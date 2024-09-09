وسائل إعلام إسرائيلية: مصر تتعمد معاقبتنا بتأخير وصول سفيرنا الجديد إلى القاهرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:16 GMT
34 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مدير الاستخبارات الأميركية: نعمل على مقترح أكثر تفصيلاً لوقف النار في غزة، اشتباكات عنيفة في الخرطوم ونزوح مئات الأسر
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240909/وسائل-إعلام-إسرائيلية-مصر-تتعمد-معاقبتنا-بتأخير-وصول-سفيرنا-الجديد-إلى-القاهرة-1092527123.html
وسائل إعلام إسرائيلية: مصر تتعمد معاقبتنا بتأخير وصول سفيرنا الجديد إلى القاهرة
وسائل إعلام إسرائيلية: مصر تتعمد معاقبتنا بتأخير وصول سفيرنا الجديد إلى القاهرة
سبوتنيك عربي
اتهمت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، الجانب المصري بـ"تعمد تأخير وصول السفير الإسرائيلي الجديد إلى القاهرة"، مبررة ذلك بأن "مصر تريد معاقبة إسرائيل" على... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T05:55+0000
2024-09-09T05:55+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092526956_0:70:2000:1195_1920x0_80_0_0_d5d04631779a72e8a74ae96c9655f5ea.jpg
وقال موقع قناة "I24" الإسرائيلي، إن "تأخير وصول السفير الإسرائيلي الجديد لدى القاهرة، يأتي في ظل التوترات بين إسرائيل ومصر، وعلى خلفية الموقف الإسرائيلي في المفاوضات بشأن غزة".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "ولأول مرة، في النشرة الرئيسية لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر، منذ أسبوعين، والسبب في ذلك هو المماطلة المتعمدة من جانب القاهرة".يأتي ذلك بعدما أنهت السفيرة السابقة أميرة أورون، مهامها سفيرة لبلدها لدى القاهرة وعادت إلى إسرائيل قبل أسبوعين، أما السفير الجديد أوري روثمان، فلم يحصل بعد على موافقة مصر، ولا يزال في إسرائيل.ولفت الموقع إلى أن العادة جرت على أن "من يستقبل السفير في مصر هو الرئيس في حفل رسمي، والآن، آخر ما تريد القاهرة رؤيته صورة سفيرإسرائيلي جديد يستقبله الرئيس السيسي بكل حفاوة واحترام".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس الماضي، بأن مصر وجّهت رسالة قاسية وشديدة اللهجة إلى إسرائيل، معربة فيها عن خيبة أملها من الخريطة، التي استخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مؤتمره الصحفي الأخير.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "القاهرة ترى هذه الخريطة مخالفة لاتفاق السلام بين البلدين وقد تتسبب في توتر العلاقات بين الطرفين، حيث أبلغت مصر، إسرائيل، رسميا، عبر القنوات الدبلوماسية، بعدم رضاها عن الخريطة التي استخدمها نتنياهو".وأكدت الصحيفة أن "الاستياء وغضب المصريين، ينشآن من إظهار محور فيلادلفيا الواقع على الحدود المصرية الفلسطينية، على الخريطة كمنطقة عسكرية، خلافا لاتفاقات "كامب ديفيد" للسلام بين البلدين".ويأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه "كانت هناك محادثات بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، نقل خلالها نتنياهو رسالة إلى القاهرة مفادها استعداده للتفاوض على محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية من المحادثات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة".وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفتقد الواقعية". ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر الرفيع، قوله إن "نتنياهو يسعى من خلال تصريحاته، تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه بقطاع غزة الذي شهد إبادة جماعية".
https://sarabic.ae/20240905/خبير-تمسك-إسرائيل-بفيلادلفيا-تهديد-للأمن-القومي-المصري-1092438454.html
https://sarabic.ae/20240902/مصر-تقول-إن-الحكومة-الإسرائيلية-هي-المسؤولة-عن-عدم-الوصول-إلى-اتفاق-هدنة-في-قطاع-غزة-1092299089.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092526956_157:0:1844:1265_1920x0_80_0_0_aaa061036ec9abeadd8a88b4588a3e1e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وسائل إعلام إسرائيلية: مصر تتعمد معاقبتنا بتأخير وصول سفيرنا الجديد إلى القاهرة

05:55 GMT 09.09.2024
© AP Photo / Amr Nabilالسفارة الإسرائيلية في القاهرة
السفارة الإسرائيلية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
اتهمت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، الجانب المصري بـ"تعمد تأخير وصول السفير الإسرائيلي الجديد إلى القاهرة"، مبررة ذلك بأن "مصر تريد معاقبة إسرائيل" على تمسكها بالبقاء في محور فيلادلفيا.
وقال موقع قناة "I24" الإسرائيلي، إن "تأخير وصول السفير الإسرائيلي الجديد لدى القاهرة، يأتي في ظل التوترات بين إسرائيل ومصر، وعلى خلفية الموقف الإسرائيلي في المفاوضات بشأن غزة".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "ولأول مرة، في النشرة الرئيسية لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر، منذ أسبوعين، والسبب في ذلك هو المماطلة المتعمدة من جانب القاهرة".
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
خبير: تمسك إسرائيل بفيلادلفيا تهديد للأمن القومي المصري
5 سبتمبر, 18:57 GMT
يأتي ذلك بعدما أنهت السفيرة السابقة أميرة أورون، مهامها سفيرة لبلدها لدى القاهرة وعادت إلى إسرائيل قبل أسبوعين، أما السفير الجديد أوري روثمان، فلم يحصل بعد على موافقة مصر، ولا يزال في إسرائيل.

ورأى مصدر إسرائيلي مطّلع أن "المصريين يماطلون بصورة متعمدة لمعاقبتنا، حتى أنهم لا يدفعون نحو استلام خطاب توصيته (عن السفير) للمنصب"، على حد تعبيره.

ولفت الموقع إلى أن العادة جرت على أن "من يستقبل السفير في مصر هو الرئيس في حفل رسمي، والآن، آخر ما تريد القاهرة رؤيته صورة سفيرإسرائيلي جديد يستقبله الرئيس السيسي بكل حفاوة واحترام".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس الماضي، بأن مصر وجّهت رسالة قاسية وشديدة اللهجة إلى إسرائيل، معربة فيها عن خيبة أملها من الخريطة، التي استخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مؤتمره الصحفي الأخير.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
مصر تقول إن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة
2 سبتمبر, 08:40 GMT
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "القاهرة ترى هذه الخريطة مخالفة لاتفاق السلام بين البلدين وقد تتسبب في توتر العلاقات بين الطرفين، حيث أبلغت مصر، إسرائيل، رسميا، عبر القنوات الدبلوماسية، بعدم رضاها عن الخريطة التي استخدمها نتنياهو".
وأكدت الصحيفة أن "الاستياء وغضب المصريين، ينشآن من إظهار محور فيلادلفيا الواقع على الحدود المصرية الفلسطينية، على الخريطة كمنطقة عسكرية، خلافا لاتفاقات "كامب ديفيد" للسلام بين البلدين".
ويأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه "كانت هناك محادثات بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، نقل خلالها نتنياهو رسالة إلى القاهرة مفادها استعداده للتفاوض على محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية من المحادثات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفتقد الواقعية". ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر الرفيع، قوله إن "نتنياهو يسعى من خلال تصريحاته، تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه بقطاع غزة الذي شهد إبادة جماعية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لأول مرة لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر منذ أسبوعين05:58 GMTРабота реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала