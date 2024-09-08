https://sarabic.ae/20240908/تقرير-لن-يكون-هناك-اتفاق-قريب-لتبادل-الأسرى-بين-حماس-وإسرائيل-1092522513.html

تقرير: لن يكون هناك اتفاق قريب لتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل

تقرير: لن يكون هناك اتفاق قريب لتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه لن يكون هناك اتفاق قريبا بشأن تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل. 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T20:53+0000

2024-09-08T20:53+0000

2024-09-08T20:53+0000

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082901982_0:107:1024:682_1920x0_80_0_0_a859c9d841d386b15c287c2351fa1033.jpg

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن مصدر بارز في فريق التفاوض الخاص بتبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة "حماس"، إعرابه عن تشاؤمه بشأن مستقبل الاتفاق نفسه.وأوضح المصدر - لم يذكر الموقع اسمه - أنه "لن يكون هناك اتفاق قريبا"، مضيفا أن "الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق هي وقف الحرب في قطاع غزة".وأشار المصدر إلى أن أحد كبار أعضاء فريق التفاوض قد اعترف بصوته لأهالي وأسر المختطفين الإسرائيليين أنه "لن يكون هناك اتفاق قريب ولا حتى خطوة أولى".ومنذ مقتل 6 رهائن الأسبوع الماضي، ازدادت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إسرائيل، فيما تجري محادثات غزة عبر وسطاء في القاهرة والدوحة، منذ أسابيع عدة، لكن لم يحدث أي تقدم أو نجاح محدد.في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "قضية السيطرة على محور فيلادلفيا بعيدة كل البعد عن كونها العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى اتفاق"، مضيفًا أنه "لم يتم الاتفاق على أي من النقاط الرئيسية حرفيًا".وقالت حركة حماس الفلسطينية، يوم الخميس الماضي، إنها لا تحتاج إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه من الضروري الضغط على نتنياهو حتى يفي "بما تم الاتفاق عليه"، بحسب قولها.وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن "صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" تم الاتفاق عليها بنسبة 90%".وذكرت وسائل إعلام أنه وسط عدم إحراز تقدم في المفاوضات، يعمل الجانب الأمريكي على اقتراح آخر للأطراف المتصارعة، يستند إلى خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مايو/ أيار الماضي، لكنها تتطلب من إسرائيل و"حماس" تقديم تنازلات.ووفقا لبيانات إسرائيلية، لا يزال 101 شخص إسرائيلي محتجزين لدى "حماس"، بما في ذلك من يعتقد أنهم ماتوا. ومن خلال عمليات مختلفة وجهود إنسانية، تمت إعادة 154 شخصا.

https://sarabic.ae/20240908/إسرائيل-تفتح-تحقيقا-بشأن-وثائق-ملفقة-لـحماس-للتأثير-في-الرأي-العام-ضد-صفقة-التبادل-1092520546.html

https://sarabic.ae/20240908/الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-في-تناول-جنوده-بسكويتا-محشوا-بالحشيش-1092521546.html

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار