصاد الغربي، الذي خذلها سابقا في كثير من القضايا الخلافية".وأضاف أن "تركيا تعول على بعض دول "بريكس"، التي استطاعت تحقيق اختراق في التقدم الاقتصادي، وأيضا يساهم ذلك في مزيد من فرص الاستثمار في داخل تركيا".وبيّن أن "التوجه التركي بالانضمام لـ"بريكس" يعني الابتعاد عن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني إقامة علاقات جيدة مع دول المجموعة في ظل الصراع الكبير بالمنطقة مع روسيا والصين".
https://sarabic.ae/20240903/رئيس-الوزراء-الماليزي-يعتزم-الإعراب-لبوتين-عن-اهتمام-بلاده-بالانضمام-إلى-بريكس-1092364089.html
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مساحة حرة, أخبار تركيا اليوم, مجموعة بريكس
مساحة حرة, أخبار تركيا اليوم, مجموعة بريكس

لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع "بريكس"؟

18:19 GMT 03.09.2024
راديو
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
تابعنا عبر
تقدمت تركيا بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، سعيا منها لموازنة علاقاتها بين الشرق والغرب، إذ إنها عضو في منظمات غربية أخرى، منها حلف الناتو، ما يعني أنها سوف تتجاوز رغبات أوروبا وأمريكا في عرقلة أي جهود لتوحيد تجمعات تسعى لبناء أقطاب أخرى على المستوى الدولي.
ومن المتوقع أن تنظر "بريكس" في توسيع المجموعة خلال القمة القادمة، التي ستعقد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بمدينة كازان الروسية.
علاقات تركيا مع معظم دول المجموعة يجعل فرصها كبيرة في أن تكون عضوا قادما بقوة في "بريكس"، مع 22 دولة، تقدمت بطلبات أخرى، بما فيها الجزائر.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال سابقا إن بلاده "يمكن أن تصبح دولة قوية ومزدهرة ومرموقة وفعالة، إذا حسّنت علاقاتها مع الشرق والغرب في آن واحد".
عن هذا الموضوع، قال رئيس مركز "الاتحاد" للدراسات، محمود الهاشمي، إن "تقديم طلبات لتجمع بريكس من أجل انضمام الدول له يثبت أنه أصبح تواجده حقيقة"، مشيرًا إلى أن "تركيا دولة من حقها البحث عن نهضتها الاقتصادية والسياسية".
وأرجع خطوة طلب تركيا الانضمام لـ"بريكس" إلى موقعها بين الشرق والغرب، لذلك بإمكانها أن "تكون لاعبا مهما وقوة اقتصادية فاعلة في المؤسسات الدولية".
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
رئيس الوزراء الماليزي يعتزم الإعراب لبوتين عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى "بريكس"
16:36 GMT
من جهته، ذكر الأكاديمي والباحث الاقتصادي، فراس شعبو، أن "الخطوة تؤكد رغبة تركيا في توسيع علاقاتها والتمدد شرقا تجاه الدول، التي تحاول التخلص من الهيمنة الأوروبية والأمريكية".

وأشار إلى أن "أنقرة ترغب في فتح أسواق جديدة للمنتجات التركية، كونها تعاني حاليا من مشكلة اقتصادية، وبالتالي تسعى لإيجاد موطئ قدم لها في دول كبديل للاستثمارات الأوروبية بعيدا عن التعامل بالدولار".

ويرى الباحث في مركز "الأهرام" للدراسات، كرم سعيد، أن "انضمام تركيا لمجموعة "بريكس" يأتي ضمن محفزات مرتبطة بحرصها على تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على الاقتصاد الغربي، الذي خذلها سابقا في كثير من القضايا الخلافية".
وأضاف أن "تركيا تعول على بعض دول "بريكس"، التي استطاعت تحقيق اختراق في التقدم الاقتصادي، وأيضا يساهم ذلك في مزيد من فرص الاستثمار في داخل تركيا".

وأكد الكاتب والمحلل السياسي، طه عودة أوغلو، أن "تحرك عدد من دول المنطقة نحو الانضمام إلى "بريكس" يشير إلى تراجع الهيمنة الأمريكية على المنطقة".

وبيّن أن "التوجه التركي بالانضمام لـ"بريكس" يعني الابتعاد عن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني إقامة علاقات جيدة مع دول المجموعة في ظل الصراع الكبير بالمنطقة مع روسيا والصين".
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