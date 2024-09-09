https://sarabic.ae/20240909/وسائل-إعلام-إسرائيلية-مصر-تتعمد-معاقبتنا-بتأخير-وصول-سفيرنا-الجديد-إلى-القاهرة-1092527123.html

وسائل إعلام إسرائيلية: مصر تتعمد معاقبتنا بتأخير وصول سفيرنا الجديد إلى القاهرة

وسائل إعلام إسرائيلية: مصر تتعمد معاقبتنا بتأخير وصول سفيرنا الجديد إلى القاهرة

سبوتنيك عربي

اتهمت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، الجانب المصري بـ"تعمد تأخير وصول السفير الإسرائيلي الجديد إلى القاهرة"، مبررة ذلك بأن "مصر تريد معاقبة إسرائيل" على... 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T05:55+0000

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وقال موقع قناة "I24" الإسرائيلي، إن "تأخير وصول السفير الإسرائيلي الجديد لدى القاهرة، يأتي في ظل التوترات بين إسرائيل ومصر، وعلى خلفية الموقف الإسرائيلي في المفاوضات بشأن غزة".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "ولأول مرة، في النشرة الرئيسية لا يوجد لإسرائيل سفير في مصر، منذ أسبوعين، والسبب في ذلك هو المماطلة المتعمدة من جانب القاهرة".يأتي ذلك بعدما أنهت السفيرة السابقة أميرة أورون، مهامها سفيرة لبلدها لدى القاهرة وعادت إلى إسرائيل قبل أسبوعين، أما السفير الجديد أوري روثمان، فلم يحصل بعد على موافقة مصر، ولا يزال في إسرائيل.ولفت الموقع إلى أن العادة جرت على أن "من يستقبل السفير في مصر هو الرئيس في حفل رسمي، والآن، آخر ما تريد القاهرة رؤيته صورة سفيرإسرائيلي جديد يستقبله الرئيس السيسي بكل حفاوة واحترام".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس الماضي، بأن مصر وجّهت رسالة قاسية وشديدة اللهجة إلى إسرائيل، معربة فيها عن خيبة أملها من الخريطة، التي استخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مؤتمره الصحفي الأخير.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "القاهرة ترى هذه الخريطة مخالفة لاتفاق السلام بين البلدين وقد تتسبب في توتر العلاقات بين الطرفين، حيث أبلغت مصر، إسرائيل، رسميا، عبر القنوات الدبلوماسية، بعدم رضاها عن الخريطة التي استخدمها نتنياهو".وأكدت الصحيفة أن "الاستياء وغضب المصريين، ينشآن من إظهار محور فيلادلفيا الواقع على الحدود المصرية الفلسطينية، على الخريطة كمنطقة عسكرية، خلافا لاتفاقات "كامب ديفيد" للسلام بين البلدين".ويأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه "كانت هناك محادثات بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، نقل خلالها نتنياهو رسالة إلى القاهرة مفادها استعداده للتفاوض على محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية من المحادثات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة".وأكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفتقد الواقعية". ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر الرفيع، قوله إن "نتنياهو يسعى من خلال تصريحاته، تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه بقطاع غزة الذي شهد إبادة جماعية".

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