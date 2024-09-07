صحفي أمريكي: الولايات المتحدة خائفة من سعي تركيا للانضمام إلى "بريكس"

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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:03 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:16 GMT
13 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
29 د
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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل "جاهز بنسبة 90%"، الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن يعتبر إعلان حرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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123 د
عرب بوينت بودكاست
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08:18 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
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غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
11:03 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:26 GMT
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مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر إسرائيل من أن حاملات الطائرات الأمريكية لن تبقى في المنطقة للأبد
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240907/صحفي-أمريكي-الولايات-المتحدة-خائفة-من-سعي-تركيا-للانضمام-إلى-بريكس-1092481300.html
صحفي أمريكي: الولايات المتحدة خائفة من سعي تركيا للانضمام إلى "بريكس"
صحفي أمريكي: الولايات المتحدة خائفة من سعي تركيا للانضمام إلى "بريكس"
سبوتنيك عربي
أفاد الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، بأن واشنطن تخشى أن تركيا، العضو الرئيسي في حلف شمال الأطلسي، تسعى للانضمام إلى "بريكس". 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T12:08+0000
2024-09-07T12:08+0000
مجموعة بريكس
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وقال هينكل على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن يكونوا قلقين للغاية. أي أن تركيا ربما تكون العضو الأكثر أهمية في الناتو، إلى جانب الولايات المتحدة. وحقيقة أنهم يناقشون الآن الانضمام إلى البريكس: قالوا إنهم تقدموا بطلب، وسوف يحضرون اجتماع البريكس في قمة كازان... الولايات المتحدة خائفة بالتأكيد".وأشار في الوقت نفسه إلى الطبيعة المتعددة الاتجاهات لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفا في هذا الصدد أنه هو نفسه سيؤمن بانضمام بلاده إلى بريكس عندما يحدث ذلك بالفعل.وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن تركيا قدمت طلبًا للانضمام في بريكس، وهو الآن قيد الدراسة.وتسعى الولايات المتحدة إلى تطويق تركيا والحد من نفوذها. وفي ظل هذه الظروف فإن تركيا لن تتمكن من ضمان أمنها إلا من خلال الاتحاد مع الدول التي تواجه نفس التهديدات التي تواجهها. ومن هذا المنظور، تشكل عضوية مجموعة بريكس أهمية بالغة للأمن القومي التركي.وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
https://sarabic.ae/20240902/إعلام-تركيا-تقدمت-بطلب-للانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1092309247.html
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مجموعة بريكس, العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مجموعة بريكس, العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

صحفي أمريكي: الولايات المتحدة خائفة من سعي تركيا للانضمام إلى "بريكس"

12:08 GMT 07.09.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، بأن واشنطن تخشى أن تركيا، العضو الرئيسي في حلف شمال الأطلسي، تسعى للانضمام إلى "بريكس".
وقال هينكل على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن يكونوا قلقين للغاية. أي أن تركيا ربما تكون العضو الأكثر أهمية في الناتو، إلى جانب الولايات المتحدة. وحقيقة أنهم يناقشون الآن الانضمام إلى البريكس: قالوا إنهم تقدموا بطلب، وسوف يحضرون اجتماع البريكس في قمة كازان... الولايات المتحدة خائفة بالتأكيد".
وأشار في الوقت نفسه إلى الطبيعة المتعددة الاتجاهات لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفا في هذا الصدد أنه هو نفسه سيؤمن بانضمام بلاده إلى بريكس عندما يحدث ذلك بالفعل.
وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن تركيا قدمت طلبًا للانضمام في بريكس، وهو الآن قيد الدراسة.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تطويق تركيا والحد من نفوذها. وفي ظل هذه الظروف فإن تركيا لن تتمكن من ضمان أمنها إلا من خلال الاتحاد مع الدول التي تواجه نفس التهديدات التي تواجهها. ومن هذا المنظور، تشكل عضوية مجموعة بريكس أهمية بالغة للأمن القومي التركي.
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
إعلام: تركيا تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
2 سبتمبر, 11:50 GMT
وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
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