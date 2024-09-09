https://sarabic.ae/20240909/الإمارات-تطعم-460-ألف-طفل-في-غزة-ضد-شلل-الأطفال-1092525326.html

الإمارات تطعم 460 ألف طفل في غزة ضد شلل الأطفال

الإمارات تطعم 460 ألف طفل في غزة ضد شلل الأطفال

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الإماراتية عن استكمال تطعيم 460 ألف طفل ضد شلل الأطفال في قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الأولى منذ بدء حملة التطعيم، حسبما ذكرت وكالة أنباء... 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T03:09+0000

2024-09-09T03:09+0000

2024-09-09T03:09+0000

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

شلل

الأطفال

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وفي المجمل، من المقرر تطعيم 640 ألف طفل في قطاع غزة ضد شلل الأطفال.وبحسب الوكالة، يتم التطعيم في 150 مركزًا من قبل أكثر من 2000 عامل طبي.وخصصت الإمارات في وقت سابق 5 ملايين دولار للتطعيم.وفي يوليو/تموز، أعلنت وزارة الصحة في غزة، القطاع منطقة وبائية لشلل الأطفال، مشيرة إلى أن القتال المستمر منذ أشهر باعتباره السبب الرئيسي لانتشار المرض.ودعت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى هدنة إنسانية في القطاع للسماح بالتطعيم.وقالت حركة حماس الفلسطينية إنها تؤيد الهدنة الإنسانية. وأكدت إسرائيل يوم السبت أنها ستفتح ممرا إنسانيا للعاملين في المجال الطبي وتحدد مناطق آمنة لإدارة اللقاحات خلال فترة قصيرة.

https://sarabic.ae/20240907/أردوغان-إسرائيل-لن-تتوقف-عند-غزة-وستطمع-بأراضي-الأردن-وسوريا-ولبنان-وتركيا--1092486002.html

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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, شلل, الأطفال, العالم العربي, طوفان الأقصى