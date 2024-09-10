https://sarabic.ae/20240910/إصابة-3-مدنيين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1092597113.html
إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، بأن القوات... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T23:32+0000
2024-09-10T23:32+0000
2024-09-10T23:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 33 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 4 منها على محور دونيتسك و29 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 90 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 32 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240910/القوات-الروسية-تستهدف-بضربة-30-عسكريا-أوكرانيا-ومعداتهم-الحربية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1092592930.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي
إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 33 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 90 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 33 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 4 منها على محور دونيتسك
و29 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 90 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 32 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.