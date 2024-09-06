https://sarabic.ae/20240906/اكتشاف-نفايات-مشعة-في-غرب-بولندا-1092468564.html
اكتشاف نفايات مشعة في غرب بولندا
اكتشاف نفايات مشعة في غرب بولندا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام بولندية، أنه تم اكتشاف نفايات مشعة في قرية سيدليك في محافظة بولندا الكبرى في غرب بولندا. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T23:45+0000
2024-09-06T23:45+0000
2024-09-06T23:45+0000
مواد مشعة
عناصر مشعة
بولندا
العالم
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وكشفت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية، يوم الجمعة، أنه تم اكتشاف حوالي 50 مصدرًا مشعًا في المنطقة.ولفتت التقارير، إلى أن ضباط الشرطة اكتشفوا النفايات المشعة في البداية داخل ممتلكات خاصة.ونقلت التقارير عن مسؤول محلي قوله، "نحن نتحدث عن مبنى سكني خاص ومرآب. هذه المواد موجودة في زجاجات، والتي تستخدم عادة لتخزين المواد الكيميائية".وأشار المسؤول أيضًا إلى أنه لا توجد حاجة لإجلاء سكان المنازل المجاورة.
https://sarabic.ae/20240902/بولندا-إسقاط-الصواريخ-الروسية-فوق-أوكرانيا-واجب-علينا---1092322177.html
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مواد مشعة, عناصر مشعة, بولندا, العالم
مواد مشعة, عناصر مشعة, بولندا, العالم
اكتشاف نفايات مشعة في غرب بولندا
ذكرت وسائل إعلام بولندية، أنه تم اكتشاف نفايات مشعة في قرية سيدليك في محافظة بولندا الكبرى في غرب بولندا.
وكشفت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية، يوم الجمعة، أنه تم اكتشاف حوالي 50 مصدرًا مشعًا في المنطقة.
وأكدت التقارير، أن عشرات من رجال الإنقاذ يعملون في الموقع، مع نشر مجموعتين متخصصتين من خدمة الإنقاذ في حالات الطوارئ البيئية والكيميائية.
ولفتت التقارير، إلى أن ضباط الشرطة اكتشفوا النفايات المشعة في البداية داخل ممتلكات خاصة.
ونقلت التقارير عن مسؤول محلي قوله، "نحن نتحدث عن مبنى سكني خاص ومرآب. هذه المواد موجودة في زجاجات، والتي تستخدم عادة لتخزين المواد الكيميائية".
وأشار المسؤول أيضًا إلى أنه لا توجد حاجة لإجلاء سكان المنازل المجاورة.