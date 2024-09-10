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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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برئاسة السيسي ومحمد بن سلمان.. مصر والسعودية تدشنان "المجلس الأعلى"
برئاسة السيسي ومحمد بن سلمان.. مصر والسعودية تدشنان "المجلس الأعلى"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه ناقش الملفات الثنائية وسبل تطويرها مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T16:29+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بينهما، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".وأوضح عبد العاطي: "نحن في المراحل النهائية لتدشين المجلس الأعلى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، مؤكدا أهمية هذا المجلس لدفع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ومجالات أخرى.وتابع الوزير: "ناقشنا ضرورة الحفاظ على دورية الاجتماعات بين البلدين على مستوى جميع اللجان، كما بحثنا الأوضاع الكارثية في غزة والقدس والضفة وأكدنا الأهمية البالغة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بشكل غير مشروط".وأردف: "أكدنا على ضرورة دعم الصومال في وحدة أراضيه ومواجهة الإرهاب، كما ناقشنا العديد من الملفات منها اليمن والسودان وعددا من القضايا العربية".ومن جهته، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المباحثات تناولت كل ما من شأنه دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، مضيفا: "ننتظر انطلاق مجلس التنسيق بين البلدين، خاصة في ظل الرغبة للارتقاء بالتبادل التجاري.ولفت إلى أنه "جرى مناقشة جميع القضايا العربية، وجهود اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة القضية الفلسطينية وتوافقنا على موقفنا بشأن العديد من القضايا العربية"، مضيفا: "سنستمر سويا في العمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة".وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دورته 162 بالقاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن.
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https://sarabic.ae/20240428/اللجنة-الوزارية-العربية-الإسلامية-بشأن-غزة-تؤكد-ضرورة-معاقبة-إسرائيل-1088358226.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم

برئاسة السيسي ومحمد بن سلمان.. مصر والسعودية تدشنان "المجلس الأعلى"

16:29 GMT 10.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه ناقش الملفات الثنائية وسبل تطويرها مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بينهما، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".
وأوضح عبد العاطي: "نحن في المراحل النهائية لتدشين المجلس الأعلى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، مؤكدا أهمية هذا المجلس لدفع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ومجالات أخرى.
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وتابع الوزير: "ناقشنا ضرورة الحفاظ على دورية الاجتماعات بين البلدين على مستوى جميع اللجان، كما بحثنا الأوضاع الكارثية في غزة والقدس والضفة وأكدنا الأهمية البالغة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بشكل غير مشروط".
وأردف: "أكدنا على ضرورة دعم الصومال في وحدة أراضيه ومواجهة الإرهاب، كما ناقشنا العديد من الملفات منها اليمن والسودان وعددا من القضايا العربية".
ومن جهته، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المباحثات تناولت كل ما من شأنه دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، مضيفا: "ننتظر انطلاق مجلس التنسيق بين البلدين، خاصة في ظل الرغبة للارتقاء بالتبادل التجاري.
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28 أبريل, 13:14 GMT
ولفت إلى أنه "جرى مناقشة جميع القضايا العربية، وجهود اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة القضية الفلسطينية وتوافقنا على موقفنا بشأن العديد من القضايا العربية"، مضيفا: "سنستمر سويا في العمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة".
وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دورته 162 بالقاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن.
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