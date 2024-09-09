https://sarabic.ae/20240909/كيف-تسبب-نفوق-جماعي-للخفافيش-في-موت-1000-طفل-رضيع؟-1092538727.html

كيف تسبب نفوق جماعي للخفافيش في موت 1000 طفل رضيع في أمريكا؟

كيف تسبب نفوق جماعي للخفافيش في موت 1000 طفل رضيع في أمريكا؟

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أن أكثر من 1000 حالة وفاة بين الرضع كانت نتيجة لنقوق جماعي للخفافيش في أمريكا الشمالية، ما أدى إلى زيادة استخدام المبيدات الحشرية، وهو تذكير... 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T11:59+0000

2024-09-09T11:59+0000

2024-09-09T11:59+0000

مجتمع

البيئة

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092538855_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_3f87f4b93f0d2c921cc4eb63ab6034d2.jpg

ووجد عدد من سكان ولاية نيويورك، في عام 2006، خفافيش في كهف "هاو"، كانت تنمو على أنوفها مادة بيضاء غريبة وناعمة، وكانت هذه أول مشاهدة لمتلازمة الأنف الأبيض، وهو مرض فطري دمر أعدادا من الخفافيش في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وتابع: "لكن الخفافيش تضيف قيمة إلى المجتمع بدورها كمبيدات حشرية طبيعية، وتُظهر هذه الدراسة أن تدهورها يمكن أن يكون ضارًا بالبشر".وتنتج متلازمة الأنف الأبيض عن فطر يسمى "Pseudogymnoascus destructans"، الذي ينمو حول أفواه الخفافيش وأنوفها وآذانها.واستخدم فرانك أساليب شبه تجريبية ورصدية لاستكشاف كيف زاد استخدام المبيدات الحشرية مع وفيات الرضع في أعقاب نفوق الخفافيش بشكل جماعي بسبب متلازمة الأنف الأبيض.ووجد أن المقاطعات المتضررة من نفوق الخفافيش زادت من استخدام المبيدات الحشرية بنحو 31%، وفي الوقت نفسه، انخفضت عائدات مبيعات المحاصيل بنحو 29 %.وكتب فرانك: "يُظهِر هذا الاستبدال بين المدخلات الطبيعية المتناقصة والمدخلات من صنع الإنسان، أول إثبات تجريبي لتوقع نظري أساسي في الاقتصاد البيئي".وأضاف: "أي تفسير بديل إضافي لابد وأن يتغير على طول مسار توسع مرض الحياة البرية في نفس توقيت توسعه".وقال فرانك: "عندما لم تعد الخفافيش موجودة للقيام بوظيفتها في السيطرة على الحشرات، فإن التكاليف التي يتحملها المجتمع تكون كبيرة للغاية، ولكن تكلفة الحفاظ على أعداد الخفافيش من المرجح أن تكون أقل"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأضاف: "على نطاق أوسع، تظهر هذه الدراسة أن الحياة البرية تضيف قيمة إلى المجتمع، ونحن بحاجة إلى فهم هذه القيمة بشكل أفضل من أجل إعلام السياسات لحمايتها".

https://sarabic.ae/20240906/أمريكا-الشمالية-تشهد-ارتفاعا-في-وفيات-الرضع-والسبب-الخفافيش-1092448016.html

https://sarabic.ae/20240722/خفافيش-تغزو-منزلا-في-البرازيل-والمالك-يتدخل-فيديو--1091021792.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البيئة, منوعات