أثارت سخرية كبيرة... صورة تطيح بقائد مدمرة أمريكية في الخليج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا وتطور العلاقات مع روسيا، وأزمتها مع الصومال ومصر
16:03 GMT
59 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية زيارة السيسي لتركيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240904/أثارت-سخرية-كبيرة-صورة-تطيح-بقائد-مدمرة-أمريكية-في-الخليج-1092391017.html
أثارت سخرية كبيرة... صورة تطيح بقائد مدمرة أمريكية في الخليج
أثارت سخرية كبيرة... صورة تطيح بقائد مدمرة أمريكية في الخليج
سبوتنيك عربي
قررت قيادة البحرية الأمريكية إعفاء الكابتن كاميرون ياست، قائد المدمرة "يو إس إس جون مكين" التي تسهم في حماية حاملة الطائرات "يو إس إس روزفيلت" المتمركزة في... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T14:20+0000
2024-09-04T14:20+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102869/36/1028693674_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_3860c2295f25d67e2b1087f44eedf00c.jpg
وتداولت وسائل التواصل ووسائل الإعلام الصورة التي أثارت سخرية كبيرة من البحرية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدت وسائل الإعلام أن ياست أعفي من منصبه "بسبب فقدان الثقة في قدرته على قيادة المدمرة المزودة بالصواريخ الموجهة" التي تتواجد حاليا في خليج عمان، ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية حول سبب استبدال ياست.يذكر انه في أبريل/ نيسان الماضي، نشرت البحرية الأمريكية عبر حساباتها على وسائل التواصل صورة تُظهر ياست وهو يحمل بندقية وينظر من خلال منظار كان واضحا أنه مُثبت بشكل عكسي، وأثارت الصورة انتقادات وحملة واسعة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما اضطر البحرية الأمريكية في النهاية لحذفها.في سياق متصل، يواجه الأسطول البحري الحربي الأمريكي أزمات متتالية ربما تقوده إلى مصير مجهول خلال السنوات المقبلة، أبرزها تقليص حجمه بصورة مستمرة وتراجع القدرة القتالية لوحداته بداية من السفن الصغيرة حتى حاملات الطائرات.وتناولت وسائل إعلام أمريكية الكثير من المشكلات، التي جعلت العسكريين الأمريكيين أنفسهم في حالة من الانقسام بسبب عدم وجود رؤية واضحة لشكل الأسطول الحربي في المستقبل.فبينما يرى بعض العسكريين والخبراء الأمريكيين أن حقبة السفن الحربية العملاقة قد ولّت بسبب التطور الهائل في الصواريخ المضادة للسفن والمركبات المسيرة البحرية والجوية، ويرى آخرون أنها لا تزال تمثل أهمية استراتيجية كبيرة، وفي المقابل، لم تثبت السفن الحربية الصغيرة التي كانت نواة لمشروعات طموحة، نجاحها.ويضاف إلى ذلك، أزمة تتعلق بالقدرات البشرية للأسطول الأمريكي، الذي أصبح يصنف في المرتبة رقم 4 عالميا بعد كل من روسيا والصين وكوريا الشمالية، على التوالي من حيث عدد السفن، بينما يأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد أفراده الذين يتجاوزون 667 ألف فرد، حسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" المتخصص في الشؤون العسكرية.
https://sarabic.ae/20240817/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-زورق-مسير-لـأنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1091839259.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102869/36/1028693674_24:0:976:714_1920x0_80_0_0_83b2444f3dc4ffb60b29d095d6fab20e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

أثارت سخرية كبيرة... صورة تطيح بقائد مدمرة أمريكية في الخليج

14:20 GMT 04.09.2024
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brownحاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brown
تابعنا عبر
قررت قيادة البحرية الأمريكية إعفاء الكابتن كاميرون ياست، قائد المدمرة "يو إس إس جون مكين" التي تسهم في حماية حاملة الطائرات "يو إس إس روزفيلت" المتمركزة في الشرق الأوسط، بعد نحو أربعة أشهر من ظهوره في صورة وهو يطلق النار برشاش مزود بمنظار معكوس الاتجاه.
وتداولت وسائل التواصل ووسائل الإعلام الصورة التي أثارت سخرية كبيرة من البحرية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدت وسائل الإعلام أن ياست أعفي من منصبه "بسبب فقدان الثقة في قدرته على قيادة المدمرة المزودة بالصواريخ الموجهة" التي تتواجد حاليا في خليج عمان، ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية حول سبب استبدال ياست.
يذكر انه في أبريل/ نيسان الماضي، نشرت البحرية الأمريكية عبر حساباتها على وسائل التواصل صورة تُظهر ياست وهو يحمل بندقية وينظر من خلال منظار كان واضحا أنه مُثبت بشكل عكسي، وأثارت الصورة انتقادات وحملة واسعة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما اضطر البحرية الأمريكية في النهاية لحذفها.
في سياق متصل، يواجه الأسطول البحري الحربي الأمريكي أزمات متتالية ربما تقوده إلى مصير مجهول خلال السنوات المقبلة، أبرزها تقليص حجمه بصورة مستمرة وتراجع القدرة القتالية لوحداته بداية من السفن الصغيرة حتى حاملات الطائرات.
البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر
17 أغسطس, 08:29 GMT
وتناولت وسائل إعلام أمريكية الكثير من المشكلات، التي جعلت العسكريين الأمريكيين أنفسهم في حالة من الانقسام بسبب عدم وجود رؤية واضحة لشكل الأسطول الحربي في المستقبل.
فبينما يرى بعض العسكريين والخبراء الأمريكيين أن حقبة السفن الحربية العملاقة قد ولّت بسبب التطور الهائل في الصواريخ المضادة للسفن والمركبات المسيرة البحرية والجوية، ويرى آخرون أنها لا تزال تمثل أهمية استراتيجية كبيرة، وفي المقابل، لم تثبت السفن الحربية الصغيرة التي كانت نواة لمشروعات طموحة، نجاحها.
ويضاف إلى ذلك، أزمة تتعلق بالقدرات البشرية للأسطول الأمريكي، الذي أصبح يصنف في المرتبة رقم 4 عالميا بعد كل من روسيا والصين وكوريا الشمالية، على التوالي من حيث عدد السفن، بينما يأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد أفراده الذين يتجاوزون 667 ألف فرد، حسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" المتخصص في الشؤون العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يطالب بقطع الكهرباء والوقود عن غزة06:53 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала