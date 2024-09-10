https://sarabic.ae/20240910/القضاء-الفرنسي-يؤيد-إدانة-الخطوط-اليمنية-بالقتل-غير-العمد-لـ152-راكبا-1092568271.html

القضاء الفرنسي يؤيد إدانة "الخطوط اليمنية" بالقتل غير العمد لـ152 راكبا

القضاء الفرنسي يؤيد إدانة "الخطوط اليمنية" بالقتل غير العمد لـ152 راكبا

سبوتنيك عربي

أيّدت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، حكم إدانة شركة "الخطوط الجوية اليمنية" بتهمة "القتل والإصابات غير العمد" لـ152 راكبا، تحطمت طائرتهم عام 2009. 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T08:29+0000

2024-09-10T08:29+0000

2024-09-10T08:29+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار فرنسا

العالم العربي

أخبار اليمن الأن

جزر القمر

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092568102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c8339a4a1c7ef425c885592f82c9ccd.jpg

وقال موقع "ouest-france"، إن "الطائرة التي كانت تقل الضحايا قبل 15 عاما، تحطمت قبالة سواحل جزر القُمُر، ما أدى إلى مقتل 152 شخصاً".ويأتي حكم محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، تأييدا للحكم الصادر، في 14 سبتمبر/ أيلول 2022، والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحوادث، أي 225 ألف يورو.وكانت الطائرة المنكوبة من طراز "إيرباص - أي 310"، قد تحطمت بينما كانت على وشك الهبوط في عاصمة جزر القُمُر، موروني، قادمة عبر المحيط الهندي، وعلى متنها 141 راكبا من بينهم 65 فرنسيا وطاقم الطائرة المكون من 11 فردا".يشار إلى أن الناجية الوحيدة من الحادث هي طفلة كانت تبلغ من العمر 12 عاما، وقد نجت بعد أن تشبثت بجزء من حطام الطائرة طيلة 10 ساعات تقريبا قبل أن ينتشلها صيادون.وكشفت التحقيقات المستندة إلى الصندوقين الأسودين، اللذين عثر عليهما في قاع المحيط، في نهاية أغسطس/ آب 2009، إلى أن الحادث نجم عن "سلسلة أخطاء في قيادة الطائرة"، أحيلت على إثرها الشركة المشغلة للرحلة إلى المحاكمة، التي استمرت ما بين 9 مايو/ أيار حتى 2 يونيو/ حزيران.وأفادت رئيسة المحكمة آنذاك بأنه "تبين للمحكمة أن الخطوط الجوية اليمنية التزمت باللوائح المعمول بها، لكن بالمقابل كانت هناك حالتا إهمال على صلة مباشرة بالحادث، الأولى هي عندما أبقت الشركة على الرحلات الليلية إلى مطار موروني رغم تعطل بعض الأضواء فيه، والثانية هي عندما عهدت الشركة بهذه الرحلة إلى مساعد الطيار رغم وجود نقاط ضعف في تدريبه".وأمرت المحكمة الشركة بأن تدفع، من دون أي تأخير، مليون يورو بدل أتعاب محامين، و50 ألف يورو بدل تكاليف مرافقة أقارب الضحايا لجمعية عائلات ضحايا الكارثة، فيما سيحصل "الاتحاد الوطني لضحايا الهجمات والحوادث الجماعية" على 10 آلاف يورو بدل تعويض عن الأضرار غير المادية، و20 ألف يورو بدل تكاليف قضائية.

https://sarabic.ae/20240530/وفاة-شخص-بعد-أن-شفطه-محرك-طائرة-على-أحد-مدارج-مطار-أمستردام-الدولي-1089349774.html

https://sarabic.ae/20240524/إسرائيل-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-قادمة-من-العراق-والجيش-يفتح-تحقيقا-في-الحادثة-1089161680.html

أخبار فرنسا

جزر القمر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , العالم العربي, أخبار اليمن الأن, جزر القمر, الأخبار