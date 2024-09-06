https://sarabic.ae/20240906/المتحدثة-باسم-الخارجية-الروسية-روسيا-وكوريا-الشمالية-تواجهان-تحديات-لا-تصدق-بفعل-حرب-العقوبات-1092441856.html

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: روسيا وكوريا الشمالية تواجهان تحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: روسيا وكوريا الشمالية تواجهان تحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن روسيا وكوريا الشمالية تواجهان تحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات. 06.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-06T03:15+0000

2024-09-06T03:15+0000

2024-09-06T03:16+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

كوريا الشمالية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080980469_0:68:1279:787_1920x0_80_0_0_7780f3bc510cad905d13d96b5869305e.jpg

فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2024، رداً على سؤال حول العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية: "نحن معاً في نفس المنطقة والمنطقة الفرعية، ولدينا عدد من وجهات النظر المتطابقة بشأن الوضع الدولي...".وأضافت: "هناك جانب - أننا نمر بتحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات".ووقعت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة؛ وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت بمشاركة زعيمي البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها بوتين للعاصمة بيونغ يانغ يوم الثلاثاء الماضي، استمرت يومين.ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية؛ مشيراً إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية لسنوات عديدة قادمة.وأفاد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، بهذا الصدد، بأن كوريا الجنوبية ستعيد النظر في إمكانية توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا بعد أن أبرمت روسيا وكوريا الشمالية اتفاق شراكة استراتيجية شاملة.وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024 في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بجزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.

https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-الروسية-الاتفاقية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-ليست-موجهة-ضد-جارتها-الجنوبية-1090151677.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية