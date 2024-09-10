باحث في العلاقات الدولية: علاقة الرياض وموسكو قوية جدا رغم ضغوط واشنطن

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القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة
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ع الموجة مع ايلي
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
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مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
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29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
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149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
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https://sarabic.ae/20240910/باحث-في-العلاقات-الدولية-علاقة-الرياض-وموسكو-قوية-جدا-رغم-ضغوط-واشنطن-1092568597.html
باحث في العلاقات الدولية: علاقة الرياض وموسكو قوية جدا رغم ضغوط واشنطن
باحث في العلاقات الدولية: علاقة الرياض وموسكو قوية جدا رغم ضغوط واشنطن
سبوتنيك عربي
أكّد الباحث في العلاقات الدولية، رياض عيد، أن "العلاقة بين السعودية وروسيا، قوية جداً، خاصةً بين موسكو ومجلس التعاون الخليجي، على الرغم من العلاقة... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T08:35+0000
2024-09-10T08:35+0000
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وأضاف عيد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى تنويع علاقاتها الدولية، وفي هذا السياق، توجهت المملكة العربية السعودية نحو الشرق، حيث يذهب نحو 51% من صادراتها النفطية إلى الصين"، لافتًا إلى أنّه "اتضح بالنسبة للخليج أن روسيا تسعى إلى تحقيق سلام عادل في المنطقة، بينما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية، خلال 11 شهراً، في دعمها لإسرائيل في الصراع مع قوى المقاومة، ما يؤشر لعدم رغبتها في تحقيق السلام في المنطقة".وجزم عيد بأن "السعودية ستشارك في قمة مجموعة "بريكس" المرتقب عقدها في منطقة قازان في روسيا، أكتوبر (تشرين الأول المقبل)"، لافتًا إلى أنه "بعد انضمام المملكة والإمارات إلى المجموعة، ستصبح "بريكس" مسيطرة على 38% من الاقتصاد والطاقة العالمية".وشّدد الباحث في العلاقات الدولية على أن "دول الخليج بدأت تدرك أن العالم تحول من الغرب نحو الشرق، وهذا الانتقال يواكبه انتقال لمركز الثقل السياسي والاستراتيجي، إضافة إلى ضرورة التنبه لأهمية التحول الذي شهده النظام العالمي من الأحادية القطبية نحو التعددية"، معتبراً أنه "من المبكر أن تحسم المملكة العربية السعودية خياراتها في الوقت الراهن، نظراً لوجود 19 قاعدة أمريكية في المنطقة، فضلاً عن الاستثمارات الكبيرة للسعودية في المنطقة وودائعها الكبيرة في الولايات المتحدة، وبالتالي يبدو أن تنويع الخيارات في الوقت الحالي هو الأنسب، ولا يمكن الاعتماد كثيراً على تحرر دول الخليج من الهيمنة الأمريكية".وتابع عيد، قائلاً: "عندما تُقدم الرياض طلب الانضمام إلى مجموعتي "بريكس" و"شنغهاي"، فإنّ هذه الخطوات تمثل تحركاً هاماً، ويبدو أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يفضّل تعزيز العلاقات مع روسيا، نظراً لأن روسيا لا تفرض إرادتها على حلفائها كما تفعل الولايات المتحدة، التي تعتمد نهجاً استعمارياً".واختتم بقوله: "في ظل التغيرات العالمية الكبرى تدرك الرياض ودول الخليج الأزمات التي يواجهها الغرب نتيجة الحرب التي قادتها أوروبا ضد روسيا في أوكرانيا، وبالتالي لم تعد الولايات المتحدة، التي كانت القوة المهيمنة سابقاً، الحاكم الوحيد على مستوى العالم، لذلك، يبدو أن السعودية تسعى إلى تنويع علاقاتها وتبحث عن استقلالية أكبر في اتخاذ قراراتها على الرغم من كل المغريات التي حاولت واشنطن تقديمها للرياض بهدف سحبها من الفلك الصيني الروسي".
https://sarabic.ae/20240905/8-دول-في-تحالف-أوبك-تقرر-تمديد-تخفيضات-الإنتاج-الطوعية-منها-روسيا-والسعودية-1092436491.html
https://sarabic.ae/20240805/خبير-أمريكي-يستبعد-وقوف-السعودية-إلى-جانب-واشنطن-ضد-الصين-وروسيا-1091426167.html
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حصري, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

باحث في العلاقات الدولية: علاقة الرياض وموسكو قوية جدا رغم ضغوط واشنطن

08:35 GMT 10.09.2024
© Sputnik . Vladimir Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين وسلمان بن عبد العزيز
فلاديمير بوتين وسلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
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أكّد الباحث في العلاقات الدولية، رياض عيد، أن "العلاقة بين السعودية وروسيا، قوية جداً، خاصةً بين موسكو ومجلس التعاون الخليجي، على الرغم من العلاقة الاستراتيجية، التي تربط الرياض بواشنطن، وقد تجلى ذلك في قرارات مجموعة "أوبك بلس"، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأن أسعار النفط".
وأضاف عيد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى تنويع علاقاتها الدولية، وفي هذا السياق، توجهت المملكة العربية السعودية نحو الشرق، حيث يذهب نحو 51% من صادراتها النفطية إلى الصين"، لافتًا إلى أنّه "اتضح بالنسبة للخليج أن روسيا تسعى إلى تحقيق سلام عادل في المنطقة، بينما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية، خلال 11 شهراً، في دعمها لإسرائيل في الصراع مع قوى المقاومة، ما يؤشر لعدم رغبتها في تحقيق السلام في المنطقة".
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8 دول في تحالف "أوبك+" تقرر تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية.. منها روسيا والسعودية
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وجزم عيد بأن "السعودية ستشارك في قمة مجموعة "بريكس" المرتقب عقدها في منطقة قازان في روسيا، أكتوبر (تشرين الأول المقبل)"، لافتًا إلى أنه "بعد انضمام المملكة والإمارات إلى المجموعة، ستصبح "بريكس" مسيطرة على 38% من الاقتصاد والطاقة العالمية".
وشّدد الباحث في العلاقات الدولية على أن "دول الخليج بدأت تدرك أن العالم تحول من الغرب نحو الشرق، وهذا الانتقال يواكبه انتقال لمركز الثقل السياسي والاستراتيجي، إضافة إلى ضرورة التنبه لأهمية التحول الذي شهده النظام العالمي من الأحادية القطبية نحو التعددية"، معتبراً أنه "من المبكر أن تحسم المملكة العربية السعودية خياراتها في الوقت الراهن، نظراً لوجود 19 قاعدة أمريكية في المنطقة، فضلاً عن الاستثمارات الكبيرة للسعودية في المنطقة وودائعها الكبيرة في الولايات المتحدة، وبالتالي يبدو أن تنويع الخيارات في الوقت الحالي هو الأنسب، ولا يمكن الاعتماد كثيراً على تحرر دول الخليج من الهيمنة الأمريكية".
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
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5 أغسطس, 07:22 GMT
وتابع عيد، قائلاً: "عندما تُقدم الرياض طلب الانضمام إلى مجموعتي "بريكس" و"شنغهاي"، فإنّ هذه الخطوات تمثل تحركاً هاماً، ويبدو أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يفضّل تعزيز العلاقات مع روسيا، نظراً لأن روسيا لا تفرض إرادتها على حلفائها كما تفعل الولايات المتحدة، التي تعتمد نهجاً استعمارياً".
واختتم بقوله: "في ظل التغيرات العالمية الكبرى تدرك الرياض ودول الخليج الأزمات التي يواجهها الغرب نتيجة الحرب التي قادتها أوروبا ضد روسيا في أوكرانيا، وبالتالي لم تعد الولايات المتحدة، التي كانت القوة المهيمنة سابقاً، الحاكم الوحيد على مستوى العالم، لذلك، يبدو أن السعودية تسعى إلى تنويع علاقاتها وتبحث عن استقلالية أكبر في اتخاذ قراراتها على الرغم من كل المغريات التي حاولت واشنطن تقديمها للرياض بهدف سحبها من الفلك الصيني الروسي".
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