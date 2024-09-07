https://sarabic.ae/20240907/فأر-يتسبب-بانفجار-منزل-وقتل-طفلين-في-دولة-عربية-1092481424.html

فأر يتسبب بانفجار منزل ومقتل طفلين في دولة عربية

فأر يتسبب بانفجار منزل ومقتل طفلين في دولة عربية

سبوتنيك عربي

تسبب فأر في انفجار منزل وقتل طفلين وإصابة ثالثة من أسرة واحدة، أمس الجمعة، في محافظة تعز جنوبي اليمن. 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T12:04+0000

2024-09-07T12:04+0000

2024-09-07T12:58+0000

مجتمع

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وأفاد الموقع الإلكتروني "إرم نيوز"، اليوم السبت، بأن فأرا قد تسبب في انفجار منزل وقتل طفلين من أسرة واحدة بعدما ثقب الأنبوب الموصل لأسطوانة "البوتاجاز" في مطبخ منزل المواطن أحد المواطنين، في قرية الخشبة بمديرية صبر الموادم، جنوبي محافظة تعز اليمنية.وذكر أن 3 من أسرة واحدة دخلوا مطبخ المنزل الذي كان ممتلئا بمادة الغاز، لتسخين وجبة الإفطار باستخدام ولاعة، عقب ثقب الفأر للأنبوب، ما تسبب في انفجار قوي بالمنزل نتج عنه اشتعال النار في المطبخ، مسفرًا عن وفاة طفلين وإصابة طفلة ثالثة بجروح خطيرة.وتوفي طفلان بعد ساعات من إسعافهما، فيما بقيت طفلة في غرفة العناية المركزة بهيئة مستشفى الثورة العام في تعز، حيث أوضح الموقع الإلكتروني أن والدة الأطفال أسرعت نحو المطبخ لإنقاذ أطفالها الثلاثة من الموت، لكنها عجزت عن فتحه نتيجة ضغط انفجار المنزل وسط حريق هائل، والذي تسبب في انهيار سقف المطبخ وتدمير أجزاء واسعة منه.

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