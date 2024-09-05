https://sarabic.ae/20240905/هل-يفعلها-بايدن؟-إجراء-محتمل-قد-يصدم-نتنياهو-في-المفاوضات-مع-حماس-1092412656.html

هل يفعلها بايدن؟.. إجراء محتمل قد يصدم نتنياهو في المفاوضات مع حماس

هل يفعلها بايدن؟.. إجراء محتمل قد يصدم نتنياهو في المفاوضات مع حماس

سبوتنيك عربي

ما زالت قضية التوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة حماس معقدة، في ظل تمسك كل طرف منهما بشروطه، ورفضه التراجع عنها. 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T08:25+0000

2024-09-05T08:25+0000

2024-09-05T08:25+0000

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"هناك 18 فقرة في الورقة التي يتفاوض عليها الطرفان، اتُفِقَ على 14 منها، وفي الواقع، تم التوافق على 90 بالمئة منها"، إلا أن "الوجود الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا وتبادل الأسرى من القضايا التي لا تزال محل خلاف في المحادثات"، بحسب مسؤول أمريكي.وإزاء حالة الجمود الحالية، حول كشفت القناة "13" العبرية، في تقرير نشرته مساء أمس، أن الإدارة الأمريكية ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة ما سمّته "المقترح الأخير" للتوصل إلى صفقة.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يقدم الأمريكيون المقترح لموافقة الوسطاء وحماس، وبعد ذلك فقط سيتم عرضه على إسرائيل.وكشفت القناة أن مسؤولين أمريكيين ناشدوا مؤخرا الرئيس بايدن بالعمل على إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون جواز سفر أمريكيا (لم تحدد عددهم) في غزة "إذا لم تكن إسرائيل معنية بالتوصل إلى صفقة".اتفاق أحادي؟إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تناقش طلبا تقدمت به عائلات رهائن أمريكيين لدى حركة حماس بعقد اتفاق أحادي الجانب دون إشراك إسرائيل.ومع أنّ مسؤولا أمريكيا يستبعد إطلاق الرهائن في صفقة أحادية، فقد لفت إلى أن حماس ستكون مهتمة دون شك بقائمة تعدها الولايات المتحدة، تضم سجناء مهمين تحتجزهم داخل أراضيها.يأتي ذلك، بعد مقتل ستة رهائن في غزة من بينهم الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين، فيما حث بعض أقارب من تبقوا من رهائن الإدارة على عقد اتفاق دون التنسيق مع إسرائيل.ويسود اعتقاد لدى واشنطن أنه لا يزال هناك أربعة رهائن أمريكيين لدى حماس، فيما تسعى الإدارة الأمريكية إلى استعادة رفات ثلاثة آخرين قتلوا خلال الأشهر الماضية.وكانت مصادر إعلامية أشارت في يونيو/تموز الماضي عن مناقشة الولايات المتحدة إمكانية عقد اتفاق أحادي مع حركة حماس في حال فشلت جهود وقف إطلاق النار.تمسك الطرفينمن جانبها، قالت حماس في بيان إنه لا توجد حاجة إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، وأن المطلوب الآن هو الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه.وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، جدد نتنياهو تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا.وأضاف نتنياهو: "اتفقنا على بدء المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار ويجب أن تتضمن شروطنا، وضعا يصبح فيه محور فيلادلفيا غير قابل للاختراق. على أحدهم أن يكون هناك، لا يهمني من".

https://sarabic.ae/20240904/البيت-الأبيض-الوجود-الإسرائيلي-في-محور-فيلادلفيا-وتبادل-الأسرى-نقاط-خلاف-في-محادثات-غزة-1092405056.html

https://sarabic.ae/20240904/كتائب-القسام-تبث-فيديو-لاثنين-من-الأسرى-الإسرائيليين-الذين-عثر-على-جثثهم-في-رفح-1092395776.html

https://sarabic.ae/20240904/حماس-قرار-نتنياهو-بعدم-الانسحاب-من-محور-فيلادلفيا-يهدف-لإفشال-التوصل-لاتفاق-1092405196.html

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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية