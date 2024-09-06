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11:31 GMT
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ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20240906/المتحدثة-باسم-الخارجية-الروسية-روسيا-وكوريا-الشمالية-تواجهان-تحديات-لا-تصدق-بفعل-حرب-العقوبات-1092441856.html
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: روسيا وكوريا الشمالية تواجهان تحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: روسيا وكوريا الشمالية تواجهان تحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن روسيا وكوريا الشمالية تواجهان تحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T03:15+0000
2024-09-06T03:16+0000
روسيا
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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2024، رداً على سؤال حول العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية: "نحن معاً في نفس المنطقة والمنطقة الفرعية، ولدينا عدد من وجهات النظر المتطابقة بشأن الوضع الدولي...".وأضافت: "هناك جانب - أننا نمر بتحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات".ووقعت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة؛ وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت بمشاركة زعيمي البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها بوتين للعاصمة بيونغ يانغ يوم الثلاثاء الماضي، استمرت يومين.ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية؛ مشيراً إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية لسنوات عديدة قادمة.وأفاد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، بهذا الصدد، بأن كوريا الجنوبية ستعيد النظر في إمكانية توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا بعد أن أبرمت روسيا وكوريا الشمالية اتفاق شراكة استراتيجية شاملة.وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024 في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بجزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.
https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-الروسية-الاتفاقية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-ليست-موجهة-ضد-جارتها-الجنوبية-1090151677.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: روسيا وكوريا الشمالية تواجهان تحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات

03:15 GMT 06.09.2024 (تم التحديث: 03:16 GMT 06.09.2024)
© Sputnikأعلام روسيا وكوريا الشمالية في قاعدة فوستوشني الفضائية في فلاديفستوك حيث يلتقي بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
أعلام روسيا وكوريا الشمالية في قاعدة فوستوشني الفضائية في فلاديفستوك حيث يلتقي بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن روسيا وكوريا الشمالية تواجهان تحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات.
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2024، رداً على سؤال حول العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية: "نحن معاً في نفس المنطقة والمنطقة الفرعية، ولدينا عدد من وجهات النظر المتطابقة بشأن الوضع الدولي...".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، خلال حفل استقبال رسمي نيابة على شرف الرئيس بوتين في دار الاستقبال مونانغوان بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
الخارجية الروسية: الاتفاقية بين روسيا وكوريا الشمالية ليست موجهة ضد جارتها الجنوبية
25 يونيو, 04:29 GMT
وأضافت: "هناك جانب - أننا نمر بتحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات".
ووقعت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة؛ وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت بمشاركة زعيمي البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها بوتين للعاصمة بيونغ يانغ يوم الثلاثاء الماضي، استمرت يومين.
ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية؛ مشيراً إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية لسنوات عديدة قادمة.
وأفاد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، بهذا الصدد، بأن كوريا الجنوبية ستعيد النظر في إمكانية توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا بعد أن أبرمت روسيا وكوريا الشمالية اتفاق شراكة استراتيجية شاملة.
وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024 في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بجزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.
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