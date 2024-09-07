https://sarabic.ae/20240907/بعد-عامين-من-القطيعة-دبلوماسيون-يدعون-إلى-إعادة-إحياء-العلاقات-التونسية-المغربية-1092490135.html

بعد عامين من القطيعة.. دبلوماسيون يدعون إلى إعادة إحياء العلاقات التونسية المغربية

بعد عامين من القطيعة.. دبلوماسيون يدعون إلى إعادة إحياء العلاقات التونسية المغربية

سبوتنيك عربي

مثّل اللقاء الذي جمع أخيرا وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، على هامش منتدى التعاون الصيني الأفريقي في العاصمة بكين، فرصة... 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T16:57+0000

2024-09-07T16:57+0000

2024-09-07T16:57+0000

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ويأتي هذا اللقاء بعد عامين من الأزمة، التي اندلعت بين البلدين، على أثر استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، للمشاركة في الدورة الثامنة لقمة "تيكاد"، والتي نظمتها اليابان بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي، في شهر أغسطس/ آب من عام 2022.وقبل أسبوع، هاتف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، نظيره التونسي، لتهنئته على تقلّد منصب وزارة الخارجية بعد التعديل الوزاري الأخير في تونس.وأكد الطرفان بالمناسبة على "عمق ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين والحرص المشترك على دعم أواصر التعاون بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية في مختلف المجالات"، وفق ما أوردته الخارجية التونسية في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.ويرى العديد من الدبلوماسيين، أنه حان الوقت لتجاوز كل الخلافات، التي تسبّبت في قطيعة بين الجانب التونسي والمغربي.عودة المياه إلى مجاريهاوفي السياق، اعتبر وزير الخارجية الأسبق، أحمد ونيس، أن "وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، أقدم على خطوة جريئة بتواصله مع نظيره المغربي بعد قطيعة دامت سنتين".وتابع ونيس في حديث له مع "سبوتنيك" بأن "هذا اللقاء يمهّد لانفراجة حقيقية في العلاقات الدبلوماسية وأن المملكة المغربية تفهمت الموقف التونسي وعادت المياه الى مجاريها".وأشار أحمد ونيس إلى أنه "كان من المفترض أن تفسّر الدولة التونسية هذا الاشكال منذ مدة وتحل موضوع السفراء الذين تم سحبهم في كل من الرباط وتونس ولا تختار منهج الصمت".وشدد ونيس أنه "على الدولة التونسية أن تحرص على إقامة علاقات متوازنة مع الدول المغاربية".حساسية الصحراء الغربيةويصف أستاذ القانون الدولي في الجامعة التونسية، عبد المجيد العبدلي، الخلاف الذي حدث بين تونس والمغرب قبل نحو سنتين بـ"العادي"، مشيرا إلى أن "تونس كانت مطالبة باستقبال زعيم جبهة البوليساريو".ويعتبر العبدلي أن "قضية الصحراء الغربية ليست شأنا تونسيا، وأن تونس ليست مطالبة بتقديم موقفها، لأن القضية لدى منظمة الأمم المتحدة".مؤشرات مطمئنةومن جانبه، يرى الناشط السياسي والناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة، خالد شوكات، بأن "العلاقات التونسية المغربية هي ضمانة لتوازن الاستراتيجية الخارجية الذي تقتضيه مصالح تونس".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "مهما بلغت العلاقات التونسية الجزائرية من عمق وجودة فإن تونس مطالبة بالمحافظة على علاقاتها القوية والجيدة مع المغرب".وتابع شوكات: "تاريخيا لم تشهد العلاقات الثنائية التونسية المغربية أزمة مماثلة لما حدث قبل سنتين، وبالتالي هذه الأزمة يجب تداركها ومعالجتها في أسرع وقت ممكن".وواصل: "يتمتع المغرب بعلاقات جيدة مع العالم الحر، وهذه العلاقات تخدم صورة تونس إقليميا ودوليا".وأوضح شوكات أن "العلاقات التونسية المغربية كان يفترض أن تكون خطا أحمرا، ولا يجوز تجاوزه، وكان يفترض أن يجتمع المغرب وتونس داخل اتحاد حقيقي".وأظهرت بيانات مغربية لعام 2021 تطورا في حجم التبادل التجاري بين المغرب وتونس، إذ بلغت واردات المغرب من تونس نحو 2.28 مليار درهم (215.7 مليون دولار)، مقابل صادرات تقدر بنحو 1.3 مليار درهم (123 مليون دولار).

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