https://sarabic.ae/20240909/قائد-الحرس-الثوري-كابوس-الرد-الإيراني-يهز-العدو-ليل-نهار-وسنرد-بشكل-مختلف-هذه-المرة-1092526169.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: كابوس ردنا يهز "العدو" ليل نهار وسنرد بشكل مختلف هذه المرة
قائد الحرس الثوري الإيراني: كابوس ردنا يهز "العدو" ليل نهار وسنرد بشكل مختلف هذه المرة
سبوتنيك عربي
صرح القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، بأن "الاحتلال الإسرائيلي سيذوق طعم الانتقام المرير على أفعاله الشريرة"، بحسب... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T04:50+0000
2024-09-09T04:50+0000
2024-09-09T04:57+0000
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وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "متى وأين وكيف؟.. (الرد الإيراني) بالتأكيد سيتم القيام بذلك بشكل مختلف وسيتم حل هذا اللغز للجميع".وشدد سلامي، بالقول إن "الكيان الصهيوني الغاصب محاصر من قبل المسلمين في قطاع غزة المغتصب. كابوس الرد المؤكد من قبل إيران يقلقهم ليلا نهارا".ولفت إلى أنه "لا ينبغي أن تعتقد إسرائيل الغاصبة وحلفاؤها بأنهم سيضربون ويهربون، بل يجب أن يعلموا أنهم سيتلقون الرد ولا يستطيعون الهروب.. سيأخذون العبر، ويستخلصون الدروس الكبيرة بأن يكفوا عن اللعب بذيل الأسد.. الشعب (الإيراني) صامد".وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نُسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240824/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-بشأن-الانتقام-من-إسرائيل-ستسمعون-أخبارا-جيدة-قريبا-1092073026.html
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الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, إسماعيل هنية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, إسماعيل هنية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
قائد الحرس الثوري الإيراني: كابوس ردنا يهز "العدو" ليل نهار وسنرد بشكل مختلف هذه المرة
04:50 GMT 09.09.2024 (تم التحديث: 04:57 GMT 09.09.2024)
صرح القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، بأن "الاحتلال الإسرائيلي سيذوق طعم الانتقام المرير على أفعاله الشريرة"، بحسب قوله.
وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة
"تسنيم" الإيرانية: "متى وأين وكيف؟.. (الرد الإيراني) بالتأكيد سيتم القيام بذلك بشكل مختلف وسيتم حل هذا اللغز للجميع".
وشدد سلامي، بالقول إن "الكيان الصهيوني الغاصب محاصر من قبل المسلمين في قطاع غزة المغتصب. كابوس الرد المؤكد من قبل إيران يقلقهم ليلا نهارا".
وكشف قائد الحرس الثوري الإيراني، بالقول: "إنهم لا يستطيعون مواصلة حياتهم السياسية (الإسرائيليون)، ونرى بوادر نهاية حياتهم السياسية، ومسؤولي هذا الكيان قد فقدوا توازنهم العقلي ويعيشون الفوضى. يتظاهرون ضد حكومتهم ليلاً في العاصمة المحتلة. لقد امتدت الحرب إلى أرضهم ولا يوجد طريق للخلاص وهم يعيشون حالة الانتظار كل لحظة".
ولفت إلى أنه "لا ينبغي أن تعتقد إسرائيل الغاصبة وحلفاؤها بأنهم سيضربون ويهربون، بل يجب أن يعلموا أنهم سيتلقون الرد ولا يستطيعون الهروب.. سيأخذون العبر، ويستخلصون الدروس الكبيرة بأن يكفوا عن اللعب بذيل الأسد.. الشعب (الإيراني) صامد".
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس
إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نُسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.