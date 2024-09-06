إعلام إسرائيلي: مصر غاضبة جدا بسبب صورة لنتنياهو إلى جانب خريطة... صور وفيديو
09:30 GMT 06.09.2024 (تم التحديث: 10:11 GMT 06.09.2024)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergنتنياهو يشرح على خريطة قطاع غزة لماذا يجب استمرار سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، بأن مصر وجهت رسالة قاسية وشديدة اللهجة إلى إسرائيل، معربة فيها عن خيبة أملها من الخريطة التي استخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مؤتمره الصحفي الأخير.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن القاهرة ترى هذه الخريطة مخالفة لاتفاق السلام بين البلدين وقد تتسبب في توتر العلاقات بين الطرفين، حيث أبلغت مصر، إسرائيل، رسميا، عبر القنوات الدبلوماسية، بعدم رضاها عن الخريطة التي استخدمها نتنياهو.
أمس, 18:57 GMT
وأكدت الصحيفة أن الاستياء وغضب المصريين، ينشآن من إظهار محور فيلادلفيا الواقع على الحدود المصرية الفلسطينية على الخريطة كمنطقة عسكرية، خلافا لاتفاقات كامب ديفيد للسلام بين البلدين.
Wow, watch Netanyahu’s unhinged response to question on West Bank map. He invokes Hamas, Iran, the ICC, the Holocaust, attacks the media, and says Israel is only democracy among savages and barbarians.@AliBunkallSKY: You literally wiped the West Bank off that map, is that… pic.twitter.com/Xq9iEfayXe— Assal Rad (@AssalRad) September 4, 2024
وذلك في الوقت الذي أوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه "كانت هناك محادثات بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين، نقل خلالها نتنياهو رسالة إلى القاهرة مفادها استعداده للتفاوض على محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية من المحادثات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة".
I reject @Netanyahu's map depicting the West Bank as part of #Israel. It's not.— Congressman Brad Sherman (@BradSherman) September 5, 2024
I reject maps depicting the whole land between Jordan & the Mediterranean as #Palestine. It's not.
No side should embrace "from the River to the Sea." The 2-state solution is the only way to peace. pic.twitter.com/WlwcHAsHNn
وفي السياق نفسه، أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أمس الخميس، أن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفتقد الواقعية". ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر الرفيع، قوله إن "نتنياهو يسعى من خلال تصريحاته، تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه بقطاع غزة الذي شهد إبادة جماعية".
وأضاف المصدر المصري أن "الأشهر الماضية أثبتت أنه لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء، ما دام ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية".
وكانت جمهورية مصر العربية قد أعربت، يوم الثلاثاء الماضي، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "نتنياهو حاول من خلال تصريحاته، الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة"، مؤكدة رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.
وأكد نتنياهو، يوم الإثنين الماضي، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى حركة حماس"، بحسب قوله، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، إن "الجميع يريدنا أن ننهي الحرب ولكن هذا المحور أهميته كبيرة بالنسبة لنا"، مضيفا أن "كل الأسلحة دخلت من محور فيلادلفيا، وأصبحت غزة تهديدا على أمن إسرائيل".