فأر يتسبب بانفجار منزل ومقتل طفلين في دولة عربية

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البرنامج المسائي - إعادة
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05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:16 GMT
13 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل "جاهز بنسبة 90%"، الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن يعتبر إعلان حرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
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ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:26 GMT
34 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر إسرائيل من أن حاملات الطائرات الأمريكية لن تبقى في المنطقة للأبد
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20240907/فأر-يتسبب-بانفجار-منزل-وقتل-طفلين-في-دولة-عربية-1092481424.html
فأر يتسبب بانفجار منزل ومقتل طفلين في دولة عربية
فأر يتسبب بانفجار منزل ومقتل طفلين في دولة عربية
سبوتنيك عربي
تسبب فأر في انفجار منزل وقتل طفلين وإصابة ثالثة من أسرة واحدة، أمس الجمعة، في محافظة تعز جنوبي اليمن. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T12:04+0000
2024-09-07T12:58+0000
مجتمع
أخبار اليمن الأن
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وأفاد الموقع الإلكتروني "إرم نيوز"، اليوم السبت، بأن فأرا قد تسبب في انفجار منزل وقتل طفلين من أسرة واحدة بعدما ثقب الأنبوب الموصل لأسطوانة "البوتاجاز" في مطبخ منزل المواطن أحد المواطنين، في قرية الخشبة بمديرية صبر الموادم، جنوبي محافظة تعز اليمنية.وذكر أن 3 من أسرة واحدة دخلوا مطبخ المنزل الذي كان ممتلئا بمادة الغاز، لتسخين وجبة الإفطار باستخدام ولاعة، عقب ثقب الفأر للأنبوب، ما تسبب في انفجار قوي بالمنزل نتج عنه اشتعال النار في المطبخ، مسفرًا عن وفاة طفلين وإصابة طفلة ثالثة بجروح خطيرة.وتوفي طفلان بعد ساعات من إسعافهما، فيما بقيت طفلة في غرفة العناية المركزة بهيئة مستشفى الثورة العام في تعز، حيث أوضح الموقع الإلكتروني أن والدة الأطفال أسرعت نحو المطبخ لإنقاذ أطفالها الثلاثة من الموت، لكنها عجزت عن فتحه نتيجة ضغط انفجار المنزل وسط حريق هائل، والذي تسبب في انهيار سقف المطبخ وتدمير أجزاء واسعة منه.
https://sarabic.ae/20240730/في-سابقة-غير-عادية-علماء-يتحكمون-بالفئران-عن-بعد-1091243374.html
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أخبار اليمن الأن
أخبار اليمن الأن

فأر يتسبب بانفجار منزل ومقتل طفلين في دولة عربية

12:04 GMT 07.09.2024 (تم التحديث: 12:58 GMT 07.09.2024)
© Sputnik . PixabayRat
Rat - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
© Sputnik . Pixabay
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تسبب فأر في انفجار منزل وقتل طفلين وإصابة ثالثة من أسرة واحدة، أمس الجمعة، في محافظة تعز جنوبي اليمن.
وأفاد الموقع الإلكتروني "إرم نيوز"، اليوم السبت، بأن فأرا قد تسبب في انفجار منزل وقتل طفلين من أسرة واحدة بعدما ثقب الأنبوب الموصل لأسطوانة "البوتاجاز" في مطبخ منزل المواطن أحد المواطنين، في قرية الخشبة بمديرية صبر الموادم، جنوبي محافظة تعز اليمنية.
صورة لفأر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
مجتمع
في سابقة غير عادية... علماء يتحكمون بالفئران عن بعد
30 يوليو, 10:02 GMT
وذكر أن 3 من أسرة واحدة دخلوا مطبخ المنزل الذي كان ممتلئا بمادة الغاز، لتسخين وجبة الإفطار باستخدام ولاعة، عقب ثقب الفأر للأنبوب، ما تسبب في انفجار قوي بالمنزل نتج عنه اشتعال النار في المطبخ، مسفرًا عن وفاة طفلين وإصابة طفلة ثالثة بجروح خطيرة.
وتوفي طفلان بعد ساعات من إسعافهما، فيما بقيت طفلة في غرفة العناية المركزة بهيئة مستشفى الثورة العام في تعز، حيث أوضح الموقع الإلكتروني أن والدة الأطفال أسرعت نحو المطبخ لإنقاذ أطفالها الثلاثة من الموت، لكنها عجزت عن فتحه نتيجة ضغط انفجار المنزل وسط حريق هائل، والذي تسبب في انهيار سقف المطبخ وتدمير أجزاء واسعة منه.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الصحة" بغزة: إسرائيل ترتكب 4 مجازر خلال 48 ساعة09:36 GMT
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