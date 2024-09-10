بعد لقاء لافروف بولي العهد السعودي .. باحث سياسي: الرياض حاضرة بقوة في "بريكس" 2024

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القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:34 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير يبين سبب العدوان الإسرائيلي العنيف على سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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https://sarabic.ae/20240910/بعد-لقاء-لافروف-بولي-العهد-السعودي--باحث-سياسي-الرياض-حاضرة-بقوة-في-بريكس-2024-1092566883.html
بعد لقاء لافروف بولي العهد السعودي .. باحث سياسي: الرياض حاضرة بقوة في "بريكس" 2024
بعد لقاء لافروف بولي العهد السعودي .. باحث سياسي: الرياض حاضرة بقوة في "بريكس" 2024
سبوتنيك عربي
رأى رئيس مركز "الدراسات العربية الروسية"، ماجد بن عبد العزيز التركي، أن "لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يكتسب... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T07:48+0000
2024-09-10T07:48+0000
العالم العربي
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ولفت التركي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "العلاقة الثنائية بين روسيا والسعودية، هي علاقة تبادلية متوازنة، حيث يقدّر الجانب السعودي عالياً الموقف الإيجابي لروسيا في الملف اليمني وغيرها من الملفات المشتركة".واعتبر التركي أن "هذه اللقاءات تعكس مؤشرات هامة، إذ تساهم في الحفاظ على التوازن في العلاقة بين السعودية وروسيا، في ظل التحديات والتطورات الحالية في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "هذا الاجتماع الروسي السعودي، هو اجتماع دوري يُعقد في دورته السابعة، وذلك بتزامن الزيارة مع الاجتماع التشاوري الخليجي الهندي، ما قد يشير إلى وجود علاقة ارتباطية بين هذه العناصر وتحالف "بريكس".وتفاءل التركي بالحضور السعودي اللافت في قمة قازان لدول "البريكس"، مشددا على أن "المعلومات الأولية تشير إلى دخول المملكة في المجموعة، لا سيما وأن وزير الخارجية السعودي قد شارك في الاجتماع التحضيري السابق في روسيا".وأشار رئيس مركز "الدراسات العربية الروسية"، إلى أن "المملكة العربية السعودية، تلعب دورا فاعلا في النظام الدولي الجديد، إذ تتمتع بعلاقات قوية مع مجموعة "شنغهاي" وتشارك في الحوار معها من جهة، إضافة إلى تواصلها المستمر مع مجموعة "بريكس" من جهة ثانية، الأمر الذي يعكس توجها عالميا قويا نحو التعددية القطبية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي".ونتيجة للقمة التي عُقدت في جوهانسبرغ، في أغسطس/ آب 2023، ارتفع عدد المشاركين في المجموعة، ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024 إلى عشر دول، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا.وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد، خافيير ميلاي، رفض الانضمام إلى المجموعة.
https://sarabic.ae/20240710/شخصية-سعودية-مرموقة-تتسلم-منصبا-رفيعا-بمؤسسة-دولية-تعمل-في-إطار-بريكس-1090670269.html
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العالم العربي
العالم العربي

بعد لقاء لافروف بولي العهد السعودي .. باحث سياسي: الرياض حاضرة بقوة في "بريكس" 2024

07:48 GMT 10.09.2024
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Sputnik
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حصري
رأى رئيس مركز "الدراسات العربية الروسية"، ماجد بن عبد العزيز التركي، أن "لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يكتسب أهمية كبرى على اعتبار أنه يعكس التزاما بمعالجة الملفات ذات الاهتمام المشترك".
ولفت التركي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "العلاقة الثنائية بين روسيا والسعودية، هي علاقة تبادلية متوازنة، حيث يقدّر الجانب السعودي عالياً الموقف الإيجابي لروسيا في الملف اليمني وغيرها من الملفات المشتركة".
واعتبر التركي أن "هذه اللقاءات تعكس مؤشرات هامة، إذ تساهم في الحفاظ على التوازن في العلاقة بين السعودية وروسيا، في ظل التحديات والتطورات الحالية في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "هذا الاجتماع الروسي السعودي، هو اجتماع دوري يُعقد في دورته السابعة، وذلك بتزامن الزيارة مع الاجتماع التشاوري الخليجي الهندي، ما قد يشير إلى وجود علاقة ارتباطية بين هذه العناصر وتحالف "بريكس".
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
شخصية سعودية مرموقة تتسلم منصبا رفيعا بمؤسسة دولية تعمل في إطار "بريكس"
10 يوليو, 16:23 GMT
وتفاءل التركي بالحضور السعودي اللافت في قمة قازان لدول "البريكس"، مشددا على أن "المعلومات الأولية تشير إلى دخول المملكة في المجموعة، لا سيما وأن وزير الخارجية السعودي قد شارك في الاجتماع التحضيري السابق في روسيا".
وأشار رئيس مركز "الدراسات العربية الروسية"، إلى أن "المملكة العربية السعودية، تلعب دورا فاعلا في النظام الدولي الجديد، إذ تتمتع بعلاقات قوية مع مجموعة "شنغهاي" وتشارك في الحوار معها من جهة، إضافة إلى تواصلها المستمر مع مجموعة "بريكس" من جهة ثانية، الأمر الذي يعكس توجها عالميا قويا نحو التعددية القطبية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي".

وتابع التركي، بالقول: "من المتوقع أن تشهد قمة قازان القادمة نتائج اقتصادية عالية المستوى، وقد يتجاوز الأمر تقديم عملة جديدة إلى تطوير نظام تبادل مالي اقتصادي موازٍ لنظام "سويفت"، مما يتيح للعالم إمكانية التنفس بعيداً عن النظام المالي التقليدي الذي يهيمن عليه الغرب".

ونتيجة للقمة التي عُقدت في جوهانسبرغ، في أغسطس/ آب 2023، ارتفع عدد المشاركين في المجموعة، ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024 إلى عشر دول، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا.
وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد، خافيير ميلاي، رفض الانضمام إلى المجموعة.
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