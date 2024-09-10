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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240910/إصابة-3-مدنيين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1092597113.html
إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، بأن القوات... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T23:32+0000
2024-09-10T23:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 33 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 4 منها على محور دونيتسك و29 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 90 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 32 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240910/القوات-الروسية-تستهدف-بضربة-30-عسكريا-أوكرانيا-ومعداتهم-الحربية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1092592930.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي

إصابة 3 مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك

23:32 GMT 10.09.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 33 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 90 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 33 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 4 منها على محور دونيتسك و29 على محور غورلوفكا".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف بضربة 30 عسكريا أوكرانيا ومعداتهم الحربية في مقاطعة زابوروجيه
18:26 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 90 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 3 مدنيين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 32 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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