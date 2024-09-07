https://sarabic.ae/20240907/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-اثنين-آخرين-جراء-قصف-مسيرة-إسرائيلية-سيارة-إطفاء-جنوبي-لبنان-1092497426.html

مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء قصف مسيرة إسرائيلية سيارة إطفاء جنوبي لبنان

مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء قصف مسيرة إسرائيلية سيارة إطفاء جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

قُتل 3 أشخاص وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، إثر استهداف طائرة مسيّرة سيارة إطفاء في بلدة فرون جنوبي لبنان. 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T18:06+0000

2024-09-07T18:06+0000

2024-09-07T18:06+0000

لبنان

إسرائيل

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144199_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_ea12a33346bfe65a51fd52303b22e677.jpg

وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن "الطيران المسيّر التابع للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة في بلدة فرون التابعة لقضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين أحدهما في حالة خطرة".وأوضح أن السيارة المستهدفة هي آلية إطفاء تابعة للدفاع المدني اللبناني.وفي السياق ذاته، أفاد مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، بأن غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة الناقورة أدت إلى مقتل شخصين.من جهته، دان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف عناصر الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم في إخماد حرائق جراء الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على بلدة فرون.وكشف أنه "انطلاقا من مبدأ أن العدو الإسرائيلي لا يأبه للقوانين والأعراف الدولية، فقد دعوت سفراء الدول الغربية وممثلي المنظمات الدولية إلى اجتماع طارئ، يوم الاثنين، في السرايا لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".

https://sarabic.ae/20240907/أردوغان-إسرائيل-لن-تتوقف-عند-غزة-وستطمع-بأراضي-الأردن-وسوريا-ولبنان-وتركيا--1092486002.html

https://sarabic.ae/20240907/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتله-لقائدي-كتيبتين-لحركة-الجهاد-الإسلامي-في-غزة-1092489322.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم