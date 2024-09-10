https://sarabic.ae/20240910/بعد-لقاء-لافروف-بولي-العهد-السعودي--باحث-سياسي-الرياض-حاضرة-بقوة-في-بريكس-2024-1092566883.html
بعد لقاء لافروف بولي العهد السعودي .. باحث سياسي: الرياض حاضرة بقوة في "بريكس" 2024
بعد لقاء لافروف بولي العهد السعودي .. باحث سياسي: الرياض حاضرة بقوة في "بريكس" 2024
سبوتنيك عربي
رأى رئيس مركز "الدراسات العربية الروسية"، ماجد بن عبد العزيز التركي، أن "لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يكتسب... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T07:48+0000
2024-09-10T07:48+0000
2024-09-10T07:48+0000
العالم العربي
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ولفت التركي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "العلاقة الثنائية بين روسيا والسعودية، هي علاقة تبادلية متوازنة، حيث يقدّر الجانب السعودي عالياً الموقف الإيجابي لروسيا في الملف اليمني وغيرها من الملفات المشتركة".واعتبر التركي أن "هذه اللقاءات تعكس مؤشرات هامة، إذ تساهم في الحفاظ على التوازن في العلاقة بين السعودية وروسيا، في ظل التحديات والتطورات الحالية في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "هذا الاجتماع الروسي السعودي، هو اجتماع دوري يُعقد في دورته السابعة، وذلك بتزامن الزيارة مع الاجتماع التشاوري الخليجي الهندي، ما قد يشير إلى وجود علاقة ارتباطية بين هذه العناصر وتحالف "بريكس".وتفاءل التركي بالحضور السعودي اللافت في قمة قازان لدول "البريكس"، مشددا على أن "المعلومات الأولية تشير إلى دخول المملكة في المجموعة، لا سيما وأن وزير الخارجية السعودي قد شارك في الاجتماع التحضيري السابق في روسيا".وأشار رئيس مركز "الدراسات العربية الروسية"، إلى أن "المملكة العربية السعودية، تلعب دورا فاعلا في النظام الدولي الجديد، إذ تتمتع بعلاقات قوية مع مجموعة "شنغهاي" وتشارك في الحوار معها من جهة، إضافة إلى تواصلها المستمر مع مجموعة "بريكس" من جهة ثانية، الأمر الذي يعكس توجها عالميا قويا نحو التعددية القطبية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي".ونتيجة للقمة التي عُقدت في جوهانسبرغ، في أغسطس/ آب 2023، ارتفع عدد المشاركين في المجموعة، ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024 إلى عشر دول، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا.وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد، خافيير ميلاي، رفض الانضمام إلى المجموعة.
https://sarabic.ae/20240710/شخصية-سعودية-مرموقة-تتسلم-منصبا-رفيعا-بمؤسسة-دولية-تعمل-في-إطار-بريكس-1090670269.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي
بعد لقاء لافروف بولي العهد السعودي .. باحث سياسي: الرياض حاضرة بقوة في "بريكس" 2024
حصري
رأى رئيس مركز "الدراسات العربية الروسية"، ماجد بن عبد العزيز التركي، أن "لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يكتسب أهمية كبرى على اعتبار أنه يعكس التزاما بمعالجة الملفات ذات الاهتمام المشترك".
ولفت التركي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "العلاقة الثنائية بين روسيا والسعودية، هي علاقة تبادلية متوازنة، حيث يقدّر الجانب السعودي عالياً الموقف الإيجابي لروسيا في الملف اليمني وغيرها من الملفات المشتركة".
واعتبر التركي أن "هذه اللقاءات تعكس مؤشرات هامة، إذ تساهم في الحفاظ على التوازن في العلاقة بين السعودية وروسيا، في ظل التحديات والتطورات الحالية في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "هذا الاجتماع الروسي السعودي، هو اجتماع دوري يُعقد في دورته السابعة، وذلك بتزامن الزيارة مع الاجتماع التشاوري الخليجي الهندي، ما قد يشير إلى وجود علاقة ارتباطية بين هذه العناصر وتحالف "بريكس".
وتفاءل التركي بالحضور السعودي اللافت في قمة قازان لدول "البريكس"، مشددا على أن "المعلومات الأولية تشير إلى دخول المملكة في المجموعة، لا سيما وأن وزير الخارجية السعودي قد شارك في الاجتماع التحضيري السابق في روسيا".
وأشار رئيس مركز "الدراسات العربية الروسية"، إلى أن "المملكة العربية السعودية، تلعب دورا فاعلا في النظام الدولي الجديد، إذ تتمتع بعلاقات قوية مع مجموعة "شنغهاي" وتشارك في الحوار معها من جهة، إضافة إلى تواصلها المستمر مع مجموعة "بريكس" من جهة ثانية، الأمر الذي يعكس توجها عالميا قويا نحو التعددية القطبية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي".
وتابع التركي، بالقول: "من المتوقع أن تشهد قمة قازان القادمة نتائج اقتصادية عالية المستوى، وقد يتجاوز الأمر تقديم عملة جديدة إلى تطوير نظام تبادل مالي اقتصادي موازٍ لنظام "سويفت"، مما يتيح للعالم إمكانية التنفس بعيداً عن النظام المالي التقليدي الذي يهيمن عليه الغرب".
ونتيجة للقمة التي عُقدت في جوهانسبرغ، في أغسطس/ آب 2023، ارتفع عدد المشاركين في المجموعة، ابتداء من الأول من يناير
/ كانون الثاني 2024 إلى عشر دول، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا.
وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد، خافيير ميلاي، رفض الانضمام إلى المجموعة.