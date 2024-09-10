https://sarabic.ae/20240910/مندوب-فلسطين-بالجامعة-العربية-يكشف-لسبوتنيك-عن-تحركات-عربية-للتصعيد-ضد-إسرائيل-1092584930.html
مندوب فلسطين بالجامعة العربية يكشف لـ"سبوتنيك" عن تحركات عربية للتصعيد ضد إسرائيل
مندوب فلسطين بالجامعة العربية يكشف لـ"سبوتنيك" عن تحركات عربية للتصعيد ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
قرر وزراء الخارجية العرب التحرك لدى الأمم المتحدة، لتجميد مشاركة إسرائيل باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T14:26+0000
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وقال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، لـ"سبوتنيك"، إن "وزراء الخارجية العرب حثوا محكمة العدل الدولية على الفصل في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل"، مؤكدين توافقهم على الانضمام إلى الدعوى.وأوضح العكلوك أن "وزراء الخارجية العرب حثوا المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت".وانعقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بـ"التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة".وجاء انعقاد هذا الاجتماع قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه.وانصبت المداولات في إطار اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة حول "استعراض الممارسات والسياسات الإسرائيلية الخطيرة والممنهجة التي تهدف لضم المدينة المقدسة وتفريغها من مكوناتها الفلسطينية وتشويه هويتها العربية"، بحسب البيان.كما اتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.
https://sarabic.ae/20240910/بوريل-الضفة-الغربية-ستصبح-غزة-الجديدة-في-ظل-بقاء-نتنياهو-1092575420.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, جامعة الدول العربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, جامعة الدول العربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مندوب فلسطين بالجامعة العربية يكشف لـ"سبوتنيك" عن تحركات عربية للتصعيد ضد إسرائيل
قرر وزراء الخارجية العرب التحرك لدى الأمم المتحدة، لتجميد مشاركة إسرائيل باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري.
وقال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، لـ"سبوتنيك
"، إن "وزراء الخارجية العرب حثوا محكمة العدل الدولية على الفصل في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل"، مؤكدين توافقهم على الانضمام إلى الدعوى.
وأوضح العكلوك أن "وزراء الخارجية العرب حثوا المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت".
وانعقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بـ"التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة".
وجاء انعقاد هذا الاجتماع قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حسب بيان وصل لـ"سبوتنيك
" نسخة منه.
وانصبت المداولات في إطار اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة حول "استعراض الممارسات والسياسات الإسرائيلية
الخطيرة والممنهجة التي تهدف لضم المدينة المقدسة وتفريغها من مكوناتها الفلسطينية وتشويه هويتها العربية"، بحسب البيان.
كما اتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.