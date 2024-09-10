https://sarabic.ae/20240910/برئاسة-السيسي-ومحمد-بن-سلمان-مصر-والسعودية-تدشنان-المجلس-الأعلى-1092589110.html

برئاسة السيسي ومحمد بن سلمان.. مصر والسعودية تدشنان "المجلس الأعلى"

برئاسة السيسي ومحمد بن سلمان.. مصر والسعودية تدشنان "المجلس الأعلى"

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه ناقش الملفات الثنائية وسبل تطويرها مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان. 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T16:29+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بينهما، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".وأوضح عبد العاطي: "نحن في المراحل النهائية لتدشين المجلس الأعلى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، مؤكدا أهمية هذا المجلس لدفع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ومجالات أخرى.وتابع الوزير: "ناقشنا ضرورة الحفاظ على دورية الاجتماعات بين البلدين على مستوى جميع اللجان، كما بحثنا الأوضاع الكارثية في غزة والقدس والضفة وأكدنا الأهمية البالغة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بشكل غير مشروط".وأردف: "أكدنا على ضرورة دعم الصومال في وحدة أراضيه ومواجهة الإرهاب، كما ناقشنا العديد من الملفات منها اليمن والسودان وعددا من القضايا العربية".ومن جهته، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المباحثات تناولت كل ما من شأنه دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، مضيفا: "ننتظر انطلاق مجلس التنسيق بين البلدين، خاصة في ظل الرغبة للارتقاء بالتبادل التجاري.ولفت إلى أنه "جرى مناقشة جميع القضايا العربية، وجهود اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة القضية الفلسطينية وتوافقنا على موقفنا بشأن العديد من القضايا العربية"، مضيفا: "سنستمر سويا في العمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة".وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دورته 162 بالقاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة اليمن.

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