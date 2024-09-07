https://sarabic.ae/20240907/صحفي-أمريكي-الولايات-المتحدة-خائفة-من-سعي-تركيا-للانضمام-إلى-بريكس-1092481300.html

صحفي أمريكي: الولايات المتحدة خائفة من سعي تركيا للانضمام إلى "بريكس"

صحفي أمريكي: الولايات المتحدة خائفة من سعي تركيا للانضمام إلى "بريكس"

سبوتنيك عربي

أفاد الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، بأن واشنطن تخشى أن تركيا، العضو الرئيسي في حلف شمال الأطلسي، تسعى للانضمام إلى "بريكس". 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T12:08+0000

2024-09-07T12:08+0000

2024-09-07T12:08+0000

مجموعة بريكس

العالم

أخبار تركيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال هينكل على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن يكونوا قلقين للغاية. أي أن تركيا ربما تكون العضو الأكثر أهمية في الناتو، إلى جانب الولايات المتحدة. وحقيقة أنهم يناقشون الآن الانضمام إلى البريكس: قالوا إنهم تقدموا بطلب، وسوف يحضرون اجتماع البريكس في قمة كازان... الولايات المتحدة خائفة بالتأكيد".وأشار في الوقت نفسه إلى الطبيعة المتعددة الاتجاهات لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفا في هذا الصدد أنه هو نفسه سيؤمن بانضمام بلاده إلى بريكس عندما يحدث ذلك بالفعل.وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن تركيا قدمت طلبًا للانضمام في بريكس، وهو الآن قيد الدراسة.وتسعى الولايات المتحدة إلى تطويق تركيا والحد من نفوذها. وفي ظل هذه الظروف فإن تركيا لن تتمكن من ضمان أمنها إلا من خلال الاتحاد مع الدول التي تواجه نفس التهديدات التي تواجهها. ومن هذا المنظور، تشكل عضوية مجموعة بريكس أهمية بالغة للأمن القومي التركي.وأصبحت روسيا، في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظم كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.

https://sarabic.ae/20240902/إعلام-تركيا-تقدمت-بطلب-للانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1092309247.html

الولايات المتحدة الأمريكية

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مجموعة بريكس, العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية