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https://sarabic.ae/20240905/صديقها-أحرقها-حية-بعد-عودتها-من-أولمبياد-باريس-وفاة-العداءة-الأوغندية-ريبيكا-تشيبيتيغي-1092412390.html
صديقها أحرقها حية بعد عودتها من أولمبياد باريس.. وفاة العداءة الأوغندية ريبيكا تشيبيتيغي
صديقها أحرقها حية بعد عودتها من أولمبياد باريس.. وفاة العداءة الأوغندية ريبيكا تشيبيتيغي
سبوتنيك عربي
توفيت العداءة الأولمبية الأوغندية ريبيكا تشيبيتيغي، في أحد المستشفيات الكينية، حيث كانت تتلقى العلاج. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T08:19+0000
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وأكد مستشفى موي التعليمي في مدينة إلدوريت، أن "العداءة الأوغندية أصيبت بحروق بنسبة 80% في جسدها بعد أن أشعل صديقها النار فيها".وكانت تشيبيتيغي احتلت المركز 44 في أولمبياد باريس، لكنها تعرضت للهجوم في منزلها في مقاطعة ترانس نزويا غربي كينيا.وقال جيريمايا أولي كوسيوم قائد شرطة مقاطعة ترانس نزيما حينذاك إن ديكسون نديما، صديق تشيبيتيغي، اشترى وعاء بنزين صبه عليها وأشعل فيها النار بعد خلاف شب بينهما.وذكر والدا تشيبيتيغي، أن ابنتهما اشترت قطعة أرض في ترانس نزويا لتكون قريبة من المراكز الرياضية المتعددة في المقاطعة، بينما أشارت وسائل إعلام محلية، أنه تم سماع تشيبيتيغي وصديقها نديما، يتجادلان حول الأرض التي تم إنشاء المنزل عليها قبل اندلاع الحريق وإصابتهما بحروق، وغطت الحروق نحو 75 في المئة من جسدها.
https://sarabic.ae/20240903/إحراق-عداءة-أوغندية-بعد-عودتها-من-أولمبياد-باريس-1092354774.html
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صديقها أحرقها حية بعد عودتها من أولمبياد باريس.. وفاة العداءة الأوغندية ريبيكا تشيبيتيغي

08:19 GMT 05.09.2024
© Photo / unsplash/Kenny Eliasonلهب نيران مشتعلة
لهب نيران مشتعلة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Photo / unsplash/Kenny Eliason
تابعنا عبر
توفيت العداءة الأولمبية الأوغندية ريبيكا تشيبيتيغي، في أحد المستشفيات الكينية، حيث كانت تتلقى العلاج.
وأكد مستشفى موي التعليمي في مدينة إلدوريت، أن "العداءة الأوغندية أصيبت بحروق بنسبة 80% في جسدها بعد أن أشعل صديقها النار فيها".
وكانت تشيبيتيغي احتلت المركز 44 في أولمبياد باريس، لكنها تعرضت للهجوم في منزلها في مقاطعة ترانس نزويا غربي كينيا.
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
مجتمع
إحراق عداءة أوغندية بعد عودتها من أولمبياد باريس
3 سبتمبر, 13:23 GMT
وقال جيريمايا أولي كوسيوم قائد شرطة مقاطعة ترانس نزيما حينذاك إن ديكسون نديما، صديق تشيبيتيغي، اشترى وعاء بنزين صبه عليها وأشعل فيها النار بعد خلاف شب بينهما.
وذكر والدا تشيبيتيغي، أن ابنتهما اشترت قطعة أرض في ترانس نزويا لتكون قريبة من المراكز الرياضية المتعددة في المقاطعة، بينما أشارت وسائل إعلام محلية، أنه تم سماع تشيبيتيغي وصديقها نديما، يتجادلان حول الأرض التي تم إنشاء المنزل عليها قبل اندلاع الحريق وإصابتهما بحروق، وغطت الحروق نحو 75 في المئة من جسدها.
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