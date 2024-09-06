https://sarabic.ae/20240906/توقيع-اتفاقية-التوأمة-بين-دمشق-وطهران-1092442951.html
توقيع اتفاقية "التوأمة" بين دمشق وطهران
توقيع اتفاقية "التوأمة" بين دمشق وطهران
سبوتنيك عربي
وقعت محافظة دمشق وبلدية طهران، أمس الخميس، اتفاق توأمة لتعزيز وتعميق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، ليشمل مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T07:03+0000
2024-09-06T07:03+0000
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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن محافظ دمشق، محمد طارق كريشاتي، قد استقبل أمين العاصمة الإيرانية طهران، علي رضا زاكاني، فور لقائه برئيس الوزراء السوري حسين عرنوس. وأكد كريشاتي أن "المحافظة حريصة على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات وصولا إلى مستوى مميز من الأداء وفق خطط مدروسة ومنهجية قابلة للرصد والتتبع والتقييم والتنفيذ". وتابع محافظ العاصمة السورية معلنا "استعداد دمشق للتعاون مع بلدية طهران للنهوض بمستوى الخدمات والمساهمة في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها دمشق، مثل مترو الأنفاق وملف النفايات وقطاع النقل".وأشار كريشاتي إلى أهمية العمل والتشارك مع بلدية طهران للاستفادة من الجهود والطاقات والقدرات والموارد البشرية والمالية، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين السوريين.ومن جانبه، شدد رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، على أهمية توقيع اتفاق التوأمة مع محافظة دمشق والذي يهدف إلى تنمية التعاون بشتى المجالات، خاصة في قطاع النقل والخدمات المدنية وإدارة النفايات، مشيرا إلى وجود طاقات تمتلكها كلا من دمشق وطهران بشكل يمكنهما من مواصلة العمل والتعاون المشترك للمساعدة في إعادة الإعمار.والتقى أمين العاصمة الإيرانية طهران علي رضا زاكاني، خلال زيارته إلى دمشق برئيس الوزراء السوري، حسين عرنوس، ووزيرة الإدارة المحلية والبيئة لمياء شكور، ووزير الاقتصاد محمد سامر خليل، وحيث طرح ملف التعاون في الإدارة الحضرية بين عاصمتي البلدين.ويشار إلى أن علي رضا زاكاني قد وصل، صباح الأربعاء الماضي، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد من كبار مديري بلدية العاصمة طهران، وكان في استقباله محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي، والسفير الإيراني حسين أكبري.
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https://sarabic.ae/20231209/طهران-ودمشق-توقعان-اتفاقيات-لتعزيز-التبادل-التجاري-وإعادة-تأهيل-مصافي-النفط-السورية-1083909162.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران
توقيع اتفاقية "التوأمة" بين دمشق وطهران
وقعت محافظة دمشق وبلدية طهران، أمس الخميس، اتفاق توأمة لتعزيز وتعميق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، ليشمل مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية.
وأفادت وكالة
إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن محافظ دمشق، محمد طارق كريشاتي، قد استقبل أمين العاصمة الإيرانية طهران، علي رضا زاكاني، فور لقائه برئيس الوزراء السوري حسين عرنوس.
وأكد كريشاتي أن "المحافظة حريصة على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات وصولا إلى مستوى مميز من الأداء وفق خطط مدروسة ومنهجية قابلة للرصد والتتبع والتقييم والتنفيذ".
وتابع محافظ العاصمة السورية معلنا "استعداد دمشق للتعاون مع بلدية طهران للنهوض بمستوى الخدمات والمساهمة في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها دمشق، مثل مترو الأنفاق وملف النفايات وقطاع النقل".
وأشار كريشاتي إلى أهمية العمل والتشارك مع بلدية طهران للاستفادة من الجهود والطاقات والقدرات والموارد البشرية والمالية، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين السوريين.
ومن جانبه، شدد رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، على أهمية توقيع اتفاق التوأمة مع محافظة دمشق
والذي يهدف إلى تنمية التعاون بشتى المجالات، خاصة في قطاع النقل والخدمات المدنية وإدارة النفايات، مشيرا إلى وجود طاقات تمتلكها كلا من دمشق وطهران بشكل يمكنهما من مواصلة العمل والتعاون المشترك للمساعدة في إعادة الإعمار.
والتقى أمين العاصمة الإيرانية طهران علي رضا زاكاني
، خلال زيارته إلى دمشق برئيس الوزراء السوري، حسين عرنوس، ووزيرة الإدارة المحلية والبيئة لمياء شكور، ووزير الاقتصاد محمد سامر خليل، وحيث طرح ملف التعاون في الإدارة الحضرية بين عاصمتي البلدين.
ويشار إلى أن علي رضا زاكاني قد وصل، صباح الأربعاء الماضي، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد من كبار مديري بلدية العاصمة طهران، وكان في استقباله محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي، والسفير الإيراني حسين أكبري.