https://sarabic.ae/20240905/-نتنياهو-صفقة-المحتجزين-ليست-قريبة-وخطوطي-الحمراء-أصبحت-أكثر-حمرة-1092429999.html
نتنياهو: صفقة المحتجزين "ليست قريبة" وخطوطي الحمراء أصبحت أكثر حمرة
نتنياهو: صفقة المحتجزين "ليست قريبة" وخطوطي الحمراء أصبحت أكثر حمرة
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن صفقة تبادل المحتجزين، ليست على وشك أن تُبرم. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T13:32+0000
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وأوضح في مقابلة مع وسيلة إعلامية أمريكية: "لا توجد صفقة قيد الإعداد، للأسف، وهي ليست قريبة من الإتمام"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وألقى نتنياهو باللوم وراء تأخر عقد صفقة المحتجزين، على رفض حركة "حماس" الفلسطينية، مؤكدا على وجود قضايا لم تُحل بعد تتجاوز مستقبل محور فيلادلفيا.وأصاف نتنياهو في المقابلة، أن خطوطه الحمراء "أصبحت أكثر حُمرة"، على حد تعبيره، وأن معظم الإسرائيليين يؤيدون قراره بالبقاء على حدود غزة ومصر، في المستقبل المنظور.وتعكس معظم حجج نتنياهو للوسيلة الإعلامية الأمريكية حول محور فيلادلفيا، ما قاله خلال مؤتمرين صحفيين في الأسبوع الجاري.وعندما سُئل رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المقابلة، عن تقرير لشبكة إعلامية أمريكية، يفيد بأن عائلات المحتجزين الأمريكيين، دفعت إدارة بايدن إلى إبرام صفقة أحادية الجانب مع "حماس" إذا لزم الأمر، قال نتنياهو إنه لا يعرف ما قيل في الاجتماع، وتابع: "لكن أنا لا أحكم على العائلات، لقد مروا بهذا الألم الرهيب"، وفقا لقوله.وفي الوقت الذي تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا متواصلا منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240905/هل-يفعلها-بايدن؟-إجراء-محتمل-قد-يصدم-نتنياهو-في-المفاوضات-مع-حماس-1092412656.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
نتنياهو: صفقة المحتجزين "ليست قريبة" وخطوطي الحمراء أصبحت أكثر حمرة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن صفقة تبادل المحتجزين، ليست على وشك أن تُبرم.
وأوضح في مقابلة مع وسيلة إعلامية أمريكية: "لا توجد صفقة قيد الإعداد، للأسف، وهي ليست قريبة من الإتمام"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وألقى نتنياهو باللوم وراء تأخر عقد صفقة المحتجزين، على رفض حركة "حماس" الفلسطينية، مؤكدا على وجود قضايا لم تُحل بعد تتجاوز مستقبل محور فيلادلفيا.
وأصاف نتنياهو في المقابلة، أن خطوطه الحمراء "أصبحت أكثر حُمرة"، على حد تعبيره، وأن معظم الإسرائيليين يؤيدون قراره بالبقاء على حدود غزة ومصر، في المستقبل المنظور.
وتعكس معظم حجج نتنياهو للوسيلة الإعلامية الأمريكية حول محور فيلادلفيا، ما قاله خلال مؤتمرين صحفيين في الأسبوع الجاري.
وعندما سُئل رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المقابلة، عن تقرير لشبكة إعلامية أمريكية، يفيد بأن عائلات المحتجزين الأمريكيين، دفعت إدارة بايدن إلى إبرام صفقة أحادية الجانب مع "حماس" إذا لزم الأمر، قال نتنياهو إنه لا يعرف ما قيل في الاجتماع، وتابع: "لكن أنا لا أحكم على العائلات، لقد مروا بهذا الألم الرهيب"، وفقا لقوله.
وفي الوقت الذي تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا متواصلا منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.