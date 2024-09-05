"لن تتوقعها"... ترتيب أكثر 10 دول عربية امتلاكا للخيول

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29 د
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ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبراء يوضحون أهمية زيارة السيسي لتركيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
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183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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27 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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المقهى الثقافي
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https://sarabic.ae/20240905/لن-تتوقعها-ترتيب-أكثر-10-دول-عربية-امتلاكا-للخيول---1092417946.html
"لن تتوقعها"... ترتيب أكثر 10 دول عربية امتلاكا للخيول
"لن تتوقعها"... ترتيب أكثر 10 دول عربية امتلاكا للخيول
سبوتنيك عربي
الدول العربية التي تمتلك عدد كبير من الخيول
2024-09-05T11:39+0000
2024-09-05T11:39+0000
مجتمع
اقتصاد
منوعات
خيول
الخيول العربية
الخيول
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لطالما كان تعلّق العربي بالخيل معروفا لدى العالم، لا بصفتها مجرد وسيلة نقل وحسب، أو أداة تدخل في الحرب، أو جزءا من مظاهر الثراء والقوة، بل تعامل العربي مع الخيل بطبيعتها نفسها والقائمة على القوة، والعزة، والشموخ.الخيول العربية هي من سلالات الخيول الخفيفة في العالم وأصل هذه السلالة من شبه الجزيرة العربية، والخيول العربية تتميز برأسها المميز وذيلها المرتفع وتعدّ بذلك واحدة من الأنواع التي من السهل التعرف عليها عبر العالم، وهي واحدة من أقدم سلالات الخيول وأفضلها وقدرتها على الركض لمسافات طويلة وجمالها الملفت للنظر.وكشف أخر تقرير لموقع "وورلد بوبيليش ريفيو" الأمريكي عن أكثر الدول العربية امتلاكا للخيول، لغاية عام 2022.أكثر الدول العربية امتلاكا للخيول، لغاية 2022: يُذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر امتلاكا للخيول في العالم. حيث يتجاوز عدد الخيول في الولايات المتحدة الـ 10 مليون، وهو ما يمثل 18% من عدد الخيول في العالم.ويستخدم مالكو الخيول حيواناتهم للركوب الترفيهي، والعروض، والسباقات في المقام الأول، على الرغم من وجود بعض السكان الذين لا يزالون يستخدمون الخيول للعمل في الحقول أو النقل. ولا تزال الخيول تستخدم بشكل شائع في أعمال المزارع في المناطق الجبلية.الخيول تصدم العلماء بـ"تجاهل غير متوقع للقواعد"دولة عربية ضمن أكثر 10 دول استهلاكا للحوم الدجاج في العالم
https://sarabic.ae/20240902/دولة-عربية-الثانية-عالميا-أكثر-10-دول-امتلاكا-لرؤوس-الحمير-في-العالم-1092314871.html
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أكثر الدول العربية امتلاكا للخيول اكثر الدول العربية امتلاكا للاحصنة حصان خيل خيول اكثر الدول امتلاكا للخيول
أكثر الدول العربية امتلاكا للخيول اكثر الدول العربية امتلاكا للاحصنة حصان خيل خيول اكثر الدول امتلاكا للخيول

"لن تتوقعها"... ترتيب أكثر 10 دول عربية امتلاكا للخيول

11:39 GMT 05.09.2024
© Photo / unsplash/Luisa Peterخيل يقف في مكان مخصص لتربية الخيول
خيل يقف في مكان مخصص لتربية الخيول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Photo / unsplash/Luisa Peter
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كشف تقرير جديد لأحد المواقع المهتمة بالإحصاءات عن أكثر الدول العربية امتلاكا للخيول، التي تعتبر من الحيوانات ذات التي تربطها مع الإنسان علاقة خاصة منذ آلاف السنين.
لطالما كان تعلّق العربي بالخيل معروفا لدى العالم، لا بصفتها مجرد وسيلة نقل وحسب، أو أداة تدخل في الحرب، أو جزءا من مظاهر الثراء والقوة، بل تعامل العربي مع الخيل بطبيعتها نفسها والقائمة على القوة، والعزة، والشموخ.
الخيول العربية هي من سلالات الخيول الخفيفة في العالم وأصل هذه السلالة من شبه الجزيرة العربية، والخيول العربية تتميز برأسها المميز وذيلها المرتفع وتعدّ بذلك واحدة من الأنواع التي من السهل التعرف عليها عبر العالم، وهي واحدة من أقدم سلالات الخيول وأفضلها وقدرتها على الركض لمسافات طويلة وجمالها الملفت للنظر.
وكشف أخر تقرير لموقع "وورلد بوبيليش ريفيو" الأمريكي عن أكثر الدول العربية امتلاكا للخيول، لغاية عام 2022.
أكثر الدول العربية امتلاكا للخيول، لغاية 2022:
1.
السودان
2.
مصر
3.
موريتانيا
4.
تونس
5.
العراق
6.
الجزائر
7.
ليبيا
8.
قطر
9.
سوريا
10.
السعودية
صورة حمار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
مجتمع
دولة عربية الثانية عالميا... أكثر 10 دول امتلاكا لرؤوس الحمير في العالم
2 سبتمبر, 14:22 GMT
يُذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر امتلاكا للخيول في العالم. حيث يتجاوز عدد الخيول في الولايات المتحدة الـ 10 مليون، وهو ما يمثل 18% من عدد الخيول في العالم.
ويستخدم مالكو الخيول حيواناتهم للركوب الترفيهي، والعروض، والسباقات في المقام الأول، على الرغم من وجود بعض السكان الذين لا يزالون يستخدمون الخيول للعمل في الحقول أو النقل. ولا تزال الخيول تستخدم بشكل شائع في أعمال المزارع في المناطق الجبلية.
الخيول تصدم العلماء بـ"تجاهل غير متوقع للقواعد"
دولة عربية ضمن أكثر 10 دول استهلاكا للحوم الدجاج في العالم
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اقتصاد
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