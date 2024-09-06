https://sarabic.ae/20240906/المتحدثة-باسم-الخارجية-الروسية-روسيا-وكوريا-الشمالية-تواجهان-تحديات-لا-تصدق-بفعل-حرب-العقوبات-1092441856.html
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: روسيا وكوريا الشمالية تواجهان تحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: روسيا وكوريا الشمالية تواجهان تحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن روسيا وكوريا الشمالية تواجهان تحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T03:15+0000
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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2024، رداً على سؤال حول العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية: "نحن معاً في نفس المنطقة والمنطقة الفرعية، ولدينا عدد من وجهات النظر المتطابقة بشأن الوضع الدولي...".وأضافت: "هناك جانب - أننا نمر بتحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات".ووقعت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة؛ وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت بمشاركة زعيمي البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها بوتين للعاصمة بيونغ يانغ يوم الثلاثاء الماضي، استمرت يومين.ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية؛ مشيراً إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية لسنوات عديدة قادمة.وأفاد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، بهذا الصدد، بأن كوريا الجنوبية ستعيد النظر في إمكانية توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا بعد أن أبرمت روسيا وكوريا الشمالية اتفاق شراكة استراتيجية شاملة.وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي لعام 2024 في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بجزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.
https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-الروسية-الاتفاقية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-ليست-موجهة-ضد-جارتها-الجنوبية-1090151677.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: روسيا وكوريا الشمالية تواجهان تحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات
03:15 GMT 06.09.2024 (تم التحديث: 03:16 GMT 06.09.2024)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن روسيا وكوريا الشمالية تواجهان تحديات لا تصدق بفعل حرب العقوبات.
فلاديفوستوك - سبوتنيك
. وقالت زاخاروفا على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2024، رداً على سؤال حول العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية: "نحن معاً في نفس المنطقة والمنطقة الفرعية، ولدينا عدد من وجهات النظر المتطابقة بشأن الوضع الدولي...".
ووقعت روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشمالية اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة؛ وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت بمشاركة زعيمي البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها بوتين للعاصمة بيونغ يانغ يوم الثلاثاء الماضي، استمرت يومين.
ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية؛ مشيراً إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الشمالية لسنوات عديدة قادمة.
وأفاد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، بهذا الصدد، بأن كوريا الجنوبية ستعيد النظر في إمكانية توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا بعد أن أبرمت روسيا وكوريا الشمالية اتفاق شراكة استراتيجية شاملة.
وينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي
لعام 2024 في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بجزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.