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الإمارات تطعم 460 ألف طفل في غزة ضد شلل الأطفال
الإمارات تطعم 460 ألف طفل في غزة ضد شلل الأطفال
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإماراتية عن استكمال تطعيم 460 ألف طفل ضد شلل الأطفال في قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الأولى منذ بدء حملة التطعيم، حسبما ذكرت وكالة أنباء... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T03:09+0000
2024-09-09T03:09+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
شلل
الأطفال
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وفي المجمل، من المقرر تطعيم 640 ألف طفل في قطاع غزة ضد شلل الأطفال.وبحسب الوكالة، يتم التطعيم في 150 مركزًا من قبل أكثر من 2000 عامل طبي.وخصصت الإمارات في وقت سابق 5 ملايين دولار للتطعيم.وفي يوليو/تموز، أعلنت وزارة الصحة في غزة، القطاع منطقة وبائية لشلل الأطفال، مشيرة إلى أن القتال المستمر منذ أشهر باعتباره السبب الرئيسي لانتشار المرض.ودعت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى هدنة إنسانية في القطاع للسماح بالتطعيم.وقالت حركة حماس الفلسطينية إنها تؤيد الهدنة الإنسانية. وأكدت إسرائيل يوم السبت أنها ستفتح ممرا إنسانيا للعاملين في المجال الطبي وتحدد مناطق آمنة لإدارة اللقاحات خلال فترة قصيرة.
https://sarabic.ae/20240907/أردوغان-إسرائيل-لن-تتوقف-عند-غزة-وستطمع-بأراضي-الأردن-وسوريا-ولبنان-وتركيا--1092486002.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, شلل, الأطفال, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, شلل, الأطفال, العالم العربي, طوفان الأقصى

الإمارات تطعم 460 ألف طفل في غزة ضد شلل الأطفال

03:09 GMT 09.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة لإنطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة
صورة لإنطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت السلطات الإماراتية عن استكمال تطعيم 460 ألف طفل ضد شلل الأطفال في قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الأولى منذ بدء حملة التطعيم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أمس الأحد.
وفي المجمل، من المقرر تطعيم 640 ألف طفل في قطاع غزة ضد شلل الأطفال.
وبحسب الوكالة، يتم التطعيم في 150 مركزًا من قبل أكثر من 2000 عامل طبي.
انطلقت حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في قطاع غزة في الأول من سبتمبر، وتتم بالاشتراك مع منظمات إنسانية من الإمارات ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وخصصت الإمارات في وقت سابق 5 ملايين دولار للتطعيم.
وفي يوليو/تموز، أعلنت وزارة الصحة في غزة، القطاع منطقة وبائية لشلل الأطفال، مشيرة إلى أن القتال المستمر منذ أشهر باعتباره السبب الرئيسي لانتشار المرض.
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ودعت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى هدنة إنسانية في القطاع للسماح بالتطعيم.
وقالت حركة حماس الفلسطينية إنها تؤيد الهدنة الإنسانية. وأكدت إسرائيل يوم السبت أنها ستفتح ممرا إنسانيا للعاملين في المجال الطبي وتحدد مناطق آمنة لإدارة اللقاحات خلال فترة قصيرة.
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