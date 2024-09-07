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مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء قصف مسيرة إسرائيلية سيارة إطفاء جنوبي لبنان
مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء قصف مسيرة إسرائيلية سيارة إطفاء جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
قُتل 3 أشخاص وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، إثر استهداف طائرة مسيّرة سيارة إطفاء في بلدة فرون جنوبي لبنان. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T18:06+0000
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وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن "الطيران المسيّر التابع للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة في بلدة فرون التابعة لقضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين أحدهما في حالة خطرة".وأوضح أن السيارة المستهدفة هي آلية إطفاء تابعة للدفاع المدني اللبناني.وفي السياق ذاته، أفاد مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، بأن غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة الناقورة أدت إلى مقتل شخصين.من جهته، دان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف عناصر الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم في إخماد حرائق جراء الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على بلدة فرون.وكشف أنه "انطلاقا من مبدأ أن العدو الإسرائيلي لا يأبه للقوانين والأعراف الدولية، فقد دعوت سفراء الدول الغربية وممثلي المنظمات الدولية إلى اجتماع طارئ، يوم الاثنين، في السرايا لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".
https://sarabic.ae/20240907/أردوغان-إسرائيل-لن-تتوقف-عند-غزة-وستطمع-بأراضي-الأردن-وسوريا-ولبنان-وتركيا--1092486002.html
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لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء قصف مسيرة إسرائيلية سيارة إطفاء جنوبي لبنان
قُتل 3 أشخاص وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، إثر استهداف طائرة مسيّرة سيارة إطفاء في بلدة فرون جنوبي لبنان.
وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن "الطيران المسيّر التابع للجيش الإسرائيلي استهدف سيارة في بلدة فرون التابعة لقضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين أحدهما في حالة خطرة".
وأوضح المصدر أن "الاستهداف تم بصاروخ من طائرة مسيّرة، ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل وإصابة من فيها".
وأوضح أن السيارة المستهدفة هي آلية إطفاء تابعة للدفاع المدني اللبناني.
وفي السياق ذاته، أفاد مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، بأن غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة الناقورة أدت إلى مقتل شخصين.
من جهته، دان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف عناصر الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم في إخماد حرائق جراء الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على بلدة فرون.
وقال: "هذا العدوان الجديد ضد لبنان يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية وعدواناً سافراً على القيم الإنسانية، وهذا الأمر ليس غريباً على العدو الإسرائيلي ونحن نشهد جرائمه المتتالية على المناطق اللبنانية وفي الأراضي الفلسطينية أيضاً".
وكشف أنه "انطلاقا من مبدأ أن العدو الإسرائيلي لا يأبه للقوانين والأعراف الدولية، فقد دعوت سفراء الدول الغربية وممثلي المنظمات الدولية إلى اجتماع طارئ، يوم الاثنين، في السرايا لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".