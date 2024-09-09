https://sarabic.ae/20240909/بايدن-يوافق-على-توريد-ذخائر-عنقودية-إلى-أوكرانيا-رغم-الانتقادات-1092553416.html
بايدن يوافق على توريد ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا رغم الانتقادات
بايدن يوافق على توريد ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا رغم الانتقادات
سبوتنيك عربي
وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تسليم خمس شحنات من الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، بين يوليو/تموز 2023 وأبريل/نيسان 2024، على الرغم من انتقادات الأمم المتحدة... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
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2024-09-09T15:40+0000
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وجاء في تقرير صدر عام 2024 عن تحالف الذخائر العنقودية ومقره جنيف: "أعلن المسؤولون الأمريكيون في 7 يوليو 2023 أن الرئيس بايدن وقع على أمر تنفيذي يسمح للولايات المتحدة بنقل ذخائر عنقودية تزيد نسبة فشلها عن 1% إلى أوكرانيا".وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة لم تكشف عن عدد الذخائر العنقودية التي تزودها بأوكرانيا أو معلومات حول أنواع وكميات محددة من ذخائرها غير المنفجرة. وتابع: "لقد أعرب زعماء العالم من 21 دولة عن قلقهم إزاء القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، وقد حظي القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية بتغطية إعلامية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم وانتقده مسؤولو الأمم المتحدة". تحالف الذخائر العنقودية (CMC)تحالف الذخائر العنقودية (CMC) هي حركة دولية مقرها في جنيف، وتقوم بحملات ضد استخدام وإنتاج ونقل الذخائر العنقودية، وهي تتحقق من الامتثال لاتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008، التي تحظر استخدام هذه الأسلحة، والتي وقعتها مائة وثمانية دول، ويضم التحالف منظمات مثل منظمة "العفو الدولية"، ومنظمة "هانديكاب إنترناشيونال"، و"هيومن رايتس ووتش".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20240716/خبراء-يفندون-جرائم-الغرب-واستخدامه-للأسلحة-المحرمة-دوليا-في-إبادة-الشعوب-1090852707.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
بايدن يوافق على توريد ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا رغم الانتقادات
وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تسليم خمس شحنات من الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، بين يوليو/تموز 2023 وأبريل/نيسان 2024، على الرغم من انتقادات الأمم المتحدة وقادة 21 دولة.
وجاء في تقرير صدر عام 2024 عن تحالف الذخائر العنقودية ومقره جنيف: "أعلن المسؤولون الأمريكيون في 7 يوليو 2023 أن الرئيس بايدن وقع على أمر تنفيذي يسمح للولايات المتحدة بنقل ذخائر عنقودية تزيد نسبة فشلها عن 1% إلى أوكرانيا".
وتابع: "بين يوليو2023، وأبريل/نيسان 2024، وافق الرئيس بايدن على تسليم خمس شحنات أمريكية من الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا لاستخدامها في الحرب ضد روسيا.
وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة لم تكشف عن عدد الذخائر العنقودية التي تزودها بأوكرانيا أو معلومات حول أنواع وكميات محددة من ذخائرها غير المنفجرة.
وتابع: "لقد أعرب زعماء العالم من 21 دولة عن قلقهم إزاء القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، وقد حظي القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية بتغطية إعلامية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم وانتقده مسؤولو الأمم المتحدة".
تحالف الذخائر العنقودية (CMC)
تحالف الذخائر العنقودية (CMC) هي حركة دولية مقرها في جنيف، وتقوم بحملات ضد استخدام وإنتاج ونقل الذخائر العنقودية، وهي تتحقق من الامتثال لاتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008، التي تحظر استخدام هذه الأسلحة، والتي وقعتها مائة وثمانية دول، ويضم التحالف منظمات مثل منظمة "العفو الدولية"، ومنظمة "هانديكاب إنترناشيونال"، و"هيومن رايتس ووتش".
والذخائر العنقودية غير مجهزة بأجهزة التدمير الذاتي، ووفقًا للجيش الأمريكي، فإن ما بين 5% إلى 14% من هذا النوع من الذخيرة الموردة إلى كييف قد لا تنفجر على الإطلاق، لأنها كانت موجودة في المستودعات لفترة طويلة، وفي هذه الحالة ستشكل ألغاماً تهدد المدنيين حتى بعد انتهاء النزاع.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.