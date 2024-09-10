https://sarabic.ae/20240910/-أبو-الغيط-لـسبوتنيك-حضور-فيدان-مؤتمر-وزراء-الخارجية-العرب-إشارة-قوية-حول-العلاقات-مع-تركيا-1092588986.html
أبو الغيط لـ"سبوتنيك": حضور فيدان مؤتمر وزراء الخارجية العرب إشارة قوية حول العلاقات مع تركيا
أبو الغيط لـ"سبوتنيك": حضور فيدان مؤتمر وزراء الخارجية العرب إشارة قوية حول العلاقات مع تركيا
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأن حضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء في القاهرة، "إشارة... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T16:21+0000
2024-09-10T16:21+0000
2024-09-10T16:21+0000
العالم العربي
جامعة الدول العربية
أخبار تركيا اليوم
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وأكد أبو الغيط لوكالة "سبوتنيك"، أن "الظهور التركي وظهور وزير الخارجية التركية أمام هذا الاجتماع يمثل إشارة قوية لا شك من جانب الدول العربية بأنها مستعدة للتفاهم مع تركيا وتقبل العلاقة التركية العربية".واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بـ"التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة" بمشاركة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، واتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.
https://sarabic.ae/20240910/أبو-الغيط-لـسبوتنيك-الموقف-الأوروبي-يتغير-تدريجيا-بعد-إدراك-حجم-الجرائم-الإسرائيلية-1092585308.html
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العالم العربي, جامعة الدول العربية, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, جامعة الدول العربية, أخبار تركيا اليوم
أبو الغيط لـ"سبوتنيك": حضور فيدان مؤتمر وزراء الخارجية العرب إشارة قوية حول العلاقات مع تركيا
صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأن حضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء في القاهرة، "إشارة قوية لتقبل العلاقة التركية العربية".
وأكد أبو الغيط لوكالة "سبوتنيك"، أن "الظهور التركي وظهور وزير الخارجية التركية أمام هذا الاجتماع يمثل إشارة قوية لا شك من جانب الدول العربية بأنها مستعدة للتفاهم مع تركيا وتقبل العلاقة التركية العربية".
وأضاف الأمين العام للجامعة العربية: "يلاحظ أن القرارات التي كانت تتناول الأداء التركي أيضا جمدت لم تلغ بل جمدت".
وأوضح أنه "في قمة المنامة حلت أو ألغت لجان التدخلات وهي التدخلات الإيرانية والتدخلات التركية"، مشيرا إلى أن "الوضع التركي له شكل متميز وعلاقة متميزة عن الوضع الإيراني الذي ما زال متخلفا عن تركيا إلى حد كبير في هذا السياق تحديدا".
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المصغرة المكلفة بـ"التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة" بمشاركة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية التركي
هاكان فيدان، واتفق وزراء الدول الأعضاء في هذه اللجنة على جملة من الخطوات العملية لتعزيز التحرك العربي على مستوى الهيئات الدولية بهدف مواجهة هذه السياسات والممارسات والتصدي لها بكل السبل الممكنة.