https://sarabic.ae/20240910/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-تحييد-قائد-ميداني-في-حزب-الله-بقصف-على-بلدة-القرعون-جنوبي-لبنان-1092577220.html
الجيش الإسرائيلي يعلن عن تحييد قائد ميداني في "حزب الله" بقصف على بلدة القرعون جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن عن تحييد قائد ميداني في "حزب الله" بقصف على بلدة القرعون جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "قصف بلدة القرعون والقضاء على محمد قاسم الشاعر، القائد في وحدة "الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني". 10.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الشاعر، روّج لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل، حيث تعتبر عملية القضاء عليه بمثابة ضربة إضافية لقدرات "حزب الله" لتنفيذ عمليات إرهابية من لبنان نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشمال"، مشيرًا إلى أنه "قصف بالمدفعية نحو الصوانة وعيتا الشعب في جنوب لبنان".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وقال "حزب الله" في بيانات متتالية عدة إن عناصره استهدفوا، أمس الاثنين، 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، من بينها "هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا، مما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الضباط والجنود".كما أشار البيانات إلى "تصدي وحدة الدفاع الجوي في "حزب الله" لطائرة حربية إسرائيلية، مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية، إلى جانب استهداف عدة مواقع أخرى، منها مقر اللواء الغربي في ثكنة يعرا، ومواقع في معيان باروخ، حبوشيت، وجل العلام".وذكر "حزب الله" أن "الجيش الإسرائيلي قصف 15 بلدة جنوبي لبنان، حيث أغارت الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة على بلدات مثل كفركلا، الطيبة، الطلوسة والناقورة".وتتواصل المعارك بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، منذ 11 شهراً، وازدادت التوترات في الآونة الأخيرة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي القيادي في الحزب فؤاد شكر، أواخر يوليو/ تموز الماضي، دون تحقيق أي تقدم دبلوماسي نحو التهدئة.
https://sarabic.ae/20240909/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الجيش-لديه-خططا-عملياتية-جاهزة-أمام-حزب-الله-1092552125.html
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لبنان, أخبار لبنان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن عن تحييد قائد ميداني في "حزب الله" بقصف على بلدة القرعون جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "قصف بلدة القرعون والقضاء على محمد قاسم الشاعر، القائد في وحدة "الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الشاعر، روّج لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل، حيث تعتبر عملية القضاء عليه بمثابة ضربة إضافية لقدرات "حزب الله" لتنفيذ عمليات إرهابية من لبنان نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الشمال"، مشيرًا إلى أنه "قصف بالمدفعية نحو الصوانة وعيتا الشعب في جنوب لبنان".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي
في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وقال "حزب الله" في بيانات متتالية عدة إن عناصره استهدفوا، أمس الاثنين، 11 موقعاً للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، من بينها "هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا، مما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الضباط والجنود".
كما أشار البيانات إلى "تصدي وحدة الدفاع الجوي في "حزب الله" لطائرة حربية إسرائيلية، مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية، إلى جانب استهداف عدة مواقع أخرى، منها مقر اللواء الغربي في ثكنة يعرا، ومواقع في معيان باروخ، حبوشيت، وجل العلام".
وذكر "حزب الله" أن "الجيش الإسرائيلي قصف 15 بلدة جنوبي لبنان، حيث أغارت الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة على بلدات مثل كفركلا، الطيبة، الطلوسة والناقورة".
وتتواصل المعارك بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، منذ 11 شهراً، وازدادت التوترات في الآونة الأخيرة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي
القيادي في الحزب فؤاد شكر، أواخر يوليو/ تموز الماضي، دون تحقيق أي تقدم دبلوماسي نحو التهدئة.