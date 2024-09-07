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الجيش الروسي يحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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https://sarabic.ae/20240907/ستارلاينر-تعود-إلى-الأرض-تاركة-خلفها-رائدين-عالقين-في-الفضاء-1092475821.html
"ستارلاينر" تعود إلى الأرض تاركة خلفها رائدين عالقين في الفضاء
"ستارلاينر" تعود إلى الأرض تاركة خلفها رائدين عالقين في الفضاء
سبوتنيك عربي
عادت مركبة "ستارلاينر" المصنعة من شركة "بوينغ" الأمريكية إلى الأرض، اليوم السبت، بولاية نيو مكسيكو جنوب غربي الولايات المتحدة. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T08:55+0000
2024-09-07T08:55+0000
مجتمع
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هبطت المركبة بنجاح إلى الأرض، لكن دون رائدَي الفضاء اللذين نقلتهما إلى محطة الفضاء الدولية، بسبب مخاطر عالية لهذه المهمة، وفق تقديرات وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).ورغم محاولات الشركة المصنعة إقناع "ناسا" بسلامة المركبة، فضلت وكالة الفضاء الأميركية إعادة بوتش ويلمور وسوني وليامز عبر مركبة مصنعة من شركة "سبايس إكس" المنافسة لها، وكبسولة "كرو دراغون" التابعة لها.ولن يعود رائدا الفضاء قبل فبراير (شباط) المقبل، ما يعني أن إقامتهما في محطة الفضاء الدولية ستزيد على ثمانية أشهر، في حين كان من المقرر في البداية أن تمتد لـ"ثمانية أيام".وانطلقت مركبة الفضاء "ستارلاينر"، التي أنشأتها شركة "بوينغ" بموجب عقد مع وكالة "ناسا"، في أول رحلة مأهولة لها في 5 يونيو/حزيران. وكان رائدا الفضاء باري ويلمور وسونيتا ويليامز على متنها.وكان من المفترض، في الأصل، أن يقضي ويليامز، وويلمور، 8 أيام فقط على متن محطة الفضاء الدولية، لكن المشكلات الفنية التي لحقت بمركبتهما الفضائية جعلتهما عالقين هناك لمدة 3 أشهر تقريبا حتى الآن."ناسا" تعترف بوجود توتر مع "بوينغ" بشأن خطة إنقاذ رواد فضاءأصوات غريبة داخل مركبة أمريكية "عالقة" في المحطة الفضائية الدولية
https://sarabic.ae/20240629/ناسا-تعلق-بخصوص-رائدي-الفضاء-العالقين-في-المحطة-الدولية-1090299812.html
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ناسا, العالم, منوعات
ناسا, العالم, منوعات

"ستارلاينر" تعود إلى الأرض تاركة خلفها رائدين عالقين في الفضاء

08:55 GMT 07.09.2024
CC0 / pixabay / محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
CC0 / pixabay /
تابعنا عبر
عادت مركبة "ستارلاينر" المصنعة من شركة "بوينغ" الأمريكية إلى الأرض، اليوم السبت، بولاية نيو مكسيكو جنوب غربي الولايات المتحدة.
هبطت المركبة بنجاح إلى الأرض، لكن دون رائدَي الفضاء اللذين نقلتهما إلى محطة الفضاء الدولية، بسبب مخاطر عالية لهذه المهمة، وفق تقديرات وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وجرى إبطاء هبوطها بواسطة مظلات ووسائد هوائية، واستغرقت عودتها إلى الأرض حوالي ست ساعات.

ورغم محاولات الشركة المصنعة إقناع "ناسا" بسلامة المركبة، فضلت وكالة الفضاء الأميركية إعادة بوتش ويلمور وسوني وليامز عبر مركبة مصنعة من شركة "سبايس إكس" المنافسة لها، وكبسولة "كرو دراغون" التابعة لها.
ولن يعود رائدا الفضاء قبل فبراير (شباط) المقبل، ما يعني أن إقامتهما في محطة الفضاء الدولية ستزيد على ثمانية أشهر، في حين كان من المقرر في البداية أن تمتد لـ"ثمانية أيام".
مركبة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) تصطدم بكويكب صغير كجزء من مهمة اختبار كوكبي تاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
مجتمع
"ناسا" تعلق بخصوص رائدي الفضاء "العالقين" في المحطة الدولية
29 يونيو, 10:40 GMT
وانطلقت مركبة الفضاء "ستارلاينر"، التي أنشأتها شركة "بوينغ" بموجب عقد مع وكالة "ناسا"، في أول رحلة مأهولة لها في 5 يونيو/حزيران. وكان رائدا الفضاء باري ويلمور وسونيتا ويليامز على متنها.
وكان من المفترض، في الأصل، أن يقضي ويليامز، وويلمور، 8 أيام فقط على متن محطة الفضاء الدولية، لكن المشكلات الفنية التي لحقت بمركبتهما الفضائية جعلتهما عالقين هناك لمدة 3 أشهر تقريبا حتى الآن.
"ناسا" تعترف بوجود توتر مع "بوينغ" بشأن خطة إنقاذ رواد فضاء
أصوات غريبة داخل مركبة أمريكية "عالقة" في المحطة الفضائية الدولية
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