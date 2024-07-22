https://sarabic.ae/20240722/خفافيش-تغزو-منزلا-في-البرازيل-والمالك-يتدخل-فيديو--1091021792.html
خفافيش تغزو منزلا في البرازيل والمالك يتدخل... فيديو
خفافيش تغزو منزلا في البرازيل والمالك يتدخل... فيديو
سبوتنيك عربي
صُدم أحد سكان البرازيل بقيام مجموعة ضخمة من الخفافيش بغزو سقف منزله، حيث استخدمت الخفافيش ألواح القرميد لتؤسس ما يشبه بالـ"المدينة" فوق الطبقة العازلة أسفل هذه... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T14:15+0000
2024-07-22T14:15+0000
2024-07-22T14:15+0000
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وقام مالك المنزل بتفقد سطح منزله بعد سماع أصوات غريبة تنبعث من أعلى المنزل بسبب عدد الخفافيش الكبير، التي أسست مستعمرة لها أعلى المنزل.الجدير بالذكر، أن الخفافيش هي حيوانات تنشط في الليل وتتخذ من الكهوف أو التجاويف منزلا لها في النهار.حصان "يسرق" دراجة نارية... فيديوهل تكون هذه أغرب ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم؟... فيديوذوبان أسفلت أحد الطرق في تركيا بفعل ارتفاع حرارة الطقس... فيديو
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نادي الفيديو, منوعات, خفاش
نادي الفيديو, منوعات, خفاش
خفافيش تغزو منزلا في البرازيل والمالك يتدخل... فيديو
صُدم أحد سكان البرازيل بقيام مجموعة ضخمة من الخفافيش بغزو سقف منزله، حيث استخدمت الخفافيش ألواح القرميد لتؤسس ما يشبه بالـ"المدينة" فوق الطبقة العازلة أسفل هذه الألواح.
وقام مالك المنزل بتفقد سطح منزله بعد سماع أصوات غريبة تنبعث من أعلى المنزل بسبب عدد الخفافيش الكبير، التي أسست مستعمرة لها أعلى المنزل.
وقام المالك بإزاله ألواح القرميد ليُصدم بوجود بعدد كبير جدا من الخفافيش، التي اتخذت من الأجواف أسفل ألواح قرميد سقف منزله منزلا لها، حيث اضطر لإزالة القرميد من أجل إخراجها من المنزل.
الجدير بالذكر، أن الخفافيش هي حيوانات تنشط في الليل وتتخذ من الكهوف أو التجاويف منزلا لها في النهار.