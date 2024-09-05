https://sarabic.ae/20240905/لن-تتوقعها-ترتيب-أكثر-10-دول-عربية-امتلاكا-للخيول---1092417946.html

"لن تتوقعها"... ترتيب أكثر 10 دول عربية امتلاكا للخيول

"لن تتوقعها"... ترتيب أكثر 10 دول عربية امتلاكا للخيول

سبوتنيك عربي

الدول العربية التي تمتلك عدد كبير من الخيول

2024-09-05T11:39+0000

2024-09-05T11:39+0000

2024-09-05T11:39+0000

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الخيول العربية

الخيول

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لطالما كان تعلّق العربي بالخيل معروفا لدى العالم، لا بصفتها مجرد وسيلة نقل وحسب، أو أداة تدخل في الحرب، أو جزءا من مظاهر الثراء والقوة، بل تعامل العربي مع الخيل بطبيعتها نفسها والقائمة على القوة، والعزة، والشموخ.الخيول العربية هي من سلالات الخيول الخفيفة في العالم وأصل هذه السلالة من شبه الجزيرة العربية، والخيول العربية تتميز برأسها المميز وذيلها المرتفع وتعدّ بذلك واحدة من الأنواع التي من السهل التعرف عليها عبر العالم، وهي واحدة من أقدم سلالات الخيول وأفضلها وقدرتها على الركض لمسافات طويلة وجمالها الملفت للنظر.وكشف أخر تقرير لموقع "وورلد بوبيليش ريفيو" الأمريكي عن أكثر الدول العربية امتلاكا للخيول، لغاية عام 2022.أكثر الدول العربية امتلاكا للخيول، لغاية 2022: يُذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر امتلاكا للخيول في العالم. حيث يتجاوز عدد الخيول في الولايات المتحدة الـ 10 مليون، وهو ما يمثل 18% من عدد الخيول في العالم.ويستخدم مالكو الخيول حيواناتهم للركوب الترفيهي، والعروض، والسباقات في المقام الأول، على الرغم من وجود بعض السكان الذين لا يزالون يستخدمون الخيول للعمل في الحقول أو النقل. ولا تزال الخيول تستخدم بشكل شائع في أعمال المزارع في المناطق الجبلية.الخيول تصدم العلماء بـ"تجاهل غير متوقع للقواعد"دولة عربية ضمن أكثر 10 دول استهلاكا للحوم الدجاج في العالم

https://sarabic.ae/20240902/دولة-عربية-الثانية-عالميا-أكثر-10-دول-امتلاكا-لرؤوس-الحمير-في-العالم-1092314871.html

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